Минобороны доложило о 71 сбитом дроне ВСУ над регионами страны за три часа

Tекст: Катерина Туманова

«В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – сообщили там.

В оборонном ведомстве добавили, что 52 дрона были сбиты над территорией Ростовской области, 10 БПЛА уничтожили над Брянской областью, еще три дрона – над Белгородской областью.

Кроме того, по два беспилотника нейтрализовано над Тульской и Рязанской областями, по одному – над Волгоградской областью и над акваторией Азовского моря.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, за четыре часа днем воскресенья российские средства ПВО сбили 40 украинских дронов самолетного типа, большинство из которых были зафиксированы над Брянской областью.

При этом с 16 до 20 часов в воскресенье силы ПВО уничтожили 56 дронов ВСУ над регионами России.