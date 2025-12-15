  • Новость часаМинобороны сообщило о ночном перехвате 130 украинских БПЛА
    Прощание Европы с Америкой причинило боль Мерцу
    Нетаньяху обрушился с критикой на власти Австралии после расстрела евреев на пляже Сиднея
    Песков: Голландец Рютте не понимает истинных ужасов войны
    Умер народный артист России композитор Левон Оганезов
    При ракетном ударе ВСУ по Белгороду повреждена инженерная инфраструктура
    Эксперт: Торг Зеленского за отказ Украины от НАТО смешон на фоне позиции Трампа
    Военкор сообщил об ударах ФАБами по мосту в Затоке Одесской области
    Рар: Развод США и ЕС произошел из-за России
    Опубликовано видео крушения самолета Ан-22 в Ивановской области
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Декабристам не хватило компетентности

    Трудно представить, что сделали бы радетели народной свободы, окажись в их руках Россия в случае успеха восстания. Замечание Ленина – «страшно далеки они от народа» – и сегодня кажется справедливым. Но заговорщики также были далеки и от государственного управления, и от понимания истории.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему Пушкин не стал декабристом

    Мы говорим «декабристы», подразумеваем – «Пушкин». Конечно же, нет. Эту чушь придумали большевики. На самом деле, между декабризмом и Пушкиным – пропасть.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США вынуждено играют в «Ключевую пятерку»

    Хозяин Белого дома решил, что лучше не бороться с неизбежным, а попытаться организовать переформатирование мира по своим правилам, в рамках «Ключевой пятерки».

    15 декабря 2025, 07:32

    В Китае испытали новый высокоскоростной беспилотник «Цайхун-7»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новый китайский высотный, высокоскоростной беспилотный летательный аппарат «Цайхун-7» (Rainbow-7) успешно совершил первый полет, сообщает в понедельник Центральное телевидение Китая.

    Высотный высокоскоростной беспилотный летательный аппарат «Цайхун-7» совершил свой первый успешный полет, передает РИА «Новости». Как уточнили на Центральном телевидении Китая, дрон выполнен по схеме «летающее крыло» с увеличенным размахом и способен нести различные высокоэффективные полезные нагрузки. Новый аппарат отличается увеличенной продолжительностью и высотой полета, высокой крейсерской скоростью, а также широкими возможностями для выполнения различных задач.

    В ближайшее время китайский дрон отправится на серию новых испытаний для проверки летных характеристик, а также эффективности размещаемого оборудования. Инженеры продолжат оценивать функциональность и надежность всех систем беспилотника на разных этапах полета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Япония подняла истребители на перехват китайского беспилотника, который пролетел в районе архипелага Окинава. Китайские военные изучили опыт российской спецоперации на Украине, чтобы улучшить свои собственные оборонные возможности.

    Военкор сообщил об ударах ФАБами по мосту в Затоке Одесской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Военные эксперты высказались о применении ВС России фугасных авиабомб (ФАБ) с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) по объектам в Одесской области, включая мост в Затоке.

    По словам военкора Евгения Поддубного, российские ФАБы с УМПК были применены для  для удара по железнодорожному и автомобильному мосту в Затоке в Одесской области. Он отмечает, что сооружение качественно строили еще советские инженеры, поэтому мост непросто разрушить даже крылатыми ракетами.

    «А разобрать его нужно. Конструкция имеет очень большое значение для снабжения украинских боевиков. По мосту проходит один из логистических маршрутов при доставке оружия для ВСУ с территории соседней Румынии», – написал он в Telegram-канале.

    Военкор уточнил, что пока точных данных о состоянии моста после прилета «умного чугуния» нет, «но начало, как говорится, положено».

    В том же ключе оценил работу российских военных эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, указав на жалобы противника на массированные налеты «Гераней» для ударов по инфраструктуре в Одесской области и на дальнобойные корректируемые авиабомбы с реактивными двигателями.

    «Сегодня сразу несколько штук прилетело по Затоке. Хорошо было бы, если бы хотя бы 3-4 попали по мосту в Затоке», – отметил Рожин в Telegram.

    По его мнению, ухудшение ситуации в Одессе и Одесской области связано для ВСУ как с системностью, так и интенсивностью воздушных ударов. Эксперт считает, что при продолжении атак в дальнейшем можно ожидать «усиливающегося кумулятивного эффекта, особенно применительно к энергетической инфраструктуре».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, компания ДТЭК заявила о крупном повреждении энергообъекта в Одесской области.

    В Саратове один человек погиб в ходе атаки беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате повреждений на объектах гражданской инфраструктуры в Саратове, связанных с атакой беспилотников, погиб один человек.

    Объекты гражданской инфраструктуры были повреждены в Саратове, передает РИА «Новости».

    Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате инцидента погиб один человек.

    Ранее губернатор предупреждал о риске атаки беспилотников на территории Саратовской области.

    Причины произошедшего и конкретные подробности об ущербе не уточняются.

    На данный момент предпринимаются меры по ликвидации последствий атаки и обеспечению безопасности жителей региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Твери эвакуируют жителей многоэтажного дома после атаки БПЛА, в результате которой пострадали шесть взрослых и один ребенок.

    Беспилотник-камикадзе повредил многоквартирный жилой дом и газопровод в Калининском районе Горловки.

    В селе Бирюч Белгородской области беспилотник привел к тяжелому ранению женщины после удара по частному дому.

    Любая власть Британии будет русофобской

    Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    Минобороны предложило создать штабы обороны в регионах

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны России предлагает создать в регионах специальные штабы обороны на случай введения военного положения, учитывая опыт территорий Донецкой и Луганской народных республик, следует из проекта закона.

    Министерство обороны России предложило формировать штабы обороны в регионах и муниципалитетах страны на период действия военного положения, следует из проекта на портале нормативных правовых актов.

    Разработчики отметили, что инициатива основана на опыте функционирования подобных штабов на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожской и Херсонской областях.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия полностью готова к возможному военному столкновению с Европой.

    Эксперт: Заявлениями о выборах Зеленский затягивает переговоры и выпрашивает перемирие

    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    При желании Владимир Зеленский давно бы провел президентские выборы на Украине, но он специально затягивает время, чтобы выторговать перемирие и укрепить резервы ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В пятницу в Киеве снова заявили о том, что для проведения выборов необходимо добиться остановки огня.

    «Вполне вероятно, что Владимир Зеленский прорабатывает вариант, при котором США просто не допустят его участия в президентских выборах, например, из-за коррупционного скандала. Поэтому он нервничает, затягивает время и надеется выторговать перемирие, чтобы потом всех обмануть, в первую очередь Россию, укрепив резервы ВСУ и фронт», – считает Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    По его словам, требования Киева по проведению выборов и референдума касательно возможных территориальных уступок Украины позволяют Зеленскому выторговать время, «за которое можно понастроить столько укреплений, чтобы потом продолжить конфликт». При этом он прекрасно осознает, что является диктатором, не способным одержать победу на голосовании, считает эксперт.

    «Важно понимать, что Зеленский не имеет полномочий ни для заключения мира, ни для того, чтобы представлять Украину. Но при этом он понимает, что требования США о проведении выборов – это условие его политического выживания. Плюс, он надеется, что может провести электоральную кампанию по молдавскому сценарию, договорившись с европейцами о том, чтобы обеспечить нужный результат за счет голосов украинской диаспоры», – рассуждает Данилин.

    Тот факт, что для проведения выборов, то есть обеспечения базовой демократической процедуры, Зеленскому нужна помощь других государств, «указывает на несостоятельность украинской независимости», подчеркивает политолог. При желании он давно провел бы выборы, ведь России боевые действия не помешали организовать референдумы на исторических территориях, а также выборы в Курской области.

    «Если в 2024 году у Зеленского были мутные шансы на победу, то сейчас их вообще нет. Поэтому все, что он говорит о невозможности проведения выборов – это отговорки, его отсылки к вопросам безопасности – ничтожны», – добавил Данилин.

    Напомним, в пятницу советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что для проведения легитимных выборов необходимо добиться остановки огня. «Во время предвыборной кампании и голосования не должны стрелять ракеты и дроны. На мой взгляд, добиться этого можно только путем объявления перемирия», – написал Подоляк в своем Telegram-канале. 

    Он также потребовал денег от партнеров, указав на то, что поиск средств на избирательный процесс «не должен быть только проблемой Украины». О том, что перемирие было бы обманом и запудриванием мозгов, нужен долгосрочный мир, заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, если желание Зеленского провести «референдум по территориальным вопросам» это предлог для требования передышки, то это у Киева не пройдет.

    Накануне Зеленский не исключил возможность организации общенационального голосования, в рамках которого гражданам могут предложить ответить на территориальные вопросы. «Пойдет ли Украина на «свободную экономическую зону» в Донецкой области? На этот вопрос будет отвечать народ Украины. В формате выборов или в формате референдума, но должна быть позиция народа Украины», – сказал Зеленский.

    «Американская сторона видит, что украинские войска выходят с территории Донбасса, и компромисс вроде бы в том, что российские войска не заходят на эту территорию Донбасса. Кто будет управлять этой территорией, которую они называют уже «свободной экономической зоной» или «демилитаризованной зоной», – они не знают. Вот так примерно сейчас выглядит компромиссное видение США», – заявил Зеленский.

    Вопрос о необходимости проведения президентских выборов на Украине приобрел особую актуальность после недавнего заявления Вашингтона с упреками в адрес украинских властей в том, что они используют конфликт с Россией в качестве предлога для отказа от проведения голосования.

    В ответ на это Зеленский сразу же заявил о готовности к проведению голосования, подчеркнув, что ждет соответствующих «предложений от партнеров и депутатов о законодательных изменениях», которые якобы сумеют помочь организовать выборы в стране во время военного положения. «Я прошу сейчас США помочь мне, возможно, вместе с европейскими коллегами, обеспечить безопасность для проведения выборов, и тогда в течение следующих 60-90 дней Украина будет готова», – добавил Зеленский.

    Ким Чен Ын оценил героизм саперов КНДР, вернувшихся из России

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер КНДР похвалил подразделение саперов, сумевших обезвредить минные поля в Курской области, подчеркнув массовый героизм и самоотверженность военных.

    Ким Чен Ын высоко оценил боевые успехи инженерно-саперного подразделения Корейской народной армии, вернувшегося на родину после выполнения задач за рубежом, сообщает РИА «Новости».

    Он лично выступил на церемонии приветствия 528-го саперного полка КНА, указав, что военные действовали в очень сложных условиях. По словам Ким Чен Ына, бойцы полка продемонстрировали массовый героизм, профессионализм и верность приказу партии и Родине.

    Северокорейский лидер подчеркнул, что полк был создан в конце мая для укрепления победы в зарубежной военной операции, а в августе отправился в Курскую область России, где был достигнут значительный успех в выполнении задач по разминированию.

    «Полк, организованный 28 мая по решению и приказу Центрального Военного Комитета нашей партии с целью закрепить бесценную победу в зарубежной военной операции, на поле боя отправился в начале августа и достиг блестящих боевых подвигов в выполнении саперных боевых заданий в Курской области Российской Федерации, которую освободили соратники ценою жизни», – заявил Ким Чен Ын на церемонии.

    Он отметил, что успехи стали результатом коллективных усилий всех военнослужащих, а также связистов и военных врачей, которые ежедневно рисковали своей жизнью ради общего дела.

    По словам лидера КНДР, условия работы саперов были крайне опасными, и каждый шаг был связан с угрозой для жизни. Тем не менее все бойцы проявили отвагу и исполнительность, не допустив ни малейшего колебания или задержки.

    Ким Чен Ын заключил, что благодаря самоотверженности саперов за менее чем три месяца сложная и опасная территория, которую обычно разминировали бы несколько лет, стала полностью безопасной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын посетил российское посольство в КНДР и почтил память умершего посла России Александра Мацегоры.

    В Курской области планируют установить памятник северокорейским военным, участвовавшим в отражении наступления с Украины.

    Ким Чен Ын назвал участие армейских частей Северной Кореи в этих событиях фактором, повысившим престиж страны.

    13 декабря 2025, 06:35 • Новости дня
    На позициях под Лиманом обнаружили замерзших насмерть боевиков ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Тела военнослужащих ВСУ, погибших от переохлаждения, были найдены российскими силовиками на занятых противником позициях в лесу западнее Лимана.

    Как передает РИА «Новости», тела погибших военнослужащих ВСУ были обнаружены в результате продвижения российских силовиков по лесному массиву к западу от Лимана.

    Собеседник агентства сообщил, что замерзшие насмерть украинские бойцы лежали на двух из шести обследованных позиций.

    Официальный представитель отметил: «В ходе продвижения по лесному массиву западнее Лимана на двух занятых позициях ВСУ из шести найдены замерзшие тела украинских военнослужащих, погибших от переохлаждения».

    Подробностей о количестве погибших не приводится. Указывается, что тела бойцов находились непосредственно на боевых рубежах, где ранее шли ожесточенные столкновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Лиман, Куриловку, Кучеровку, Северск, Червоное, Ровное, Остаповское и Новоданиловку.

    Солдатам 72-й бригады ВСУ на харьковском направлении приписывают массовое дезертирство и отказ подчиняться приказам.

    Подразделения группировки «Север» завершили освобождение Лимана в Харьковской области.

    Прозоров сообщил о преобладании поляков и грузин среди убитых наемников ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    По словам экс-сотрудника СБУ, среди иностранных наемников в рядах ВСУ больше всего потерь понесли уроженцы Польши и Грузии.

    Большинство убитых иностранных наемников, участвовавших на стороне Киева в конфликте на Украине, относятся к гражданам Польши и Грузии, передает ТАСС.

    Василий Прозоров заявил: «Я знаю, что очень большие потери понесли, конечно, поляки, очень большие потери понесли грузины, потому что их просто в процентном отношении было очень много. И канадцы, американцы – да. Но сейчас, конечно, на передовые позиции выходят колумбийцы».

    Он также ранее отмечал, что заметный рост числа наемников из Латинской Америки связан с желанием получить боевой опыт для последующей работы на наркокартели, а также возможностью заработать – в ВСУ им выплачивают примерно 3 тыс. долларов в месяц.

    Согласно данным Минобороны России на март 2024 года, всего на Украину прибыло 13 387 иностранных наемников, из которых уничтожено 5 962. Из Польши были уничтожены 1 497 из 2 960 приехавших, из Грузии – 561 из 1 042.

    Из США потери составили 491 из 1 113 человек, из Канады – 422 из 1 005, Великобритании – 360 из 822, Румынии – 349 из 784.

    Среди прибывших из Хорватии были уничтожены 152 из 335, из Германии – 88 из 235, Колумбии – 217 из 430.

    Среди остальных стран отмечаются потери: из Бразилии уничтожено 136 из 268, из Франции – 147 из 356, из Нигерии – 47 из 97, из Австралии – 25 из 60 прибывших наемников.

    Ранее сообщалось, что на передовых позициях украинской армии все чаще появляются колумбийцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование ВСУ отправило в атаку на Купянск около 300 бразильских наемников, которые попали под удар ФАБов.

    Верховный суд ДНР признал заочно гражданина Колумбии Сандовала Дейбера Федерико Мендеса виновным в участии наемником в вооруженном конфликте.

    Британские СМИ сообщили о гибели на Украине британского солдата Джорджа Хули, а премьер Кир Стармер отметил, что это был трагический несчастный случай вдали от фронта.

    «Северяне» рассказали, как ВСУ отсиживаются в обороне на Сумском направлении

    Tекст: Катерина Туманова

    На Сумском направлении бойцы группировки войск «Север» применяют авиацию, тяжелую реактивную артиллерию и «Солнцепеки», чтобы отбить наступательные настроения противника.

    «Противник исчерпал наступательный потенциал и отсиживается в обороне, накапливая резервы. Наши штурмовики продвинулись на семи участках фронта по лесопосадкам на 550 м. Авиация ВКС РФ и расчеты ТОС результативно отработали по позициям 71 оебр, 80 одшбр и 158 омбр в районах Кондратовки, Андреевки и Садков», – рассказали военнослужащие в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

    В Черниговской области массированный удар БПЛА «Герань-2» уничтожил  командный пункт ГУР МО Украины в районе населенного пункта Жукля.

    Ожесточенные бои ведутся населенных пунктах и лесных массивах, прилегающих к Волчанску на Харьковском направлении. В лесу западнее Лимана захвачены две позиции ВСУ с крупным арсеналом вооружения и боеприпасов, продвижение составило 200 м. Как и в Волчанских Хуторах, где штурмовики заняли четыре домовладения, закрепились.

    «На участке фронта Меловое-Хатнее «Северяне», сломив сопротивление противника, значительно продвинулись на трех участках фронта. Общее продвижение составило до 600 м», – отметили бойцы.

    По их словам, командование ВСУ хаотично перебрасывает подразделения своих бригад по различным участкам фронта, формируя сводные боевые группы из военнослужащих различных бригад и полков.

    «Однако из-за отсутствия слаженности эти отряды несут большие потери, что еще больше усугубляет ситуацию для ВСУ в Харьковской области», – пояснили они

    Согласно сводке, за сутки потери противника составили свыше 120 человек (из них более 80 в Сумской области и свыше 40 в Харьковской).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» завершили  освобождение Лимана в Харьковской области. На позициях под Лиманом обнаружили замерзших насмерть боевиков ВСУ. ВС России поразили подразделения девяти бригад и полков ВСУ в Запорожской области.

    Финляндия одобрила покупку у США ракет средней дальности для F-35

    @ U.S. Air Force/Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство обороны Финляндии одобрило приобретение у США ракет класса «воздух – воздух» AIM-120 AMRAAM средней дальности для новых истребителей.

    Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен одобрил закупку ракет класса «воздух – воздух» AIM-120 AMRAAM средней дальности у США для оснащения многоцелевых истребителей F-35A, передает ТАСС.

    В официальном сообщении министерства отмечается, что сделка позволит финским ВВС обеспечить новые истребители F-35 современной системой вооружения для повышения их боевых способностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее военно-морские силы Финляндии завершили учебные пуски и начали эксплуатацию новейшей системы ракет класса «земля – земля» SSM 2020.

    В то же время глава комитета по иностранным делам парламента Финляндии Йоханнес Коскинен заявил, что отправка финских военных на Украину маловероятна.

    До этого в Финляндии на учениях впервые применили ракеты «воздух – земля» Hellfire.

    Премьер Чехии сообщил о передаче Украине 1,8 млн снарядов

    Tекст: Денис Тельманов

    Чешское правительство завершило ранее анонсированную поставку одного миллиона восьмисот тысяч артиллерийских снарядов для Украины по западной инициативе.

    Украина в рамках чешской инициативы получила 1,8 млн артиллерийских снарядов, передает ТАСС.

    Премьер-министр Чехии Петр Фиала уточнил, что цель по отправке обещанных боеприпасов была достигнута в 2025 году.

    В январе 2024 года Чехия предложила странам Запада профинансировать закупку снарядов для Киева у третьих стран. Как сообщили чешские СМИ, идею поддержало около двадцати государств, которые приняли участие в этой инициативе.

    Российский президент Владимир Путин ранее отмечал, что западные поставки вооружений способствуют продолжению конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, чешское правительство рассматривает возможность сокращения военной помощи Украине.

    В Праге со здания палаты депутатов парламента сняли флаг Украины по распоряжению нового спикера.

    Первый заместитель председателя движения ANO Карел Гавличек не исключил, что Чехия может завершить свою инициативу по поставке артиллерийских снарядов для Украины.

    ВСУ за сутки потеряли 1125 солдат и военную технику

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинская армия за последние сутки лишилась свыше тысячи военных, включая более 480 человек в зоне ответственности группировки «Центр» и значительного количества боевой техники.

    По информации ТАСС, украинская армия за последние сутки понесла крупные потери на различных участках спецоперации.

    В зоне ответственности группировки «Центр» уничтожено свыше 480 военнослужащих, а также танк, шесть автомобилей, боевая машина РСЗО «Град» и артиллерийское орудие. Подразделения группы продолжили зачистку населенных пунктов Светлое и Гришино, а также окруженных формирований ВСУ в Димитрове.

    В зоне ответственности группировки «Восток» за день уничтожено до 225 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley, две бронемашины «Козак», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», десять автомобилей и шесть пунктов управления беспилотной авиацией.

    Операторы беспилотных систем «Востока» уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы, терминал спутниковой связи Starlink и 14 беспилотных летательных аппаратов.

    Группировка «Запад» уничтожила более 220 солдат ВСУ, четыре бронированные машины, включая британский бронеавтомобиль «Снэтч», 13 автомобилей, боевую машину РСЗО «Бастион», артиллерийское орудие и восемь складов боеприпасов.

    В зоне ответственности группировки «Север» за сутки ликвидировано до 160 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина и четыре автомобиля. Были нанесены удары по позициям механизированной бригады, штурмового полка и других подразделений ВСУ на харьковском направлении и в Сумской области.

    Подразделения «Днепра» за сутки уничтожили до 40 украинских военных, бронетранспортер M113, пять автомобилей и склад боеприпасов в районах Лукьяновского, Никольского и Садового на различных направлениях боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» освободили Остаповское в Днепропетровской области. Подразделения группировки «Север» завершили освобождение Лимана в Харьковской области.

    Женщина пострадала при атаке ВСУ на Белгородскую область

    Tекст: Денис Тельманов

    В селе Бирюч Белгородской области зафиксировано тяжелое ранение женщины после удара беспилотника по частному дому.

    Оперативный штаб региона сообщил в своем телеграм-канале, что атака произошла в Валуйском округе, передает ТАСС.

    Удар нанес беспилотник, который поразил частное домовладение в селе Бирюч.

    Женщина получила минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения головы. Она была доставлена бригадой скорой помощи в Валуйскую центральную районную больницу в тяжелом состоянии.

    Медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь для сохранения жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате применения беспилотника-камикадзе по Калининскому району Горловки были повреждены многоквартирный жилой дом и газопровод.

    Девушка из Твери рассказала, что смогла спрятаться в ванной во время атаки украинских беспилотников.

    Обломки беспилотника упали на парковку торгового центра «Тандем» в Твери, и никто не пострадал.

    ВСУ за сутки потеряли до 200 военных и склады

    Tекст: Денис Тельманов

    Южная группировка войск за одни сутки нанесла Вооруженным силам Украины серьезные потери, ликвидировав до двухсот военнослужащих и уничтожив важные объекты.

    Об этом сообщает ТАСС. По словам начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева, за прошедшие сутки потери ВСУ составили до 200 бойцов.

    В ходе операций общевойсковые подразделения и беспилотные аппараты уничтожили одну боевую бронированную машину, десять автомобилей, артиллерийское орудие, три склада боеприпасов, склад материальных средств.

    Кроме того, средствами беспилотных систем на краматорском, константиновском и северском направлениях были ликвидированы восемь антенн связи, терминал спутниковой связи Starlink, три наземных робототехнических комплекса и двадцать пять блиндажей ВСУ.

    Также авиация и барражирующие боеприпасы нанесли поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ, бригаде территориальной обороны и бригаде национальной гвардии в районах Благодатовки, Волчьего Яра, Нового Мира, Святогорска, Краматорска и Константиновки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Лиман, Куриловку, Кучеровку, Северск, Червоное, Ровное, Остаповское и Новоданиловку за последнюю неделю.

    Подразделения группировки «Север» завершили освобождение Лимана в Харьковской области. Подразделения группировки «Восток» освободили Остаповское в Днепропетровской области.

    В Британии отметили нерешительность США в обороне НАТО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Британский замминистра обороны Алистер Карнс выразил сомнения в прежней надежности США по обеспечению коллективной обороны НАТО, поддержав идею увеличения военных расходов страны.

    США уже не так решительно подходят к вопросам коллективной обороны внутри НАТО, заявил заместитель министра обороны Британии Алистер Карнс в интервью изданию The Telegraph, которое цитирует «РИА Новости».

    По его словам, привычная опора на гарантии безопасности со стороны США больше не работает в прежнем объёме из-за множества новых угроз, с которыми сталкивается Вашингтон. Карнс подчеркнул: «В течение последних 50-60 лет мы полагались на гарантии безопасности от США, а теперь, когда Штаты сталкиваются с многополярными угрозами, они могут быть не такими решительными, как в прошлом».

    Чиновник отметил, что, несмотря на полную приверженность президента США Дональда Трампа принципам НАТО и пятой статье о коллективной обороне, существует проблема нехватки ресурсов. Вашингтону приходится распределять силы между вызовами на востоке и западе, что отражается на уровне поддержки союзников.

    По мнению Карнса, Британия больше не должна передавать свою безопасность на «аутсорсинг» США и должна увеличить собственные расходы на оборону, а также укреплять независимую военную силу. Он подчеркнул, что Европа в целом и Британия в частности должны пересмотреть свои инвестиции в оборонную сферу.

    Вместе с тем Карнс признал, что правительство допустило просчёты при закупке вооружений, выбрав технику, которая в итоге оказалось ненужной из-за изменений технологических приоритетов или чрезмерных расходов по ряду других оборонных программ.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о провале британских бронемашин, которые представляют угрозу не для противника, а для экипажа. Их теперь придется осваивать Украине.

    Сейчас Европа переживает, возможно, самый сложный момент в отношениях с США, пишет Bloomberg, Согласно 33-страничной стратегии нацбезопасности Штатов, Европа рискует исчезнуть, если не изменит свою культуру и политику.

    Напомним, в документе Белый дом подчеркнул приоритет самостоятельного обеспечения безопасности со стороны европейских государств.


    Корвет «Гремящий» завершил деловой заход в Бруней

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корвет «Гремящий» Тихоокеанского флота покинул порт Муара после завершения программы делового захода в Бруней, сообщили в пресс-службе флота.

    Корвет «Гремящий» Тихоокеанского флота России завершил деловой визит в порт Муара и вновь вышел в море, передает ТАСС. По информации пресс-службы флота, экипаж полностью реализовал программу пребывания в Брунее, включающую в себя серию официальных и культурных мероприятий.

    Сотрудники российского посольства и военнослужащие ВМС Брунея посетили корабль с экскурсией. Также российские моряки приняли участие в спортивных состязаниях и посетили памятные и культурные объекты страны.

    В рамках дальнейшего похода «Гремящий» ранее принял участие в российско-мьянманском военно-морском учении «Марумекс-2025», а также сделал остановки во Вьетнаме, Таиланде, Индонезии, Бангладеш и Шри-Ланке. Корабль является головным корветом проекта 20385, построен на заводе «Северная верфь».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корвет «Гремящий» зашел в порт Коломбо на Шри-Ланке. Экипаж корвета «Гремящий» завершил деловую миссию в Бангладеш. Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на военно-морскую базу в Таиланде.

