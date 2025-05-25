Экс-глава ФБР Коми пообещал, что Трамп пожалеет о реформах в Минюсте

Экс-глава ФБР Коми: Однажды республиканцы пожалеют о реформах в Минюсте

Tекст: Ирма Каплан

Коми появился на шоу Джен Псаки на MSNBC и заявил, что реформы, которые проводит команда президента США в Минюсте, со временем обернутся против них. По его мнению, республиканцы уже не ориентируются на принципы и прецеденты в своей политической деятельности.

«Они глубоко пожалеют, когда это исчезнет, потому что когда-нибудь придет президент-демократ и начнутся расследования в отношении республиканских должностных лиц», – цитирует Коми портал RedState.

По его словам, окажись он в то время на месте республиканцев, он бы предпочел, чтобы «эти карьеристы были на месте и следили за тем, чтобы все было сделано правильно».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Джеймс Коми оказался в центре расследования после публикации фото с ракушками в виде цифр 8647, что сочли угрозой Дональду Трампу.

Кроме того, в марте стало известно, что американская администрация рассматривает продажу штаб-квартир ФБР и Минюста США, их включили в список из более чем 440 объектов недвижимости, которые могут быть реализованы для сокращения государственных бюджетных расходов.