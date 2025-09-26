  • Новость часаУвеличилось число пострадавших от удара ВСУ «Градом» по Белой Березке в Брянской области
    Фон дер Ляйен ищет над Балтикой повод для войны с Россией
    Лавров: НАТО и Евросоюз объявили моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют
    Глава Пентагона экстренно собрал высшее военное командование США
    Спектакль «Лето одного года» снят с репертуара БДТ по решению Фрейндлих и Басилашвили
    Ушаков: Кремль учитывает все сигналы США по публичным и закрытым каналам
    Путин: Россия запустит ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом к 2030 году
    Трамп пообещал не использовать выражение «бумажный тигр»
    Минюст США поручил подготовить расследование против фонда Сороса
    Германия предложила выдать Украине кредит за счет активов РФ
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Бессмысленный визовый удар ЕС по России

    Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп поджигает Украину

    Возможно, что в Анкоридже Путин и Трамп предусмотрели возможность невыполнения американским лидером «домашнего задания». И поэтому договорились о запасном пути. В рамках этого пути Трамп должен дистанцироваться от украинского кризиса и дать Москве закончить его военным путем.

    Илья Ухов Илья Ухов Трамп встал на обамовские лыжи

    Мы еще увидим у Трампа какой-нибудь очередной кульбит на 180 градусов. Но нам, по большому счету, вс равно, детей с ним нам не крестить. Что нам нужно, так это быть предельно рациональными и иметь в виду исключительно национальные интересы России.

    26 сентября 2025, 03:04 • Новости дня

    Экс-главе ФБР Джеймсу Коми предъявили обвинения

    Tекст: Ирма Каплан

    Бывшему директору ФБР Джеймсу Коми предъявлены обвинения в федеральном суде Вирджинии в даче ложных показаний и создании препятствий правосудию.

    Обвинения были выдвинуты через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп публично пожаловался генеральному прокурору Пэм Бонди на то, что «ничего не делается» в отношении Коми и других предполагаемых врагов президента, сообщил CNBC.

    В четверг федеральное большое жюри присяжных в Вирджинии предъявило бывшему директору ФБР Джеймсу Коми обвинение в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию.

    Коми, который часто становится объектом гнева президента Трампа, обвиняется во лжи во время дачи показаний в Юридическом комитете Сената 30 сентября 2020 года.

    Коми опубликовал в Instagram* (принадлежит Meta*, признанной в России экстремистской и запрещенной) видеоотзыв на обвинительное заключение.

    «Я не боюсь. Моя семья и я уже много лет знаем, что противостояние Дональду Трампу обходится дорого. Но мы не могли представить себя живущими по-другому, мы не будем жить на коленях, и вы тоже не должны», – заявил он, подчеркнув, что не виновен.

    В материалах дела говорилось, что большое жюри не предъявило Коми обвинения по одному из пунктов обвинения в даче ложных показаний, поскольку более 12 членов большого жюри «не пришли к единому мнению».

    Пятилетний срок давности по обвинению, связанному со свидетельскими показаниями Коми, истекал на следующей неделе. Если Коми признают виновным, ему грозит максимально возможное наказание в виде пяти лет тюремного заключения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бывший глава ФБР Джеймс Коми в мае заявил, что республиканцы однажды «глубоко пожалеют» о реформах, проводимых администрацией президента Трампа в Министерстве юстиции.

    Трамп заявил в августе, что не исключает возможности арестов лиц, причастных к созданию и распространению опровергнутой теории о «российском следе», он также не возражает против ареста бывших руководителей ФБР и ЦРУ.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    25 сентября 2025, 21:25 • Новости дня
    Трамп пообещал не использовать выражение «бумажный тигр»
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп пообещал не употреблять термин «бумажный тигр», критикуя Россию. При этом он скептически отозвался о росийских успехах на поле боя.

    «Я никогда никого не назову «бумажным тигром», – сказал глава Белого дома во время встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, передает РИА «Новости». В то же время Трамп раскритиковал темпы продвижения росийских войск в зоне СВО.

    Напомним, ранее он назвал действия России на Украине «бесцельными» и охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы США, заявил, что Россия традиционно ассоциируется с медведем, а бумажных медведей не бывает. По его словам, высказывание Трампа о России как о «бумажном тигре» стало следствием его общения с Владимиром Зеленским.

    25 сентября 2025, 10:51 • Новости дня
    Трамп резко сменил тон после выступления на Генассамблее ООН

    NYT сообщила о двойственном поведении Трампа на Генассамблее ООН

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Публично критикуя ООН и мировых лидеров, Дональд Трамп на закрытых встречах демонстрировал поддержку организации и шел на примирение, пишет пишет The New York Times.

    Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал страны на Генассамблее ООН, заявив, что организация бесполезна, а другие государства «идут к черту», передает The New York Times. Однако на закрытой встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем Трамп неожиданно заявил: «Наша страна поддерживает ООН на 100%. И я считаю, что потенциал ООН невероятен, действительно невероятен».

    Как отмечают журналисты, подобная резкая смена риторики стала привычной для мировых лидеров, которые различают публичного агрессивного Трампа и более дружелюбного в личных разговорах. Во время публичных выступлений Трамп часто критикует и унижает иностранных коллег, а затем, оставшись с ними наедине, проявляет уступчивость и даже ищет компромисс.

    На саммите ООН иностранные дипломаты предпочли не спорить с Трампом, а поддерживать с ним хорошие отношения, опасаясь его непредсказуемости.

    Источник газеты приводит слова Ричарда Гоуэна из International Crisis Group: «Лидеры заговорчески старались быть максимально любезными с Трампом, боясь, что произойдет, если он рассердится». Многие лидеры после резкой критики всё равно стремились к личным встречам с американским президентом, осыпая его комплиментами.

    Несмотря на примирительный тон на встрече с Гутеррешем, администрация Трампа продолжает сокращать финансирование ООН и выводить США из ряда агентств, а также из Парижского соглашения по климату. Даже после насмешливых замечаний в адрес Европы из-за закупок российского топлива, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала Трампа на личной встрече, заявив: «Трамп абсолютно прав. Мы этим занимаемся».

    После переговоров европейским лидерам удалось убедить Трампа изменить позицию по вопросу Украины: ранее он призывал Киев уступить территории ради мира, но теперь выразил уверенность в победе Украины при поддержке НАТО. Бывший вице-президент Камала Харрис вспоминает в мемуарах, что Трамп мог быть крайне резким публично, но обаятельным и даже дружелюбным в личном разговоре – «он мошенник и прекрасно этим владеет».

    Ярким примером двойственной тактики Трампа стала его встреча с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силва. Хотя в своей речи Трамп обвинял бразильские власти в репрессиях и цензуре, за кулисами оба лидера тепло обнялись, и Трамп позже сказал: «Мы договорились встретиться на следующей неделе. Он мне понравился, и, похоже, я ему тоже».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп обвинил ООН в саботаже и потребовал арестов должностных лиц организации. Трамп запретил Вооруженным силам Украины использовать американское оружие для ударов по территории России. Несколько тревожных событий заставили напрячься охрану американского президента во время его выступления на Генассамблее ООН.

    25 сентября 2025, 11:58 • Видео
    Диктатура Майи Санду: быть или не быть

    В воскресение в Молдавии пройдут парламентские выборы. Они могут положить конец диктатуре президента Майи Санду, так как Молдавия – парламентская республика. Если же режим устоит, республику ждут трагические последствия, предупреждает российская разведка.

    25 сентября 2025, 10:23 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп возложил на Европу основную ответственность за Украину
    Bloomberg: Трамп возложил на Европу основную ответственность за Украину
    @ Li Rui/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пересмотрев свою позицию по конфликту на Украине, президент США Дональд Трамп призвал европейских союзников взять на себя основную ответственность за поддержку Киева, не предложив новых шагов со стороны США, сообщает Bloomberg.

    Трамп внезапно изменил свою позицию по ситуации на Украине, заявив, что Киев «способен вернуть утраченные территории при поддержке Европы». Однако Трамп не озвучил новых шагов по оказанию военной помощи Украине или ужесточению санкций против России, сосредоточив давление на европейских союзников, передает Bloomberg.

    Публично украинские и европейские политики приветствовали изменение тона Трампа, но в частных беседах выразили обеспокоенность тем, что Вашингтон оставляет основную ответственность за исход конфликта Европе. В то же время в речи на Генассамблее ООН Трамп подчеркнул необходимость применения Евросоюзом высоких тарифов против стран, увеличивших закупки российских энергоносителей, таких как Китай и Индия.

    Экс-спецпосланник по Украине Курт Волкер заявил, что якобы Трамп действительно «просто хочет задеть Путина, но не дает понять, что собирается что-то делать». Источники отмечают, что Трамп по-прежнему отказывается от жестких шагов против Москвы, несмотря на эскалацию со стороны России.

    Ранее Financial Times писала, что европейские страны опасаются, что президент США Дональд Трамп может обвинить Европу в военных неудачах Киева.

    Дональд Трамп заявил, что поддержка Евросоюза может позволить Украине вернуть все исходные территории и даже «пойти еще дальше».

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему Трамп перешел в «партию войны» на Украине.

    25 сентября 2025, 09:10 • Новости дня
    Politico: Фон дер Ляйен звонила Трампу и уговаривала давить на Россию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Регулярные личные звонки Урсулы фон дер Ляйен Дональду Трампу способствовали снижению пошлин на европейские товары до 15% и сближению ЕС и США, сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напрямую связывалась с президентом США Дональдом Трампом и убеждала его усилить давление на Россию, передает ТАСС со ссылкой на издание Politico.

    По информации источников издания, регулярные и личные контакты между фон дер Ляйен и Трампом сблизили их политические позиции. Европейские чиновники считают, что глава ЕК все еще идет на уступки, однако участвует в обсуждении вопросов безопасности наравне с американской стороной.

    Как отмечают неназванные европейские чиновники, после встречи фон дер Ляйен и Трампа на саммите Группы семи в июле контакты между Брюсселем и Вашингтоном стали более активными. Позже Трамп сам звонил главе Еврокомиссии и приглашал ее на встречу в Шотландии, где Евросоюз и США заключили торговое соглашение. Один из представителей ЕС отметил, что фон дер Ляйен «смогла впечатлить» Трампа, а размер пошлин в ходе переговоров постепенно снижался с 35% до 15%.

    Собеседники Politico подчеркивают, что именно неформальные прямые контакты способствовали улучшению отношений. В то же время часть европейских чиновников скептически оценивают сближение с Трампом, указывая, что он действует на свое усмотрение вне зависимости от достигнутых договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил, что Урсула фон дер Ляйен действует иррационально и некомпетентно. Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отметила, что позиция фон дер Ляйен на встречах с Дональдом Трампом может иметь юридические последствия. Фон дер Ляйен не стала объявлять ответные меры на введенные Соединенными Штатами пошлины.

    25 сентября 2025, 22:30 • Новости дня
    WP назвала «надуманным» заявление Трампа о возможности Украины вернуть территории

    WP назвала «надуманным» заявление Трампа о возврате Киевом территорий

    Tекст: Ирма Каплан

    В то время как украинские официальные лица говорят, что массированный приток оружия и технологий станет ключом к крупному наступлению с целью отвоевания территории, военные аналитики этого не ожидают, отмечает Washington Post.

    «По мнению военных экспертов, официальных лиц и дипломатов, работающих в регионе, ошеломляющее заявление президента США Дональда Трампа на этой неделе о том, что Украина может вернуть все свои земли при поддержке Европейского союза и НАТО, является надуманным», – пишет Washington Post (WP).

    Собеседники газеты допускают некоторые успехи Украины, но обещанный Трампом  результат кажется маловероятным.

    «Президент Трамп заявил, что Украина при поддержке Европейского союза может вернуть себе всю свою территорию. За этим удивительным оптимизмом кроется обещание сокращения участия США и перекладывания ответственности за прекращение войны на Европу. Лучше правда, чем иллюзии», – написал в соцсети Х премьер-министр Польши Дональд Туск.

    По словам высокопоставленного чиновника в военном командовании Украины, если Вашингтон согласится поддержать Украину на 100% своих возможностей, отправив современное вооружение, включая кассетные боеприпасы и новые системы вооружения, такие как HIMARS и ATACMS, тогда «заявление Трампа будет абсолютно правдивым». Но готов ли Трамп к такой поддержке или только обещаниям – вопрос открытый, отмечает издание.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что Украина при поддержке со стороны ЕС и НАТО якобы может военным путем вернуть утраченные территории и выйти на границы 2022 года. При этом он охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

    Washington Post со ссылкой на источники в НАТО писала, что представители альянса признали невозможность остановить ВС России, несмотря на многомиллиардную военную и финансовую помощь Киеву,

    26 сентября 2025, 00:33 • Новости дня
    Трамп подписал указ о применении смертной казни в Вашингтоне
    Трамп подписал указ о применении смертной казни в Вашингтоне
    @ Francis Chung - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп подписал указ о применении смертной казни в Вашингтоне в некоторых случаях.

    «Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что подписал указ, разрешающий применение смертной казни в некоторых судебных процессах в Вашингтоне, округ Колумбия», – передает Reuters.

    В меморандуме для генпрокурора США, который позднее опубликовал сайт Белого дома, сказано, что угрозы общественной безопасности в столице США сделали данное решение Трампа необходимым.

    «Федеральный закон предусматривает смертную казнь для преступников, признанных виновными в совершении особо тяжких преступлений. Смертная казнь является неотъемлемой частью того, как наша судебная система пресекает и наказывает наиболее предосудительные преступления, которые часто связаны с ужасными и смертоносным насилием против невинных американцев», – сказано в документе.

    Трамп напоминает, что восстановление высшей меры наказания на федеральном уровне было приоритетом для его администрации с первого дня работы.

    В сентябре Трамп выражал надежду на смертную казнь для предполагаемого убийцы Чарли Кирка. При этом в марте Брэд Сигмон стал первым за 15 лет заключенным в США, которого казнили методом расстрела, казнь совершили в Южной Каролине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в январе президент Трамп издал указ о возобновлении смертной казни на федеральном уровне, предписав обеспечить штаты необходимыми препаратами для смертельных инъекций.


    25 сентября 2025, 22:03 • Новости дня
    Трамп назвал Эрдогана «очень жестким» и допустил снятие санкций с Турции

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп после переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом предположил, что США могут снять санкции с Турции и разрешить ей закупить американские истребители F-35.

    Первый визит Эрдогана в Белый дом примерно за шесть лет начался с теплого приема со стороны Трампа. Сидя бок о бок в Овальном кабинете, Трамп назвал Эрдогана «очень жестким человеком» и сказал, что они оставались друзьями, пока его предшественник Джо Байден был у власти, передает Reuters.

    «Это жесткий человек. Это парень, который очень самоуверен. Обычно мне не нравятся самоуверенные люди, но этот мне нравился всегда», – приводит слова Трампа Washngton Post (WP).

    Анкара стремится использовать дружеские отношения для продвижения национальных интересов и воспользоваться тем, что администрация США стремится заключать сделки в обмен на дорогостоящие соглашения о торговле оружием. Трамп же настаивает на том, чтобы Эрдоган прекратил закупки нефти у России.

    На вопрос, готов ли Трамп заключить сделку по продаже истребителей F-35 Турции, он ответил журналистам: «Я думаю, он (Эрдоган) добьется успеха в покупке того, что хочет купить».

    Трамп также сказал, что может отменить санкции против Турции «очень скоро» и «если у нас будет хорошая встреча, то почти немедленно».

    США и Турция по-прежнему резко расходятся во мнениях по поводу нападений Израиля, союзника США, на Газу, которые Анкара называет геноцидом и  потенциальным препятствием на переговорах в Овальном кабинете.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил, что 25 сентября в Белом доме состоится встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры будут посвящены множеству торговых и военных сделок между двумя странами.

    Трамп на встрече с Эрдоганом призвал Турцию отказаться от покупки российских энергоносителей.

    26 сентября 2025, 01:50 • Новости дня
    Трамп заявил о необходимости остановиться в украинском конфликте

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президента Дональд Трамп во время встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом раскритиковал действия российской армии, заявив, что несколько недель на поле боя нет никакого прогресса.

    «После всех этих изнуряющих бомбардировок за последние две недели они практически не отвоевали территорий. Подумайте об этом: вообще ни клочка земли. <...>Я думаю, пришло время остановиться», – приводит слова главы Белого дома портал Notus.

    На этой же встрече с Эрдоганом президент США отметил, что, критикуя Россию, не будет называть ее «бумажным тигром».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что Украина при поддержке со стороны ЕС и НАТО якобы может военным путем вернуть утраченные территории и выйти на границы 2022 года, охарактеризовав при этом Россию как «бумажного тигра».

    В свою очередь, российское Минобороны 24 сентября доложило, что в районе Клебан-Быкского водохранилища бойцы ВС России уничтожили основную часть украинской группировки, а при форсировании Жеребца – прорвали оборону ВСУ.

    В четверг, 25 сентября, стало известно о финальной фазе освобождения Кировска в ДНР, российские штурмовики ведут зачистку города. Минобороны также опубликовало карту освобожденных с начала года территорий в зоне СВО.

    25 сентября 2025, 22:40 • Новости дня
    США и Турция подписали меморандум о стратегическом ядерном сотрудничестве

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр энергетики и природных ресурсов Альпарслан Байрактар сообщил о подписании с США меморандума о стратегическом гражданском ядерном сотрудничестве.

    «Мы присутствовали на встрече нашего президента господина Эрдогана с президентом Соединенных Штатов господином Дональдом Трампом в Белом доме. Мы начали новый процесс, который больше углубит прочное и многоплановое партнерство между Турцией и США в области ядерной энергетики», – написал министр Байрактар в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    По его словам, после встречи с госсекретарем США Марко Рубио в присутствии лидеров страны был подписан меморандум о стратегическом гражданском ядерном сотрудничестве.

    «Я желаю, чтобы работа, которая будет вестись в рамках меморандума, принесла взаимную выгоду обеим странам в предстоящий период», – добавил турецкий министр энергетики и ресурсов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил, что 25 сентября в Белом доме состоится встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры будут посвящены множеству торговых и военных сделок между двумя странами.

    Так, Трамп решил обсудить с Эрдоганом поставки Турции F-35, призвал Турцию отказаться от покупки российских энергоносителей и назвал Эрдогана  «очень жестким» и «самоуверенным».

    25 сентября 2025, 19:37 • Новости дня
    Трамп решил обсудить с Эрдоганом поставки Турции F-35

    Трамп решил обсудить с Эрдоганом продажу Турции F-35 и иных американских вооружений

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении обсудить с президентом Турции Тайипом Эрдоганом возможность продажи Анкаре истребителей F-35, зенитно-ракетных комплексов Patriot и другого вооружения.

    В начале встречи с Эрдоганом в Белом доме Трамп подчеркнул: «Они хотят купить F-16, F-35 и другие вещи. И мы будем говорить об этом». Американский лидер указал, что стороны также подробно обсудят поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot, передает ТАСС.

    Ранее Трамп сообщил, что 25 сентября в Белом доме состоится встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры будут посвящены множеству торговых и военных сделок между двумя странами. Глава Белого дома отметил работу над масштабной закупкой самолетов Boeing, а также над крупной сделкой по истребителям F-16.

    26 сентября 2025, 02:20 • Новости дня
    Bloomberg назвало возможную причину срочного сбора военного командования США

    Tекст: Ирма Каплан

    Военный министр США Пит Хегсет созвал высших военных командиров на необычную встречу в начале следующей недели в Вирджинии перед тем, как правительство страны может прекратить работу из-за спора о финансировании между президентом Дональдом Трампом и демократами в Конгрессе.

    «Военный министр выступит перед высшим военным руководством в начале следующей недели, – заявил в четверг официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.

    Он не назвал причину встречи и не сказал, что Хегсет планировал сообщить высокопоставленным офицерам, передает Bloomberg.

    Президент Трамп и вице-президент Вэнс выразили недоумения опасениями в СМИ и обществе.

    «Почему это имеет такое большое значение? Вы ведете себя так, будто это что-то плохое» – недоумевал Трамп.

    «На самом деле в этом нет ничего необычного, и я думаю, странно, что вы, ребята, сделали из этого такую большую историю», – добавил Вэнс.

    Как писала газета Washington Post сообщила, Хегсет попросил адмиралов и генералов, расквартированных по всему миру, собраться во вторник на базе морской пехоты в Куантико.

    «Это последний день финансового года, всего за день до возможного шатдауна, когда поездки представителей правительства, могут быть запрещены. Поездки могут быть разрешены во время отключения, если это будет сочтено необходимым», – пишет Bloomberg.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США в марте подписал документ, который обеспечивает финансирование до конца финансового года, завершающегося 30 сентября.

    В сентябре Трамп допустил возможность  приостановки работы правительства после того как Сенат отклонил проект временного бюджета.

    25 сентября 2025, 21:54 • Новости дня
    Ушаков допустил подыгрывание Трампа зарубежным лидерам на встречах

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента России Юрий Ушаков допустил, что президент США Дональд Трамп может делать резкие заявления по отношению к Москве после переговоров с зарубежными лидерами, чтобы подыграть своим собеседникам.

    Трамп мог делать резкие заявления в адрес Москвы после переговоров с иностранными лидерами, чтобы «подыграть» собеседникам, передает ТАСС. Такое мнение высказал помощник президента России Юрий Ушаков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    «Ну, не постоянно», – сказал Ушаков, отвечая на слова журналиста о том, что такие заявления Трамп делает постоянно.

    Он подчеркнул, что на Генассамблее ООН американский лидер общался с разными главами государств. По словам помощника президента, возможно, Трамп в отдельных случаях действительно вел себя так из-за ситуации, но, по его словам, общая картина гораздо сложнее.

    Ранее Дональд Трамп назвал действия России на Украине «бесцельными» и охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

    The New York Times сообщила, что на Генассамблее ООН Трамп проявил двойственность в высказываниях.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил заявления Трампа влиянием встречи с Зеленским.

    26 сентября 2025, 00:07 • Новости дня
    Трамп подписал распоряжение об одобрении сделки с TikTok

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп подписал указ, который одобряет сделку по сохранению доступности TikTok в США после нескольких месяцев неопределенности относительно будущего популярной китайской платформы.

    TikTok может быть выделен в отдельную компанию в США в соответствии с законом 2024 года, согласно которому базирующаяся в Китае материнская компания приложения ByteDance должна отказаться от него или получить запрет в США, пишет The Hill.

    Сделка была заключена через девять месяцев после того, как закон первоначально должен был вступить в силу. Трамп неоднократно откладывал введение в действие этой меры в надежде достичь соглашения о сохранении доступности приложения в США, последняя отсрочка действует до 16 декабря.

    На прошлой неделе представители администрации сообщили, что у США есть «рамки» для заключения сделки по итогам торговых переговоров с Китаем, после чего Трамп заявил в пятницу, что председатель КНР Си Цзиньпин одобрил сделку, но остается неясным, согласен ли Пекин с заявленными условиями.

    «У меня был очень хороший разговор с председателем Си Цзиньпином. Я его очень уважаю. Надеюсь, он тоже меня очень уважает. И мы говорили о TikTok и других вещах, но в основном говорили о TikTok, и он дал нам добро», – сказал американский лидер.

    Согласно условиям сделки, группа американских инвесторов, включая Oracle и Silver Lake, приобретут контрольный пакет акций новой компании TikTok. Китайская ByteDance сохранит менее 20% акций в капитале в соответствии с законом о продаже или запрете.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс сказал, что компания будет оценена примерно в 14 млрд долларов. Oracle также обеспечит безопасность нового TikTok, в дополнение к проверке и переподготовке копии алгоритма рекомендаций для пользовательских данных в США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин 19 сентября  выразил надежду, что обсуждение будущего TikTok с США будет учитывать рыночные принципы и баланс интересов.

    Президент Трамп сообщил, что несколько крупных компаний претендуют на покупку TikTok, а имя победителя власти США раскроют в ближайшее время.

    Между тем 20 сентября Белый дом заявил, что бизнес TikTok переходит под контроль США.

    26 сентября 2025, 02:50 • Новости дня
    Президент Южной Кореи объяснил США свои опасения насчет КНДР

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен на Корейском инвестиционном саммите на Нью-Йоркской фондовой бирже заявил о ресурсах КНДР не только поддерживать свой режим, но и производить ракеты, которые могут достичь США.

    Ли Чжэ Мен заявил, что призвал президента США Дональда Трампа провести переговоры с КНДР по денуклеаризации именно из этих соображений.

    «Северная Корея, похоже, уже накопила достаточно ядерного оружия, чтобы поддерживать свой режим, а разработка межконтинентальных баллистических ракет (МБР), способных нести ядерные бомбы и достигать территории США, теперь сводится только к технологии входа в плотные слои атмосферы. Если это не остановить, количество ядерных бомб будет увеличиваться на 15–20 в год», – приводит слова южнокорейского президента агентство Yonhap.

    В Сеуле также опасаются, что КНДР будет экспортировать оружие в другие страны, поэтому Ли Чжэ Мен предложил прекратить его производство в краткосрочной перспективе, сократить в среднесрочной и добиваться денуклеаризации в долгосрочной перспективе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в мае 2024 года Пхеньян называл  оскорбительным упоминание денуклеаризации Корейского полуострова. На встрече главы МИД Южной Кореи Чо Хена и госсекретаря США Марко Рубио обсуждался вопрос денуклеаризации КНДР, заявили в августе в южнокорейском МИД.

    В сентябре глава КНДР Ким Чен Ын отверг призывы о денуклеаризации, заявив о некоем супероружии, которым теперь обладает страна.

    26 сентября 2025, 04:05 • Новости дня
    Трамп назвал Коми худшим из людей и порадовался его обвинению

    Tекст: Ирма Каплан

    Бывший директор ФБР Джеймс Коми – худший из людей, но теперь правосудие восторжествует, отметил в своей соцсети американский президент Дональд Трамп после сообщения о предъявленных Коми обвинениях в даче ложных показаний и создании препятствий правосудию.

    «Правосудие в Америке! Джеймс Коми – один из худших людей, с которыми когда-либо сталкивалась эта страна», – приводит NBC News пост Трампа в соцсети Truth в четверг вечером.

    Коми опроверг выдвинутые против него обвинения. Суд над Коми назначен на 9 октября окружным судьей США Майклом С. Нахмановым, которого назначал бывший  президент США Джо Байден.

    Срок давности по обвинениям Коми истекал во вторник. Ему может грозить тюремное заключение сроком до пяти лет, если его признают виновным.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бывший глава ФБР Джеймс Коми в мае заявил, что республиканцы однажды «глубоко пожалеют» о реформах, проводимых администрацией президента Трампа в Министерстве юстиции.

    Трамп в августе сообщил, что не исключает возможности арестов лиц, причастных к созданию и распространению опровергнутой теории о «российском следе», он также не возражает против ареста бывших руководителей ФБР и ЦРУ.

    Экс-главе ФБР Коми 25 сентября предъявили обвинения в даче ложных показаний и создании препятствий правосудию.

    Российский бюджет потратят на безопасную жизнь и развитие без долгов

    Главный финансовый документ страны – бюджет на 2026-2028 годы – предполагает увеличение расходов на социальные обязательства, оборону и технологическое развитие страны. Расходы на поддержку семей с детьми увеличены до 10 трлн рублей, а в целом на социальные обязательства – до 41 трлн рублей. Это в разы больше, чем несколько лет назад. За счет чего Минфин планирует найти дополнительные средства? Подробности

    «Поворотный момент» Трампа напомнил о политике Сталина

    «Это поворотный момент». Так президент США Дональд Трамп подписал фотографию, на которой он стоит лицом к стадиону людей, пришедших проститься с Чарли Кирком. Имеется в виду, что Америка разделилась на до и после: теперь пришло время для уничтожения внутренних врагов. Иными словами, Трамп начинает репрессии. Но преуспеет ли? Подробности

    Украинцев приговорили к высылке из Европы на фронт

    Президент США Дональд Трамп, который недавно требовал от Украины территориальных уступок в обмен на мир, призвал Киев вернуть земли военным путем. Как отмечают эксперты, так он дал Киеву и Брюсселю карт-бланш на новую эскалацию конфликта. Причем европейцы будут поддерживать ВСУ как в техническом плане, так и мобилизационном: вероятно, беженцев с Украины, находящихся в ЕС, будут отправлять на фронт. Подробности

    Как разведка Ирана проникла на сверхсекретный объект Израиля

    «Миллионы страниц разнообразной и ценной информации» стали добычей иранской разведки, которой удалось проникнуть в святая святых ядерной программы Израиля – секретный исследовательский центр в Димоне. Каковы методы работы разведки Ирана, как ей удалось добыть столь закрытую информацию – и завербовать агентов в Израиле? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации