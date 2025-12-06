Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.10 комментариев
Kyiv Post: США решили увеличить поставки оружия на Украину к Рождеству
Kyiv Post сообщил о планах США усилить поставки оружия Украине к Рождеству
Американские власти планируют увеличить объемы военной помощи Украине к 25 декабря, несмотря на сигналы о смене гарантий безопасности для Европы, пишет издание Kyiv Post.
Власти США намерены нарастить поставки вооружения на Украину к Рождеству, передает RT.
Kyiv Post со ссылкой на собственные источники сообщает, что дополнительная военная помощь поступит на фоне дипломатических изменений в позициях Вашингтона по гарантиям безопасности в Европе.
В публикации уточняется, что власти США предупредили европейских партнеров о том, что больше не будут основным гарантом безопасности в вопросах обычных вооружений в рамках Североатлантического альянса. Несмотря на это, объем военной поддержки Киеву планируется увеличить.
Kyiv Post также отмечает, что сроки возможного увеличения поставок приурочены к 25 декабря, дате празднования Рождества на Западе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом обозначил приоритет, согласно которому европейские страны должны взять на себя ведущую роль в обеспечении своей безопасности.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не принимают финансового участия в кризисе на Украине.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил важность переговоров между США и Россией и подчеркнул, что страны альянса продолжат вооружать Украину.