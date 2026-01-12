Телеканал Welt назвал ситуацию в Киеве с энергетикой катастрофической

Tекст: Катерина Туманова

«Это становится заметно: людям в квартирах холодно, отопления почти нет, всё нестабильно. При этом снова и снова отключается вода и электричество», – приводит слова журналиста «360» со ссылкой на YouTube-канал Welt.

Ваннер отметил, что всё это последствия атак на энергетическую инфраструктуру в городе.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, жители Одессы перекрыли дорогу из-за отключения света. В украинском Львове также наблюдаются перебои со светом. Пожар произошел на ТЭЦ-5 в Киеве после серии взрывов. Свет, вода и тепло пропали в нескольких районах Киева.