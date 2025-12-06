  • Новость часаВ ПМР заявили о подготовке Молдавии к полному разрыву с Россией
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Расчеты на «договорнячок» провалились

    Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.

    10 комментариев
    Ван Вэнь Ван Вэнь Зачем Евразии новая архитектура безопасности

    Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов К Киргизии нужно относиться с искренним уважением и открытым сердцем

    Киргизы у себя дома – очень вежливый и тактичный народ, так что не стоит судить об этом народе по тем, кто приезжает к нам на низкоквалифицированные заработки.

    27 комментариев
    6 декабря 2025, 22:23 • Новости дня

    Kyiv Post: США решили увеличить поставки оружия на Украину к Рождеству

    Kyiv Post сообщил о планах США усилить поставки оружия Украине к Рождеству

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские власти планируют увеличить объемы военной помощи Украине к 25 декабря, несмотря на сигналы о смене гарантий безопасности для Европы, пишет издание Kyiv Post.

    Власти США намерены нарастить поставки вооружения на Украину к Рождеству, передает RT.

    Kyiv Post со ссылкой на собственные источники сообщает, что дополнительная военная помощь поступит на фоне дипломатических изменений в позициях Вашингтона по гарантиям безопасности в Европе.

    В публикации уточняется, что власти США предупредили европейских партнеров о том, что больше не будут основным гарантом безопасности в вопросах обычных вооружений в рамках Североатлантического альянса. Несмотря на это, объем военной поддержки Киеву планируется увеличить.

    Kyiv Post также отмечает, что сроки возможного увеличения поставок приурочены к 25 декабря, дате празднования Рождества на Западе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом обозначил приоритет, согласно которому европейские страны должны взять на себя ведущую роль в обеспечении своей безопасности.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не принимают финансового участия в кризисе на Украине.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил важность переговоров между США и Россией и подчеркнул, что страны альянса продолжат вооружать Украину.

    5 декабря 2025, 23:58 • Новости дня
    Атакованный ВСУ танкер Kairos терпит бедствие у берегов Болгарии

    Tекст: Денис Тельманов

    После удара украинским морским дроном у города Ахтополь танкер Kairos под флагом Гамбии оказался без движения и запросил эвакуацию экипажа.

    Судно терпит бедствие в районе Ахтополя на побережье Болгарии, передает ТАСС. На борту находится десять человек, их жизни ничего не угрожает – ситуацию контролируют болгарская «Морская администрация», ВМС и пограничная охрана.

    Отмечается, что Kairos потерял ход после атаки 28 ноября в турецких водах и был оставлен буксиром в территориальных водах Болгарии. Сейчас танкер стоит на якоре приблизительно в одной миле от берега, при этом в этом районе усилены ветер и волнение моря до 4 баллов.

    «Морская администрация» Болгарии сообщила, что капитаном был запрошен срочный вывод экипажа, однако из-за погодных условий спасательную операцию отложили до утра субботы.

    Судно будет находиться под постоянным наблюдением всю ночь. Национальная принадлежность экипажа официально не раскрыта. Груз на борту отсутствует, потому угрозы разлива или экологической катастрофы нет. Kairos был построен в 2002 году, он включен в санкционные списки Евросоюза, Британии и Канады и следовал в Новороссийск, когда попал под удар морского дрона ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киевские атаки на суда в Черном море с помощью безэкипажных катеров рассматриваются экспертами как попытка сорвать подготовку к мирному урегулированию на Украине.

    Румынские военные заявили в начале декабря, что уничтожили украинский дрон Sea Baby, двигавшийся вдоль побережья Черного моря, при этом объект находился на опасном расстоянии от судоходных маршрутов.

    Комментарии (9)
    6 декабря 2025, 14:13 • Новости дня
    Daily Telegraph сочла новым словом в военном деле способ взятия Красноармейска
    Daily Telegraph сочла новым словом в военном деле способ взятия Красноармейска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России при освобождении Красноармейска использовали новую тактику штурма города, которая получила название «демеханизация», сообщила британская газета The Daily Telegraph.

    Издание The Daily Telegraph считает, что освобождение Красноармейска российскими войсками стало поворотным моментом в ходе конфликта, передает ТАСС.

    Сообщается, что россияне применили новый способ взятия города, который может стать ключевым для дальнейших боевых действий.

    Издание сообщает, что ранее стороны применяли классическую тактику окружения населенных пунктов с использованием танковых колонн и пехоты. Однако теперь, по информации газеты, Вооруженные силы России используют малочисленные группы бойцов, продвигающиеся в условиях тумана, что затрудняет их обнаружение для беспилотников.

    The Daily Telegraph называет этот подход «демеханизацией боевых действий», подчеркивая, что новые методы позволяют снизить потери и сохранять скрытность маневров.

    Президент России Владимир Путин пригласил зарубежных журналистов приехать в Красноармейск и лично убедиться в контроле российских военных над городом.

    Путин отметил, что плацдарм в Красноармейске позволяет Вооруженным силам России быстро развивать наступление сразу на нескольких ключевых направлениях.

    Начальник Генштаба Валерий Герасимов 30 ноября доложил Путину об освобождении Красноармейска и Волчанска.

    Комментарии (3)
    6 декабря 2025, 19:55 • Видео
    Кто «слил» переговоры Зеленского с Европой

    Расшифровка переговоров между лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским стала общедоступной, чему никто из них не обрадуется. Помимо прочего, европейцы обвиняют США в предательстве, но главный вопрос – кто организовал эту скандальную утечку.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 10:19 • Новости дня
    По всей Украине прогремели мощные взрывы
    По всей Украине прогремели мощные взрывы
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ночь на субботу по всей Украине прогремели мощные взрывы, под удар попали военные и энергетические объекты.

    Мощные взрывы прокатились по всей территории Украины, передает РИА «Новости».

    По сообщениям местных СМИ, удары пришлись по военным и энергетическим объектам в Киеве, Днепропетровске, Чернигове, Луцке и Виннице. Также взрывы зафиксировали в Полтавской, Львовской и Кировоградской областях.

    Свидетели в соцсетях сообщили о прилетах в районе военного аэродрома Староконстантинов, который находится в Хмельницкой области. По предварительной информации, в городе Фастов Киевской области под удар попала местная железнодорожная инфраструктура. В Днепропетровской области пострадали энергетические объекты, включая Криворожскую ТЭС. В Ровно были зафиксированы перебои с электроснабжением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в большинстве регионов Украины отключился свет. В Ивано-Франковске прогремела новая серия взрывов. В Хмельницкой области на Украине также прогремели взрывы.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 12:39 • Новости дня
    Bloomberg: Украинский конфликт вступает в решающую фазу
    Bloomberg: Украинский конфликт вступает в решающую фазу
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США выступили с критикой в адрес Европы на фоне того, что «конфликт на Украине вступает в решающую фазу», пишет Bloomberg.

    США выразили недовольство в адрес Европы на фоне развития конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    В публикации Bloomberg говорится о критике европейской политики и культуры со стороны Белого дома, который опасается угрозы для Европы, если та не изменит свой подход.

    В 33-страничном документе по национальной безопасности США, подписанном президентом Дональдом Трампом, отмечается, что Европа рискует быть уничтоженной в случае отсутствия перемен.

    Издание отмечает повышение обеспокоенности в Евросоюзе из-за стремления Вашингтона к соглашению, которое должно быть согласовано с Москвой и фактически станет капитуляцией Запада. В материале указывается на возможность оформления подобного соглашения в тот момент, когда конфликт между Россией и Украиной может войти в решающую фазу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Запада оказались в уязвимом положении на фоне давления на Россию. Премьер Эстонии Кая Каллас признала обоснованность критики со стороны США в адрес Евросоюза. США и Украина решили продлить переговоры до шестого декабря.

    Комментарии (8)
    6 декабря 2025, 12:25 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
    ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на субботу ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», беспилотниками дальнего действия по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Ураины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу.

    Кроме того удары наносились по портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складу военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

    Средствами ПВО сбиты два снаряда американской РСЗО HIMARS и 366 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 100 788 беспилотников, 638 ЗРК, 26 412 танков и других бронемашин, 1 627 боевых машин РСЗО, 31 740 орудий полевой артиллерии и минометов, 48 468 единиц спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.

    Напомним, за минувшую неделю ВС России нанесли массированный и четыре групповых удара возмездия по Украине.

    В частности, ВС России поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов.

    ВС России до этого поразили используемые ВСУ объекты энергетической и газовой инфраструктуры.

    Комментарии (2)
    6 декабря 2025, 17:06 • Новости дня
    Турция высказала опасения России и Украине из-за атак на суда в Черном море

    Турция выразила опасения России и Украине из-за ударов по судам в Черном море

    Турция высказала опасения России и Украине из-за атак на суда в Черном море
    @ Turkish Directorate General for Maritime Affairs/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Анкара выразила Москве и Киеву обеспокоенность по поводу риска эскалации войны из-за атак на торговые суда в Черном море, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о передаче опасений Москве и Киеву из-за атак на коммерческие суда в Черном море, передает ТАСС.

    Фидан рассказал, что этот вопрос обсуждался с украинскими представителями, а также был доведен до сведения российской стороны.

    По его словам, тема затрагивалась в беседе с послом и обсуждалась с коллегами из обеих столиц, потому что она вызывает особую чувствительность для Турции.

    Фидан пояснил, что Анкара не хотела бы, чтобы торговые маршруты становились объектом атак, а торговые суда подвергались ударам, поскольку это увеличивает риск расширения географии и методов ведения войны.

    Ранее Турция выразила озабоченность послу Украины в связи с атаками ВСУ на торговые суда в Черном море.

    Российский временный поверенный в делах в Турции Алексей Иванов посетил МИД Турции по поводу ситуации вокруг нападений на танкеры.

    МИД Турции отметил, что атаки на торговые суда могут привести к закрытию Черного моря для международного судоходства.

    МИД России осудил действия Киева и назвал их террористическими.

    Президент России Владимир Путин назвал нападения на танкеры в Черном море пиратством и заявил о готовности отрезать Украину от моря, если атаки будут продолжаться.

    Комментарии (24)
    6 декабря 2025, 02:07 • Новости дня
    Вашингтон обсудил с Киевом план восстановления Украины после конфликта
    Вашингтон обсудил с Киевом план восстановления Украины после конфликта
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти США и Украины рассмотрели будущее развитие и экономические инициативы страны в рамках подготовки к послевоенной реконструкции.

    Вопрос послевоенного восстановления Украины обсуждался на встрече делегаций Вашингтона и Киева, передает ТАСС.

    В заявлении Госдепа США указано, что стороны отдельно рассмотрели перспективы будущего процветания Украины, вопросы поддержки предстоящей реконструкции, а также детали совместных экономических инициатив и долгосрочных проектов по восстановлению.

    По данным документа, в переговорах принимали участие спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, украинский секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и начальник Генштаба ВС Украины Андрей Гнатов.

    Переговоры были посвящены, как отмечает Госдеп, поиску вариантов глубокого сотрудничества, способного ускорить восстановление ключевых отраслей экономики.

    Среди обсуждавшихся тем выделялась координация усилий США и Украины по созданию долгосрочных программ, направленных на привлечение инвестиций и обеспечение стабильного роста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США начали давить на Европу, чтобы заставить отказаться от конфискации замороженных российских активов.

    Президент Франции Эммануэль Макрон отметил отсутствие у Европы реальных инструментов давления на Россию для переговоров по конфликту на Украине.

    Зять президента США Джаред Кушнер прилагает максимальные усилия для продвижения российско-украинских консультаций.

    Комментарии (5)
    6 декабря 2025, 18:51 • Новости дня
    Бойцы ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ в Димитрове

    Российские БПЛА уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ возле Димитрова

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара российских беспилотников в районе Димитрова (украинское название – Мирноград) было уничтожено замаскированное опорное укрытие украинских военных, сообщил командир взвода беспилотных систем с позывным «Ромео».

    Огонь по опорному пункту ВСУ в районе Димитрова был нанесен расчетом ударных беспилотников отдельного батальона БПС 51-й гвардейской армии группировки «Центр», передает РИА «Новости».

    Командир взвода с позывным «Ромео» рассказал, что бойцы действовали на южном фланге Мирнограда, выполняя задачу с помощью штатных дронов.

    Он уточнил, что цель была обнаружена авиаразведкой союзных сил, после чего БПЛА были нацелены на точку удара. Командир отметил, что цели находились в лесополосе, их удалось оперативно подтвердить и уничтожить. По словам Ромео, поражение было подтверждено союзными подразделениями.

    Ранее командующий группировкой «Центр» ВС России Валерий Солодчук доложил президенту России Владимиру Путину о взятии южной части города Димитров под контроль российских войск.

    До этого группа морпехов ВСУ сдалась в плен под Димитровом.

    Комментарии (3)
    6 декабря 2025, 04:56 • Новости дня
    На Украине жители начали поджигать машины военкомов ТЦК

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители Украины выражают протест против мобилизации, сжигая служебные автомобили территориальных центров комплектования, среди участников акций – местные партизаны и недовольное население.

    Как передает РИА Новости, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о продолжающихся поджогах автомобилей сотрудников территориальных центров комплектования на Украине.

    По его словам, занимаются этим и партизаны, и просто местное население, которое «очень обозлено на ТЦК». Лебедев отметил, что противодействие центрам комплектования объединяет граждан с различными политическими взглядами.

    Он добавил, что даже те украинцы, которые были за или против России, едины в своем неприятии политики ТЦК и желании прекращения военных действий.

    По словам координатора подполья, поджоги автомобилей организованы в знак протеста против мобилизации и работы ТЦК, которых на Украине называют «людоловами».

    Лебедев также предоставил видео от подполья, где зафиксированы ночные поджоги автомобилей защитного цвета, принадлежащих сотрудникам центров комплектования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Львова убил ножом остановившего его на улице сотрудника военкомата.

    Украинские власти предприняли попытку пополнить ВСУ за счет молодежи по программе «Контракт 18-24», но эти меры закончились провалом. Молодые украинцы разочаровались в правительстве и не верят в политические цели конфликта.

    Рамзан Кадыров призвал украинцев объединиться против боевых действий с Россией.

    Комментарии (13)
    6 декабря 2025, 17:24 • Новости дня
    В США оценили заявление Сырского о намерении удержать территории Украины

    Подполковник Дэвис: Главком ВСУ Сырский оторван от реальности

    Tекст: Вера Басилая

    Слова главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского о недопустимости отказа от каких-либо территорий указывают на его оторванность от реальности, заявил отставной офицер вооруженных сил США Дэниел Дэвис.

    Генерал вооруженных сил Украины Александр Сырский в интервью Sky News заявил, что отказ от территорий для Киева неприемлем и выразил готовность продолжать боевые действия, несмотря на попытки сторон найти пути разрешения конфликта, передает РИА «Новости». Его высказывания вызвали удивление у американского офицера Дэниела Дэвиса.

    По его словам, многие разделяют позицию Сырского, однако его слова говорят о полной оторванности от реальности происходящего на фронте». Американский военный предупредил, что сохранение подобного мышления в украинской политике приведет к неизбежному военному поражению Украины.

    Ранее журнал Foreign Policy отметил, что Владимир Зеленский и его команда находятся в «пузыре» и оторваны от реальности.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина вскоре утратит оставшиеся районы Донбасса.

    Президент России Владимир Путин сказал, что Москва предлагала Киеву вывести ВСУ с Донбасса после референдума, но украинская сторона отказалась.

    Комментарии (2)
    6 декабря 2025, 03:33 • Новости дня
    США и Украина продлили переговоры на 6 декабря

    Tекст: Денис Тельманов

    Переговоры представителей США и Украины по урегулированию кризиса продлятся, ключевыми темами стали прекращение огня и восстановление страны, заявил Госдеп.

    Делегации США и Украины после встречи во Флориде для обсуждения путей урегулирования конфликта и мер по прекращению огня продолжат переговоры в субботу, 6 декабря. Об этом говорится в сообщении Госдепа, передает ТАСС.

    В переговорах приняли участие спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф, зять главы государства Джаред Кушнер, а также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

    В заявлении Госдепартамента отмечается, что шаги по деэскалации важны для предотвращения возобновления конфликта и реализации комплексного плана восстановления Украины.

    Стороны в течение двух дней обсуждали продвижение к «прочному и справедливому миру на Украине» и назвали переговоры конструктивными.

    По сведениям американских СМИ, встречи прошли 4 и 5 декабря в Майами. Переговоры продолжатся 6 декабря.

    Стивен Уиткофф подтвердил на своей странице в социальной сети, что обсуждение между делегациями продолжится и 6 декабря.

    Он подчеркнул, что на переговорах также были затронуты итоги встречи американской делегации с российскими представителями, состоявшейся в Москве 3 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США и Украины обсудили экономические инициативы и развитие страны в преддверии послевоенной реконструкции.

    В Брюсселе не смогли договориться о судьбе российских активов для поддержки Украины, и обсуждение этого вопроса отложено.

    США начали давить на европейские страны, чтобы те отказались от конфискации российских активов, однако крупнейшие страны Евросоюза занимают жесткую позицию, а канцлер ФРГ Фридрих Мерц пытается убедить Бельгию предоставить доступ к этим средствам.

    Эксперты считают, что Европа рассматривает контроль над российскими деньгами как последний рычаг влияния по украинскому вопросу, а США стремятся извлечь собственную прибыль из этих активов.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 08:49 • Новости дня
    Город Запорожье остался без света и тепла

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киевская администрация Запорожья (ЗОВА) отчитывается о начале отопительного сезона и наличии света в регионе, несмотря на факт того, что жители Запорожья в действительности остались без света и отопления, сообщили в пророссийском подполье.

    В подконтрольном Киеву Запорожье жители столкнулись с отсутствием света и перебоями с отоплением, несмотря на официальные заявления о стабильной ситуации, сообщает ТАСС. Местное пророссийское подполье отмечает: «Обстановка в регионе сложная – отсутствие света, причем графики отключений не работают. Зато ЗОВА подсвечивает здание администрации. Плюс становится холодно. Отопительный сезон как бы начался и как бы нет. По крайней мере, власти отчитываются, что все по плану – и свет, и тепло, – но это, как обычно, обман».

    По словам источников агентства, нынешнее местное руководство в основном состоит из приезжих чиновников, преимущественно из Киева. Это объясняется попытками властей удержать управление над регионом, но, как отмечают собеседники, новых чиновников мало волнуют насущные проблемы местных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евгений Балицкий заявил, что из Запорожья вывозят важные промышленные предприятия и архивы. Владимир Путину доложили о начале освобождения города Гуляйполе.

    Комментарии (0)
    5 декабря 2025, 23:22 • Новости дня
    Пострадавшую при атаке ВСУ на Севастополь девочку доставили в Москву

    Tекст: Денис Тельманов

    Пострадавшую при атаке ВСУ на Севастополь девочку экстренно транспортировали на лечение в Москву после того, как ее состояние удалось стабилизировать врачам.

    Девочку, получившую травмы из-за атаки ВСУ на Севастополь, перевезли на лечение в Москву, передает ТАСС.

    Согласно информации губернатора Михаила Развожаева, транспортировка стала возможна благодаря действиям медиков севастопольской городской больницы номер пять.

    В телеграм-канале глава города сообщил: «Девочку, пострадавшую от атаки ВСУ на Севастополь, отправили сегодня вечером в Москву – врачам нашей городской больницы №5 удалось стабилизировать ее состояние».

    Медики провели необходимые процедуры для стабилизации пострадавшей, что позволило организовать ее дальнейшее лечение в столице. Подробности о прогнозах на восстановление пока не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Севастополе предотвратили покушение на одного из командиров Черноморского флота с использованием самодельного взрывного устройства.

    Силы ПВО в Севастополе отразили атаку с Украины, сбив две воздушные цели над морем вдали от побережья.

    Состояние девочки, пострадавшей в парке Победы после атаки на Севастополь, медики оценивают как крайне тяжелое, однако рассматривают ее транспортировку в Москву.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 17:57 • Новости дня
    В Сети осудили фон дер Ляйен после заявления по теме российских активов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пользователи X осудили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за безрезультатную встречу по замороженным российским активам, указывая на опасность подобных решений для ЕС

    Пользователи соцсети X подвергли критике главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после того, как она заявила о неудачной встрече по вопросу российских активов с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и премьером Бельгии Бартом де Вевером, передает РИА «Новости». По итогам переговоров участники не смогли достичь какого-либо соглашения.

    В комментариях к новости пользователи призвали фон дер Ляйен отказаться от дальнейших шагов и «ничего не делать». Один из комментаторов заявил: «Вы можете просто ничего не делать? Всё, что вы планируете, только ухудшает ситуацию. Просто сидите спокойно».

    Другие отметили, что заморозка российских средств во время конфликта допустима, однако их использование против России принципиально меняет ситуацию. По мнению некоторых пользователей, подобные решения делают граждан ЕС потенциальными мишенями и провоцируют новые угрозы.

    Они также выразили опасения, что возможное принуждение Бельгии к заключению сделки по Euroclear приведёт к катастрофическим последствиям для глобальной финансовой системы.

    В сети подчеркнули, что «кража капитала» может разрушить доверие к мировой банковской системе. Некоторые комментаторы предположили, что такие шаги подрывают доверие к самому Евросоюзу и наносят ущерб интересам граждан стран Европы.

    «Позвольте уточнить: вы собираетесь украсть деньги, принадлежавшие россиянам? Вы понимаете, что это подрывает доверие к Европейскому союзу? Вы осознаете, что наши элиты просто нас уничтожают?», – отметил один из пользователей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД,  3 декабря коллегия Еврокомиссии поддержала идею предоставить Украине репарационный кредит за счет конфискации российских замороженных активов на территории Евросоюза. Украине потребуется 135 млрд евро на 2026 и 2027 годы для функционирования государства и продолжения войны. Эта сумма должна быть выделена преимущественно из средств России, уточнила фон дер Ляйен.

    Между тем, парламент Бельгии аплодировал решению премьер-министра Барта де Вевера отклонить передачу активов России Еврокомиссии.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова уже предупредила о крайне жестких мерах России в случае передачи Евросоюзом замороженных активов Украине.

    Главы государств ЕС должны принять решение о финансировании Украины на европейском саммите 18 декабря.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 03:13 • Новости дня
    Казахстан сообщил о сохранении герметичности КТК после атаки дронов ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Инфраструктура терминала Каспийского трубопроводного консорциума сохранила герметичность после атаки украинских дронов в ноябре, сообщило министерство энергетики Казахстана.

    Системы автоматической защиты морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума успешно сработали после удара украинских дронов, поэтому угрозы для экологии не возникло, заявили в Минэнерго Казахстана, передает ТАСС.

    В ведомстве уточнили, что главной задачей сейчас является поддержка суточных объемов добычи на месторождениях, экспортирующих нефть через КТК.

    Министерство совместно с добывающими компаниями перераспределяет объемы нефти и гибко корректирует логистику, чтобы не снижать экспортные показатели, используя все возможные маршруты экспорта.

    Ведомство отметило, что инцидент на терминале не спровоцировал полной остановки экспорта. Продолжается отгрузка нефти через инфраструктуру порта, при этом принимаются необходимые меры безопасности.

    В Минэнерго заявили: «Ситуация находится на постоянном контроле министерства энергетики». Ведомство подчеркнуло, что фокусируется только на сохранении стабильности экспорта и защите экономических интересов страны.

    Напомним, 29 ноября одно из причальных устройств КТК под Новороссийском пострадало в результате атаки украинских морских дронов.

    Казахстан назвал это недопустимым посягательством на международную энергобезопасность. Затем МИД Казахстана выразил протест и подчеркнул, что эти действия наносят ущерб отношениям между Астаной и Киевом.

    Альтернативой для самых важных экспортных потерь может стать трубопровод Баку – Тбилиси – Джейхан, который требует перевалки нефти через Каспий.

    За прошлый год по КТК было экспортировано 63 млн тонн нефти, более 70% этого объема приходится на зарубежных экспортеров, работающих в Казахстане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар назвал обеспечение стабильных поставок энергоносителей в Черноморском регионе и сохранность энергетической инфраструктуры ключевыми условиями для жизни миллионов людей.

    Каспийский трубопроводный консорциум продолжает отгрузку нефти на морском терминале в районе Новороссийска с помощью выносного причального устройства ВПУ-1.

    Кремль считает атаку украинских дронов на объект КТК вопиющим инцидентом, поскольку терминал имеет международное значение.

    Комментарии (0)
