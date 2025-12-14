Tекст: Дмитрий Зубарев

Депутаты правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) всё чаще требуют от властей раскрытия секретной информации, связанной с национальной безопасностью, пишет The New York Times. Один из депутатов настаивал на обнародовании маршрутов доставки военной помощи на Украину, другой – выяснял, не передавала ли Германия Киеву системы дальнего радиуса действия, способные поражать цели в России. Ещё один интересовался, использует ли немецкая армия дроны для патрулирования восточной границы.

По данным издания, за последние пять лет АдГ направила более 7 тыс. таких запросов. Оппоненты партии считают, что публикация подобных сведений может быть полезна для российского военного планирования. В то же время представители АдГ отрицают связи с Россией и заявляют, что действия обусловлены функциями оппозиции и желанием улучшить вопросы внутренней и внешней безопасности Германии.

Скандал достиг апогея после заявлений Георга Майера, министра внутренних дел земли Тюрингия, сочтя вопросы АдГ подозрительно схожими с российской позицией, хотя доказательства иностранного влияния он не представил. На фоне этого политического шума коллеги из других партий и журналисты начали анализировать тысячи парламентских запросов партии, а отдельные списки вопросов просочились в прессу. В итоге выяснилось, что во многих случаях обращения не приводили к огласке чувствительной информации, а часть вопросов касалась гражданских или малозначимых инцидентов.

Руководители АдГ обвиняют оппонентов в политизации темы, называя подозрения «надуманными». Официальный представитель партии Беатрикс фон Шторх подчеркнула: «Наши вопросы направлены на то, чтобы выявить проблемы, критиковать правительство и предлагать собственные решения». Критики же по-прежнему считают, что близость АдГ к России ставит под дополнительное сомнение истинные мотивы партии и может повлиять на национальную безопасность Германии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Франции отменили встречу по урегулированию конфликта на Украине, которая должна была пройти в Париже. Будущие европейские лидеры переняли антироссийский курс у своих предшественников. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Британию, Францию и Германию в саботаже переговорного процесса по Украине.