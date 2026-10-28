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    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем Европа пытается помешать России в Арктике

    Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация онлайн-казино – путь к разорению государства

    Иногда люди верят, что индустрия порока после ее легализации перестанет быть рассадником криминала, а бандиты, поставлявшие запретные услуги, превратятся в почтенных бизнесменов, платящих налоги и отчисляющих на благотворительность. Как показывает опыт, это не так.

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков США превращают Филиппины в антикитайский таран

    Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.

    2 комментария
    28 октября 2026, 12:58 • Новости дня

    Парламент Армении ратифицировал соглашение с США о «Маршруте Трампа»

    Tекст: Вера Басилая

    Парламент Армении ратифицировал рамочное соглашение с США о «Маршруте Трампа», сообщил спикер законодательного органа Рубен Рубинян.

    Проект предполагает соединение основной территории Азербайджана с Нахичеванью через Армению. «За ратификацию соглашения проголосовали 63 депутата, против – 32. Решение принято», – заявил Рубинян.

    Документ поддержала правящая партия «Гражданский договор». Оппозиция выступила против, отметив неопределенность положений, передает РИА «Новости».

    Депутат от фракции «Армения» Кристине Варданян заявила, что соглашение не гарантирует предоставление Азербайджаном своей дороги для Армении в беспрепятственном режиме. Глава фракции «Сильная Армения» Нарек Карапетян указал на риски одностороннего открытия дороги без разблокирования коммуникаций для Армении.

    Соглашение о проекте «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP) было подписано в июне 2026 года в Вашингтоне и Ереване. В августе 2025 года премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с Дональдом Трампом договорились о создании маршрута, который коснется нефте- и газопроводов, ЛЭП, интернет-кабелей и железной дороги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе глава МИД Армении Арарат Мирзоян исключил провоз химикатов и оружия по «Маршруту Трампа».

    В начале месяца заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов допустил американские санкции против транзита грузов по «Маршруту Трампа».

    В июне заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин сообщил о прохождении коридора через зону ответственности российских и армянских пограничников.

    25 октября 2026, 15:28 • Новости дня
    Guardian: Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина разделит мир на сферы влияния
    Guardian: Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина разделит мир на сферы влияния
    @ ТАСС/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Предложение президента России Владимира Путина провести саммит с американским президентом Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином несет значимые последствия для остального мира, пишет британская газета Guardian.

    Обозреватель издания полагает, что три лидера имеют амбиции изменить систему управления миром, по сути разделив его на сферы влияния. По его мнению, одна встреча не воплотит эту идею в жизнь, но «отправит нас по очень опасному пути», пишет Guardian.

    В Европе это может повлиять не только на ситуацию вокруг Украины, но и на другие страны, если США откажутся помогать в защите союзников. В Восточной Азии отказ Вашингтона от «зонтика безопасности» создаст огромные проблемы для Тайваня, Южной Кореи, Японии и Австралии, говорится в статье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил о начале организации саммита лидеров России, США и Китая. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что многие в мире связывают надежды на стабилизацию с этой встречей. В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что потенциальный саммит не станет аналогом Ялтинской конференции.

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    27 октября 2026, 12:26 • Новости дня
    В Совфеде призвали запретить армянскому губернатору въезд в Россию за слова об «Иванах»

    Сенатор Джабаров призвал запретить въезд в Россию армянскому губернатору за слова об «Иванах»

    В Совфеде призвали запретить армянскому губернатору въезд в Россию за слова об «Иванах»
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    «Иваны» спасли Армению от геноцида и весь мир – от «коричневой чумы». Уничижительное заявление губернатора Ширакской области республики Давида Арушаняна недопустимо для должностного лица. Чиновник должен понести ответственность, в том числе в виде запрета на въезд в Россию. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Владимир Джабаров.

    «Высказывание губернатора Ширакской области Армении Давида Арушаняна об «Иванах» недопустимо. Подобная риторика способствует разжиганию межнациональной розни», – отметил сенатор Владимир Джабаров. Он поддержал оценку посольства России, усмотревшего в словах армянского чиновника параллели с лексикой немецких нацистов времен Великой Отечественной войны.

    Собеседник также указал, что губернатор Ширакской области действует по шаблонам, используемым западными НПО на Украине и в Грузии: в частности, продвигает антироссийские нарративы, использует уничижительные обобщения для целой группы людей.

    Парламентарий напомнил, что «Иваны» спасли Армению от геноцида и весь мир – от «коричневой чумы». «Арушаняну следовало бы сказать спасибо, а не выступать с такими заявлениями», – добавил Джабаров.

    По его мнению, МИД России стоит рассмотреть вопрос о запрете въезда Давиду Арушаняну на территорию РФ. «За подобные высказывания нужно нести ответственность. В следующий раз это заставит задуматься», – заключил сенатор.

    Ранее губернатор Ширакской области Армении Давид Арушанян высказался об организации партией «Сильная Армения» Самвела Карапетяна праздничных мероприятий по случаю Дня Гюмри 17 октября. «Несколько камер, несколько озабоченных лиц, несколько высокопарных фраз о «нашем Гюмри» – и вот очередной политический спектакль готов. Осталось только найти аудиторию. Но есть небольшая загвоздка: Гюмри – это вам не какой-нибудь «Нижний Табор», а его жители – не ваши «Иваны», – написал он.

    Посольство России в Армении выразило недоумение из-за упоминания «Иванов» губернатором Ширакской области, сравнив это выражение с лексикой немецких нацистов времен Великой Отечественной войны. «Не хотелось бы думать, что официальное лицо, возглавляющее регион, где несут службу 102-я Российская военная база и российские пограничники, считает допустимым публичные высказывания, которые могут провоцировать национальную неприязнь по отношению к россиянам, что в корне противоречило бы духу многовековой дружбы между народами наших стран», – говорится в сообщении дипмиссии.

    Российская 102-я ордена Александра Невского военная база, размещенная в Гюмри и Ереване, создана в соответствии с Договором о правовом статусе Вооруженных сил России, находящихся на территории Армении. Изначально Москва и Ереван заключили соглашение сроком на 25 лет, а в 2010 году его продлили до 2044 года.

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    28 октября 2026, 11:54 • Видео
    Хуситы ударили планету по больному месту

    Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

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    25 октября 2026, 14:35 • Новости дня
    Военный эксперт оценил реальный ущерб ВСУ от ограничений Starlink

    Военный эксперт Кнутов увидел политический расчет Киева в истории с ограничениями Starlink

    Военный эксперт оценил реальный ущерб ВСУ от ограничений Starlink
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Ограничения Starlink могут лишить ВСУ части возможностей по применению беспилотников, но не приведут к полной остановке украинских дронов. При этом Владимир Зеленский пытается использовать решение Илона Маска для критики Дональда Трампа, хотя сам конфликт вокруг спутниковой связи возник из-за действий украинской стороны, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Ситуация вокруг доступа ВСУ к сети Starlink остается до конца неясной. Однако, судя по всему, Илон Маск действительно на какое-то время ввел ограничения для украинской армии: теперь спутниковые терминалы могли использовать лишь те дроны противника, которые двигаются со скоростью меньше 160 км/ч», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его словам, произошедшее стало следствием того, что Украина начала обходить первоначальные договоренности с США. Еще в 2022 году ВСУ получили возможность использовать полную версию Starlink при условии, что Киев не будет задействовать систему для нанесения ударов по регионам, входившим в состав России до начала спецоперации.

    «Противник же начал осознанно расширять зону работы терминалов. Украинцы принялись крепить эти устройства на метеозонды и направлять их в сторону России, используя для ударов по территориям, которые изначально не входили в разрешенную зону применения Starlink. Тогда Маск, с одобрения Дональда Трампа, и стал думать над возможными мерами ограничения», – предполагает собеседник.

    При этом Вашингтон не заинтересован в публичном введении ограничений накануне выборов в Конгресс: это может сыграть на руку демократам. «Владимир Зеленский это хорошо понимает, поэтому он и пытается представить сложившуюся ситуацию как удар по обороноспособности страны», – отметил Кнутов.

    По оценке эксперта, ограничения затрагивают лишь часть украинских беспилотников. «Основная масса дронов работать в таких условиях способна. Исключения составляют лишь специализированные «перехватчики», которые отбивали наши «Герани», для чего им требовался выход на скорость в 400 км/ч. Этим Киев и пользуется, попрекая Трампа снижением качества обороны», – пояснил он.

    Таким образом, полагает Кнутов, ограничения пока не стали решающим фактором, способным существенно ослабить оборону ВСУ. Подобных аппаратов у Украины немного. Кроме того, противник, судя по всему, сохранил возможность пользоваться Starshield – военной и правительственной разновидностью Starlink.

    «Можно сказать, что первый – армейская версия второго с собственными спутниками, на которых стоят более мощные датчики. Starshield также обладает приоритетом в вопросе передачи данных над коммерческими сигналами, которыми занимается Starlink. При этом система может «жонглировать» терминалами обоих проектов, чтобы как можно быстрее направить необходимую информацию пользователю», – добавил эксперт.

    При этом наиболее серьезные последствия для Украины, по мнению Кнутова, могло бы иметь полное отключение Starlink. «На нем строится связь практически всех подразделений ВСУ. Также его терминалы используются подавляющим числом дронов для атак на территорию России. Даже малейшие сбои в работе системы могут принести Владимиру Зеленскому немало хлопот», – заключил Кнутов.

    Ранее Илон Маск обвинил украинских военных в нарушении условий пользования Starlink. В соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России) он отметил, что ВСУ применяли спутники для «наступательных ударов дронами с целью убийства людей», хотя система изначально являлась гражданским коммерческим сервисом.

    Маск также подчеркнул, что Starshield, в отличие от коммерческого Starlink, находится под контролем правительства США. По его словам, решения о применении этой системы принимают американские власти. Он также добавил, что отключение Starlink привело бы к мгновенному обрушению фронта ВСУ.

    Однако советник Зеленского по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов заявил, что система компании Маска не работает над территорией России, из-за чего ВСУ «физически не могут» использовать терминалы для дальнобойных ударов дронами. Напомним, проблемы с работой Starlink были зафиксированы противником 14 октября. Также украинская сторона заявляла о якобы восстановлении работы всех систем.

    Позже Маск резко раскритиковал сторонников продолжения конфликта на Украине. Поводом стала публикация журналиста телеканала Fox News Джоша Краушара, который привел диаграмму, свидетельствующую о высокой поддержке Украины среди сторонников движения MAGA (Make America Great Again).

    «Этот кретин настолько глуп, что даже не понимает, что наша политика направлена на благо украинского народа. Такие ублюдки, как он, хотят, чтобы война продолжалась до тех пор, пока последний украинец не погиб в окопе. Они – абсолютное отребье планеты», – написал Маск в соцсетях. Он также выразил «полнейшее презрение» к тем, кого считает сторонниками затягивания украинского конфликта.

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    25 октября 2026, 13:39 • Новости дня
    Медведев перечислил десять «плевков» Зеленского в адрес Трампа
    Медведев перечислил десять «плевков» Зеленского в адрес Трампа
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал десять причин, по которым президент США Дональд Трамп должен поручить ЦРУ разобраться с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Первым «плевком» Медведев в Max назвал поддержку Зеленским предшественника Трампа Джо Байдена во время предыдущей президентской кампании в США. Также глава киевского режима отказывался передать Трампу компрометирующие материалы на его соперника.

    Второй претензией стало то, что Зеленский назойливо и в хамской форме требовал от американской администрации денег и вооружений для продолжения конфликта с Россией. Третьим поводом для недовольства Трампа Медведев счел попытки Зеленского настраивать европейских политиков против американского лидера и его команды.

    Четвертым пунктом зампред Совбеза обозначил неоднократное игнорирование предложений Вашингтона о проведении переговоров по урегулированию конфликта. Пятым «плевком» Медведев назвал продолжение атак на российские нефтеперерабатывающие заводы вопреки доводам Трампа о влиянии таких действий на мировые цены на нефтепродукты и ситуацию в США накануне выборов.

    Шестым пунктом стали обвинения в безрассудном поведении, которое, по оценке Медведева, поставило США и НАТО на грань глобального ядерного конфликта с Россией. Седьмым поводом зампред Совбеза назвал предполагаемое хищение американской финансовой помощи украинским руководством. Он упомянул, в частности, бизнесмена Тимура Миндича и бывшего главу офиса Зеленского Андрея Ермака.

    Восьмым пунктом стали заявления о связях окружения украинского лидера с мексиканскими наркокартелями. По словам Медведева, представители картелей направляли боевиков на Украину для обучения применению беспилотников, а украинская сторона получала за это деньги от продажи наркотиков в США. Девятой претензией Медведев назвал попытки Зеленского шантажировать Вашингтон угрозами поражения Украины и негативными последствиями для всего Запада.

    И десятым пунктом Медведев указал на отказы главы киевского режима от предложений США и игнорирование предложений главы Белого дома. Также зампред Совбеза предложил Трампу воспользоваться историческим опытом США для решения проблемы отношений с украинским руководством.

    «Что делать Трампу с таким «своим сукиным сыном»? Ответ есть в американской истории. Надо просто вызвать министра войны и директора ЦРУ и поручить им исправить это досадное недоразумение», – заявил он.

    В пятницу Трамп, предприниматель Илон Маск и Зеленский выступили с взаимными обвинениями по поводу ограничения доступа Киева к военной системе спутниковой связи Starshield.

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    26 октября 2026, 10:23 • Новости дня
    Трамп назвал Норвегию отхожим местом из-за Нобелевской премии
    Трамп назвал Норвегию отхожим местом из-за Нобелевской премии
    @ Yuri Gripas/Abaca/CNP/ZUMA

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп оскорбил Норвегию и заявил о нежелании видеть в стране норвежских мигрантов из-за того, что расположенный в Осло Нобелевский комитет не присудил ему премию мира.

    Американский лидер выступил с резким заявлением в адрес Осло во время политического митинга в Мичигане накануне промежуточных выборов, пишет Reuters.

    «Норвегия стала отхожим местом на самом деле. Я бы с радостью принял мигрантов из некоторых стран, но только не оттуда, потому что я не получил Нобелевскую премию», – заявил Трамп.

    Политик добавил, что не хочет видеть в Соединенных Штатах никого из Норвегии. При этом он возложил ответственность за недавние беспорядки во Франции на приезжих. Ранее глава государства использовал подобные оскорбительные выражения в отношении Гаити, Ливии, Сомали и Йемена.

    Как отмечает агентство, Норвегия относится к странам с самым высоким уровнем доходов на душу населения. При этом в вашингтонской администрации нет никаких признаков подготовки официального запрета на въезд для норвежцев. Ранее Трамп называл отказ в присуждении ему Нобелевской премии мира «несмываемым пятном» на репутации Осло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде напомнил о независимости Нобелевского комитета в ответ на критику со стороны Дональда Трампа. В среду спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер во время переговоров в Осло отчитали Владимира Зеленского за критику в адрес главы Соединенных Штатов. Во вторник в норвежской столице началась встреча главы киевского режима со специальным посланником США, президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром королевства Йонасом Гаром Стере.

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    27 октября 2026, 21:47 • Новости дня
    NYT: Администрация президента США рассматривает снятие санкций с РФПИ
    NYT: Администрация президента США рассматривает снятие санкций с РФПИ
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская администрация начала рассматривать возможность вывода из-под санкций Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) под руководством Кирилла Дмитриева на фоне переговоров о поставках дизельного топлива в США, пишет газета New York Times (NYT).

    Вашингтон изучает возможность отмены рестрикций в отношении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Снятие ограничений обсуждается в рамках более широких переговоров об участии фонда в организации поставок российского дизельного топлива в Соединенные Штаты, сообщает NYT.

    Американские чиновники рассматривают заявку фонда на отмену санкций как часть усилий по улучшению двусторонних отношений и завершению конфликта. «Было очень, очень приятно иметь дело с (главой РФПИ) Кириллом (Дмитриевым)», – заявил специальный посланник президента США по вопросам мира Стивен Уиткофф.

    В октябре Соединенные Штаты приостановили действие ограничений на импорт российского дизельного топлива. При значительном содействии РФПИ в США уже отправились три танкера с горючим. Американский Минфин в настоящее время проводит стандартную процедуру оценки заявок фонда на снятие санкций.

    Во вторник Дмитриев посоветовал чиновникам Евросоюза перенять у президента США Дональда Трампа стремление к миротворчеству.

    В понедельник представители Демократической партии США решили расследовать соглашение американского лидера с Москвой об импорте дизельного топлива.

    На прошлой неделе президент Чехии Петр Павел заявил об отдалении перспективы перемирия на Украине из-за решения снять санкции с поставок российского горючего.

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    25 октября 2026, 19:19 • Новости дня
    Песков: Двусторонняя встреча Путина и Трампа может пройти на саммите АТЭС

    Tекст: Ольга Иванова

    Двусторонняя встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Сейчас все смотрят, что произойдет в Шэньчжене, если там будет возможность провести двустороннюю встречу (Путина и Трампа), трехстороннюю встречу (Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина). И то, и другое, что называется, на рабочем столе», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    При этом он уточнил, что окончательных договоренностей по проведению как двусторонней встречи Путина и Трампа, так и трехстороннего саммита лидеров России, Китая и США пока нет.

    Саммит АТЭС пройдет в Шэньчжэне 18-19 ноября. Предыдущая личная встреча Путина и Трампа состоялась в августе 2025 года в Анкоридже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о важности потенциальной встречи лидеров России, США и Китая.

    В среду президент Владимир Путин сообщил о возможности провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на полях ноябрьского саммита АТЭС в Шэньчжэне.

    Во вторник глава МИД Сергей Лавров рассказал об активной проработке контактов главы российского государства на предстоящем мероприятии.

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    27 октября 2026, 22:33 • Новости дня
    Маск прокомментировал новость о перемирии в Алешках

    Маск назвал хорошей новостью перемирие в Алешках Херсонской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский предприниматель Илон Маск ответил на пост первой леди США Мелании Трамп о вступлении в силу локального перемирия в Алешках Херсонской области.

    «Хорошо», – написал Илон Маск в комментариях к публикации первой леди США.

    Маск сделал репост сообщения о начале перемирия.

    «Перемирие между Украиной и Россией вступило в силу в 4:00 утра по московскому времени 27 октября 2026 года», – сказано в посте Мелании Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны объявило о начале режима тишины для гуманитарной операции в Алешках. Мелания Трамп сообщила о расширении режима прекращения огня в Алешках.

    Белый дом 23 октября подтвердил договоренность о прекращении огня при посредничестве первой леди США.

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    25 октября 2026, 17:40 • Новости дня
    Трамп предупредил Макрона об уничтожении Франции из-за мигрантов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп предупредил французского лидера Эммануэля Макрона о том, что его миграционная политика ведет к уничтожению Франции.

    «Когда я только вступил в должность, я довольно рано встретился с Макроном. Я сказал ему: «Ты уничтожаешь Францию. Ты впускаешь людей, которые ненавидят твою страну», – рассказал Трамп телеканалу Fox News, передает ТАСС.

    В четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил о глупых комментариях иностранных политиков насчет беспорядков в республике.

    На прошлой неделе во Франции вспыхнули невиданные протесты школьников, переросшие в погромы. В начале месяца на севере Франции полицейские нашли брошенный фургон с убитым мужчиной и мигрантами.

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    26 октября 2026, 22:36 • Новости дня
    Axios: Демократы в Конгрессе США решили расследовать сделку Трампа с Москвой

    Axios: Демократы решили расследовать дизельную сделку Трампа с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Представители Демократической партии США готовят базу для расследования соглашения президента Дональда Трампа с Москвой об импорте российского дизельного топлива.

    Ведущие демократы, претендующие на влиятельные посты в следующем году, потребовали от крупных банков и портов сохранить документы о сделках с российским дизелем. Изучение соглашения президента США Трампа с Москвой станет приоритетом партии в случае возвращения контроля над Конгрессом, пишет портал Axios.

    «[Любой] ввоз российского дизельного топлива в США вызывает серьезные юридические вопросы и может стать поводом для судебных разбирательств, а также расследований со стороны Конгресса», – говорится в письме демократов.

    Документ подписали сенаторы Крис Кунс, Элизабет Уоррен, Рон Уайден и Шелдон Уайтхаус. В случае получения демократами большинства в Сенате они могут возглавить комитеты по международным отношениям, банковскому делу, финансам и судебной системе.

    Новый запрос показывает, что расследования будут проводиться не только в Белом доме, но и в высших эшелонах власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу первый танкер с 40 тыс. тонн российского дизеля отправился в Нью-Йорк. До этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал президенту России Владимиру Путину благодарность от американского лидера за решение об экспорте дизельного топлива.

    Министерство энергетики США объяснило сделку по дизельному топливу попыткой остановить конфликт.

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    28 октября 2026, 09:40 • Новости дня
    Трамп заявил о прогрессе в мирном урегулировании на Украине

    Трамп заявил о значительном прогрессе в мирном процессе на Украине

    Трамп заявил о прогрессе в мирном урегулировании на Украине
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил о продвижении в украинском урегулировании и скорой встрече с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    «Мы добиваемся значительного прогресса <...> (в мирном процессе)», – заявил Трамп.

    Американский лидер добавил, что ожидает в скором времени встречи с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.передает РИА «Новости».

    Накануне президент России провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере. Они обсудили недавние переговоры в Осло и визит спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа в Петербург.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение о возобновлении трехсторонних переговоров России, США и Украины не подразумевает ограничений в боевых действиях.

    Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф выразил надежду, что переговоры с Путиным станут шагом к урегулированию.

    Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил о готовности России возобновить переговоры с США и Украиной в ноябре.

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    27 октября 2026, 02:57 • Новости дня
    Минюст США вновь предъявил обвинения бывшему главе ФБР Джеймсу Коми

    Минюст США вновь предъявил обвинения бывшему директору ФБР Коми

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство юстиции США вновь предъявило обвинения бывшему директору ФБР Джеймсу Коми, его подозревают в незаконной передаче информации, относящейся к национальной обороне, и сговоре.

    Министерство юстиции США в третий раз пытается привлечь к ответственности бывшего директора ФБР Джеймса Коми. В последнем деле его обвиняют в разглашении конфиденциальной информации, касающейся национальной безопасности, в 2016 году, согласно судебным документам, обнародованным в понедельник, передает Reuters.

    В документе, поданном в федеральный суд Вашингтона, Коми обвиняется в передаче и сговоре с целью распространения информации, касающейся национальной обороны. В нем сказано, что в октябре 2016 года он передал секретную информацию репортеру из New York Times.

    Коми заявил в соцсети, что «они снова вернулись», и упомянул Министерство юстиции, но не предоставил никаких подробностей.

    «Я по-прежнему невиновен», – добавил он.

    Адвокаты Коми уже обратились к судье с просьбой прекратить дело, так как оно юридически некорректно.

    Министерство юстиции уже дважды предъявляло обвинения Коми в даче ложных показаний Конгрессу относительно утечек информации в СМИ и угрозах президенту Дональду Трампу в соцсетях. Судья отклонил дело о ложных показаниях, в то время как дело об угрозах остается на рассмотрении.

    Адвокат Коми, Патрик Фицджеральд, заявил, что документ «предположительно обвиняет Коми в преступлениях, которых он не совершал». Обвинительное заключение было подано 5 октября, а обнародовано в понедельник, 26 октября, по просьбе адвокатов Коми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Минюст США обвинил Коми в публикации зашифрованных угроз в адрес президента для продвижения книги. В апреле большое жюри присяжных выдало ордер на арест бывшего директора ФБР. В 2025 году ему предъявили обвинения в даче ложных показаний и препятствовании правосудию.

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    27 октября 2026, 00:05 • Новости дня
    США и Канада решили смягчить пошлины на сталь и автомобили

    Tекст: Катерина Туманова

    США и Канада работают над соглашением о смягчении американских пошлин на канадскую сталь и автомобили, сообщили источники Reuters.

    «Переговоры сосредоточены на пошлинах, введенных в соответствии с разделом 232 (Section 232) законодательства США, в отношении канадской стали и автомобилей. Канадские информаторы сообщают, что соглашение может быть достигнуто до промежуточных выборов 3 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 января 2027 года пошлины на сталь и автомобили могут вырасти до 50%», – передает Reuters.

    Пошлины в рамках раздела 232 находятся в ведении Министерства торговли. Ключевой фигурой в переговорах стал министр торговли США Говард Латник. По словам источника, Латник и министр Канады Доминик Леблан в последнее время поддерживают регулярные контакты.

    В аппарате Леблана подтвердили, что Канада продолжает поддерживать связь с Вашингтоном.

    «Канада продолжает вести конструктивный диалог с американскими коллегами по ряду приоритетных вопросов. Мы готовы к конструктивному и добросовестному сотрудничеству ради создания более взаимовыгодных торговых отношений, учитывающих интересы Канады», – заявил представитель Леблана.

    Переговоры между США и Канадой зашли в тупик в августе из-за разногласий по вопросу снижения пошлин на средне- и большегрузные транспортные средства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вашингтонская администрация 24 октября отменила пошлины в размере 50% на некоторые канадские товары. Хотя в четверг посольство США в Канаде обвинило канадских политиков в попытках вмешательства в американские выборы на фоне таможенных войн.

    В августе премьер-министр Канады Марк Карни заявил о состоянии торговой войны с США после провала переговоров и введения Вашингтоном новых пошлин.

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    26 октября 2026, 13:29 • Новости дня
    Влияние Трампа спровоцировало правый сдвиг в странах Латинской Америки

    Fox News: Политика Трампа вызвала сдвиг стран Латинской Америки вправо

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп оказал значительное влияние на политический курс стран Латинской Америки, способствуя переходу государств региона под управление правых сил.

    Политика американской администрации повлияла на правый сдвиг в государствах Латинской Америки, пишет Fox News.

    «Я не сомневаюсь, что президент Трамп оказал хорошее влияние на то, чтобы правительства в Латинской Америке стали более правыми», – заявил исследователь Манхэттенского института Сантьяго Видаль Кальво.

    По его словам, влияние Вашингтона в регионе заметно усилилось после поимки венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Кроме того, Дональд Трамп, президент Аргентины Хавьер Милей и лидер Сальвадора Найиб Букеле вдохновили правые движения, что отразилось на вопросах торговли, миграции и национальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в выходные, выборы президента Бразилии приобрели большое значение для международного сообщества.

    Ранее заместитель главы МИД Сергей Рябков заявил об отношении США к Латинской Америке как к своему «заднему двору».

    Президент Парагвая Сантьяго Пенья поддержал усиление роли Вашингтона в регионе и военную операцию против Николаса Мадуро.

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    26 октября 2026, 10:56 • Новости дня
    Ники Минаж пообещала поддержать Трампа в случае выдвижения на новый срок

    Fox News: Ники Минаж пообещала поддержать Трампа в случае выдвижения на выборах

    Ники Минаж пообещала поддержать Трампа в случае выдвижения на новый срок
    @ REUTERS/Jonathan Ernst

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американская рэп-исполнительница Ники Минаж в ходе выступления на митинге Республиканской партии в Мичигане заявила, что готова проголосовать за президента США Дональда Трампа, если он решит вновь баллотироваться на пост главы государства.

    «Для меня огромная честь стоять рядом с вами каждый раз. И я буду продолжать поддерживать вас вечно. Если вы снова пойдете на выборы, я снова вас поддержу», – заявила Минаж. Она выступила на митинге, где Трамп поддерживал кандидатов-республиканцев Майка Роджерса и Джона Джеймса, сообщает Fox News.

    Исполнительница добавила, что Трамп олицетворяет стойкость и изменил энергетику страны, дав американцам «светлое будущее». Она также призвала голосовать за республиканцев на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс, назвав их важнейшим поворотным моментом для государства.

    Кроме того, Минаж затронула тему трансгендерных переходов у несовершеннолетних, призвав оградить детей от навязывания операций по смене пола.

    Трамп назвал Минаж «королевой рэпа» и в шутку признался, что злится из-за того, что она затмила его на сцене. Глава государства подчеркнул, что артистка является «очень особенным человеком».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу часть избирателей на митинге в Айове предупредила республиканцев о недовольстве экономикой и политическим расколом. На прошлой неделе рейтинг одобрения президента Дональда Трампа перед выборами в Конгресс снизился до 31%. В середине месяца на митинге главы государства в Огайо один из его сторонников ударил протестующую в лицо.

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