ВС России поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО сбиты 195 беспилотников.

Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ.

Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 100 277 беспилотников, 638 ЗРК, 26 370 танков и других бронемашин, 1 626 боевых машин РСЗО, 31 706 орудий полевой артиллерии и минометов, 48 283 единицы спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера ВСУ.

За день до этого ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетической и газовой инфраструктуры.

ВС России за прошлую неделю нанесли по Украине массированный и шесть групповых ударов возмездия.