ООН отвергла предложение Израиля вывести миротворцев из зоны боев в Ливане

Замгенсека ООН Лакруа сообщил о решении оставить миротворцев в Ливане «на всех позициях»

Tекст: Антон Антонов

«ВСООНЛ (временные силы ООН в Ливане) в настоящее время останутся на всех своих позициях, несмотря на призывы ЦАХАЛ освободить позиции, которые находятся вблизи »голубой линии», – приводит слова Лакруа РИА «Новости».

Члены Совета Безопасности ООН выразили серьезную обеспокоенность в связи с обстрелами позиций миротворцев в своем совместном заявлении.

Премьер–министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг критику ряда стран в адрес Израиля и вновь потребовал вывести ВСООНЛ из зоны конфликта, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 октября израильские военные обстреляли смотровую вышку в штаб–квартире миротворческой миссии ВСООНЛ на юге Ливана. Нетаньяху выразил сожаление по поводу причиненного вреда миротворцам, подчеркнув, что израильская армия стремится предотвратить подобные инциденты.



