Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.0 комментариев
ВС России поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам предполетной подготовки и запуска беспилотников.
Кроме того удары наносились по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО сбиты 195 беспилотников.
Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ.
Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 100 277 беспилотников, 638 ЗРК, 26 370 танков и других бронемашин, 1 626 боевых машин РСЗО, 31 706 орудий полевой артиллерии и минометов, 48 283 единицы спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.
Напомним, накануне Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера ВСУ.
За день до этого ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетической и газовой инфраструктуры.
ВС России за прошлую неделю нанесли по Украине массированный и шесть групповых ударов возмездия.