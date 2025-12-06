Kyiv Post сообщил о планах США усилить поставки оружия Украине к Рождеству

Tекст: Елизавета Шишкова

Власти США намерены нарастить поставки вооружения на Украину к Рождеству, передает RT.

Kyiv Post со ссылкой на собственные источники сообщает, что дополнительная военная помощь поступит на фоне дипломатических изменений в позициях Вашингтона по гарантиям безопасности в Европе.

В публикации уточняется, что власти США предупредили европейских партнеров о том, что больше не будут основным гарантом безопасности в вопросах обычных вооружений в рамках Североатлантического альянса. Несмотря на это, объем военной поддержки Киеву планируется увеличить.

Kyiv Post также отмечает, что сроки возможного увеличения поставок приурочены к 25 декабря, дате празднования Рождества на Западе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом обозначил приоритет, согласно которому европейские страны должны взять на себя ведущую роль в обеспечении своей безопасности.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не принимают финансового участия в кризисе на Украине.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил важность переговоров между США и Россией и подчеркнул, что страны альянса продолжат вооружать Украину.