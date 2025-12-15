Bloomberg: Австралию потрясла резня на пляже Бонди в Сиднее

Tекст: Мария Иванова

В Австралии произошло массовое убийство на известном пляже Бонди в Сиднее, передает Bloomberg.

Вечером 14 декабря два вооруженных мужчины открыли огонь по участникам празднования Хануки, где собрались более тысячи представителей еврейской общины. На видеозаписях с места событий видно, как нападавшие в темной одежде стреляют из длинноствольного оружия и слышны крики очевидцев.

Свидетели рассказали, что было сделано 40-50 выстрелов. Один из присутствующих Ахмед эль Ахмед попытался обезвредить нападавших и был тяжело ранен, его поступок уже назвали героическим.

Уже через несколько часов полиция сообщила о 12 погибших и 29 пострадавших, включая двух офицеров, квалифицировав нападение как теракт.

Позже число жертв выросло до 15, еще 27 человек остаются в больницах.

Нападавшими были названы 24-летний Навид Акрам и его 50-летний отец Саджид, личности которых раскрыли со ссылкой на источники в полиции. В автомобиле, связанном с преступниками, была обнаружена самодельная бомба. Один из стрелков – отец – погиб на месте.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе выступил с заявлением: «Это целенаправленная атака на еврейских жителей Австралии, это зло, терроризм и проявление антисемитизма, которые поразили сердце нашей нации». По его словам, страна «никогда не поддастся ненависти и разделению».

Дональд Трамп и другие мировые политики уже выразили соболезнования и поддержку Австралии.

Теракт на Бонди-Бич стал самым смертоносным в истории Австралии, сравнимым с трагедией в Порт-Артуре в 1996 году. В обществе уже обсуждают ужесточение миграционной и оружейной политики.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху обвинил Австралию в потакании антисемитизму, напомнив Албанезе: страна недостаточно боролась с антисемитизмом.

По данным организации Community Security Group, в 2024 году зафиксировано рекордное число антисемитских инцидентов – 1045 случаев, что на 26% больше, чем годом ранее. Власти признают, что вопросы безопасности еврейской общины стали одной из приоритетных задач австралийских спецслужб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, один из подозреваемых в теракте в Сиднее Навид Акрам мог изучать религию в исламском центре Аль-Мурада.

Миллиардер Билл Экман объявил награду тому, кто обезоружил террориста в Сиднее.

Мужчина, переживший Холокост, спас свою жену на пляже во время нападения.