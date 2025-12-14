Трудно представить, что сделали бы радетели народной свободы, окажись в их руках Россия в случае успеха восстания. Замечание Ленина – «страшно далеки они от народа» – и сегодня кажется справедливым. Но заговорщики также были далеки и от государственного управления, и от понимания истории.14 комментариев
Силы ПВО уничтожили 56 дронов ВСУ с 16 до 20 часов в воскресенье
Минобороны России доложило в Telegram-канале о том, что силы ПВО уничтожили 56 дронов ВСУ над регионами страны с 16 до 20 часов в воскресенье.
«В период с 16.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сообщили там.
В оборонном ведомстве уточнили, что 12 БПЛА были ликвидированы над территорией Брянской области, по восемь дронов сбиты над Курской и Белгородской областями. Еще пять беспилотников нейтрализовали над территорией Орловской области, три – над Калужской областью, еще два дрона – над Рязанской областью и по одному беспилотнику над Тульской и Тамбовской областями.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, за четыре часа днем воскресенья российские средства ПВО сбили 40 украинских дронов самолетного типа, большинство из которых были зафиксированы над Брянской областью.