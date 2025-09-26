Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.6 комментариев
Экс-главе ФБР Джеймсу Коми предъявили обвинения
Бывшему директору ФБР Джеймсу Коми предъявлены обвинения в федеральном суде Вирджинии в даче ложных показаний и создании препятствий правосудию.
Обвинения были выдвинуты через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп публично пожаловался генеральному прокурору Пэм Бонди на то, что «ничего не делается» в отношении Коми и других предполагаемых врагов президента, сообщил CNBC.
В четверг федеральное большое жюри присяжных в Вирджинии предъявило бывшему директору ФБР Джеймсу Коми обвинение в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию.
Коми, который часто становится объектом гнева президента Трампа, обвиняется во лжи во время дачи показаний в Юридическом комитете Сената 30 сентября 2020 года.
Коми опубликовал в Instagram* (принадлежит Meta*, признанной в России экстремистской и запрещенной) видеоотзыв на обвинительное заключение.
«Я не боюсь. Моя семья и я уже много лет знаем, что противостояние Дональду Трампу обходится дорого. Но мы не могли представить себя живущими по-другому, мы не будем жить на коленях, и вы тоже не должны», – заявил он, подчеркнув, что не виновен.
В материалах дела говорилось, что большое жюри не предъявило Коми обвинения по одному из пунктов обвинения в даче ложных показаний, поскольку более 12 членов большого жюри «не пришли к единому мнению».
Пятилетний срок давности по обвинению, связанному со свидетельскими показаниями Коми, истекал на следующей неделе. Если Коми признают виновным, ему грозит максимально возможное наказание в виде пяти лет тюремного заключения.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бывший глава ФБР Джеймс Коми в мае заявил, что республиканцы однажды «глубоко пожалеют» о реформах, проводимых администрацией президента Трампа в Министерстве юстиции.
Трамп заявил в августе, что не исключает возможности арестов лиц, причастных к созданию и распространению опровергнутой теории о «российском следе», он также не возражает против ареста бывших руководителей ФБР и ЦРУ.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ