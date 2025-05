Экс-глава ФБР Коми пообещал, что Трамп пожалеет о реформах в Минюсте

Ципис: Охрана сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне была очень слабой

Израильский эксперт Ципис указал на слабую охрану сотрудников посольства в Вашингтоне

Tекст: Олег Исайченко

«Дипломаты за рубежом – это всегда уязвимая цель для радикалов и экстремистов. Предотвратить покушение на сотрудников посольства очень непросто», – считает Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

На этом фоне собеседник напомнил об убийстве в 2016 году посла России в Турции Андрея Карлова: это произошло в тот момент, когда он произносил речь на открытии фотовыставки. Нынешнее нападение на дипломатов Израиля в Вашингтоне вызывает ряд вопросов.

«Израильские спецслужбы не занимаются защитой диппредставительств. По всей видимости, охрана при сотрудниках посольства либо была очень слабой, либо отсутствовала вовсе. При этом выследить дипломата – не самая сложная задача для преступника», – допустил эксперт.

«Более того, правоохранители "держат на карандаше" далеко не всех радикалов. Например, на Евровидении в этом году многотысячная толпа скандировала лозунги против Израиля. Как проконтролировать каждого из них?» – задался он вопросом.

На фоне трагических событий в Вашингтоне Биньямин Нетаньяху уже объявил, что Тель-Авив введет дополнительные меры в своих посольствах по всему миру. «Безопасность израильских дипломатических представительств традиционно находится на очень высоком уровне из-за постоянных угроз», – указал спикер.

«Заявление премьера может предусматривать, что в посольства и консульства направят сотрудников охранных организаций. Кроме того, возможно, дипломаты ограничат свое появление на публичных мероприятиях», – допустил политолог.

Впрочем, эксперт сомневается, что произошедшее скажется на отношениях США и еврейского государства. «Между лидерами назрел разлад, который не имеет непосредственного отношения к нападению на дипломатов. Дело в том, что Нетаньяху проводит политику в абсолютном разрезе с курсом Трампа. А глава Белого дома этим недоволен», – заключил Ципис.

Напомним, в среду вечером двое сотрудников посольства Израиля – мужчина и женщина – были убиты в Вашингтоне, округ Колумбия, когда покидали Столичный еврейский музей после приема молодых дипломатов.

30-летний Элиас Родригес из Чикаго расстрелял пару из пистолета почти в упор у входа в музей. Убийство произошло в центре города недалеко от Капитолия, а также штаб-квартир министерства юстиции и ФБР, сообщает Sky News.

Йони Калин и Кэти Калишер, находившиеся в тот момент в музее, рассказали, что после стрельбы внутрь вошел мужчина, выглядевший расстроенным. Люди пришли ему на помощь и принесли воды, думая, что он пострадавший.

Стрелок не пытался скрыться. Почти сразу его задержала служба безопасности. «Когда прибыла полиция, он вытащил красную куфию и несколько раз закричал: «Освободите Палестину!», – рассказал Калин.

Посол Израиля Йехиэль Лейтер заявил, что двое убитых были парой, готовившейся к помолвке, передает The New York Times. Амихай Шикли, министр по делам диаспор Израиля, сообщил, что одной из жертв является 28-летний Ярон Лищинский, работавший в политическом отделе посольства. Он получил степень магистра в Университете Райхмана и бакалавра в Еврейском университете, сообщает Times of Israel.

Вторая жертва – Сара Милгрим, американка еврейского происхождения, работавшая в отделе публичной дипломатии посольства. Она имела степени магистра Американского университета и Университета мира ООН.

Президент США Дональд Трамп осудил убийство, заявив, что оно было совершено на почве антисемитизма. «Ненависти и радикализму нет места в США», – написал он в соцсети Truth Social.

«Это отвратительный акт ненависти и антисемитизма. Америка и Израиль будут едины в защите нашего народа и наших общих ценностей. Террор и ненависть не сломят нас», – сказал президент Израиля Ицхак Герцог. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в посольствах Израиля по всему миру будут усилены меры безопасности.