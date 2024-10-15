Нельзя исключить, что Украину просто хотят на время вывести из антироссийской игры, отправив на скамейку запасных и сохранив режим, пытающийся превратить свой народ в антироссийских зомби. При этом саму антироссийскую игру никто не думает прекращать.11 комментариев
ООН отвергла предложение Израиля вывести миротворцев из зоны боев в Ливане
Замгенсека ООН Лакруа сообщил о решении оставить миротворцев в Ливане «на всех позициях»
Миротворческие силы ООН в Ливане не покинут свои позиции, несмотря на обстрелы и просьбы о передислокации со стороны Израиля, сообщил замгенсека ООН по миротворческим операциям Жан–Пьер Лакруа.
«ВСООНЛ (временные силы ООН в Ливане) в настоящее время останутся на всех своих позициях, несмотря на призывы ЦАХАЛ освободить позиции, которые находятся вблизи »голубой линии», – приводит слова Лакруа РИА «Новости».
Члены Совета Безопасности ООН выразили серьезную обеспокоенность в связи с обстрелами позиций миротворцев в своем совместном заявлении.
Премьер–министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг критику ряда стран в адрес Израиля и вновь потребовал вывести ВСООНЛ из зоны конфликта, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 октября израильские военные обстреляли смотровую вышку в штаб–квартире миротворческой миссии ВСООНЛ на юге Ливана. Нетаньяху выразил сожаление по поводу причиненного вреда миротворцам, подчеркнув, что израильская армия стремится предотвратить подобные инциденты.