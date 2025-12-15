  • Новость часаБанк России потребовал от Euroclear 18,1 трлн рублей
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов США пытаются завоевать Венесуэлу без войны

    Трамп не может игнорировать возможную реакцию России и Китая, которая обязательно будет, учитывая их интересы в Венесуэле и вложенные в нее суммы. Разумеется, ни Москва, ни Пекин не будут воевать за Венесуэлу напрямую, но ведь и в Корее, и во Вьетнаме напрямую не воевали.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Декабристам не хватило компетентности

    Трудно представить, что сделали бы радетели народной свободы, окажись в их руках Россия в случае успеха восстания. Замечание Ленина – «страшно далеки они от народа» – и сегодня кажется справедливым. Но заговорщики также были далеки и от государственного управления, и от понимания истории.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему Пушкин не стал декабристом

    Мы говорим «декабристы», подразумеваем – «Пушкин». Конечно же, нет. Эту чушь придумали большевики. На самом деле, между декабризмом и Пушкиным – пропасть.

    15 декабря 2025, 10:23

    Bloomberg: Австралию потрясла резня на пляже Бонди в Сиднее

    Bloomberg: Австралию потрясла резня на пляже Бонди в Сиднее
    @ MICK TSIKAS/EPA/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Вечером в воскресенье на одном из самых известных пляжей Австралии во время празднования Хануки произошла массовая стрельба, в результате которой погибли 15 человек; премьер-министр страны назвал случившееся терактом, направленным против еврейской общины.

    В Австралии произошло массовое убийство на известном пляже Бонди в Сиднее, передает Bloomberg.

    Вечером 14 декабря два вооруженных мужчины открыли огонь по участникам празднования Хануки, где собрались более тысячи представителей еврейской общины. На видеозаписях с места событий видно, как нападавшие в темной одежде стреляют из длинноствольного оружия и слышны крики очевидцев.

    Свидетели рассказали, что было сделано 40-50 выстрелов. Один из присутствующих Ахмед эль Ахмед попытался обезвредить нападавших и был тяжело ранен, его поступок уже назвали героическим.

    Уже через несколько часов полиция сообщила о 12 погибших и 29 пострадавших, включая двух офицеров, квалифицировав нападение как теракт.

    Позже число жертв выросло до 15, еще 27 человек остаются в больницах.

    Нападавшими были названы 24-летний Навид Акрам и его 50-летний отец Саджид, личности которых раскрыли со ссылкой на источники в полиции. В автомобиле, связанном с преступниками, была обнаружена самодельная бомба. Один из стрелков – отец – погиб на месте.

    Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе выступил с заявлением: «Это целенаправленная атака на еврейских жителей Австралии, это зло, терроризм и проявление антисемитизма, которые поразили сердце нашей нации». По его словам, страна «никогда не поддастся ненависти и разделению».

    Дональд Трамп и другие мировые политики уже выразили соболезнования и поддержку Австралии.

    Теракт на Бонди-Бич стал самым смертоносным в истории Австралии, сравнимым с трагедией в Порт-Артуре в 1996 году. В обществе уже обсуждают ужесточение миграционной и оружейной политики.

    Израильский премьер Биньямин Нетаньяху обвинил Австралию в потакании антисемитизму, напомнив Албанезе: страна недостаточно боролась с антисемитизмом.

    По данным организации Community Security Group, в 2024 году зафиксировано рекордное число антисемитских инцидентов – 1045 случаев, что на 26% больше, чем годом ранее. Власти признают, что вопросы безопасности еврейской общины стали одной из приоритетных задач австралийских спецслужб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, один из подозреваемых в теракте в Сиднее Навид Акрам мог изучать религию в исламском центре Аль-Мурада.

    Миллиардер Билл Экман объявил награду тому, кто обезоружил террориста в Сиднее.

    Мужчина, переживший Холокост, спас свою жену на пляже во время нападения.

    14 декабря 2025, 15:40
    Рар: Развод США и ЕС произошел из-за России

    Политолог Рар: Берлин неожиданно возглавил процесс эмансипации ЕС от США

    Рар: Развод США и ЕС произошел из-за России
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа слишком увлеклась конфликтом на Украине. Из-за этого Брюссель не сумел вовремя переосмыслить собственную роль на современной международной арене, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что десятилетия эпохи Pax Americana (Американского мира) закончились как для Германии, так и для всей Европы в целом.

    «Берлин неожиданно возглавил процесс эмансипации ЕС от Америки. США потеряли стратегический интерес к Старому Свету и теперь ориентируются на АТР. Фридрих Мерц на этом фоне предлагает союзу новый путь, которому, однако, пока не понятно – будут ли следовать другие члены объединения», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Интересно, что развод Штатов и ЕС произошел из-за России. Америка не станет воевать с Москвой из-за Украины, а Германия, Франция, Британия и Бельгия не хотят, чтобы Киев вошел в орбиту РФ. Соответственно, когда Мерц говорит о собственных интересах, он намекает на переосмысление геополитических приоритетов, необходимость чего в ЕС не замечалась в контексте конфликта на Украине», – завершил Рар.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что десятилетия эпохи Pax Americana (Американского мира) закончились как для Германии, так и для всей Европы в целом. «США сейчас очень агрессивно реализуют собственные задачи, а это значит, что нам тоже следует отстаивать наши интересы», – цитирует его издание Tagesspiegel.

    На этом фоне канцлер призвал не верить, что после ухода Дональда Трампа политика Штатов значительным образом изменится. «Не верьте, что это краткосрочное явление», – сказал он, добавив, что с новым президентом США ситуация, вероятно, может ухудшиться. В сложившейся ситуации, однако, для Берлина важно «как можно дольше» сохранять НАТО.

    Таким образом, Мерц считает, что сегодня «в мировых и экономических центрах власти» происходят «тектонические сдвиги». Их масштаб станет понятен лишь со временем, однако уже сейчас понятно: Германии «нельзя увязнуть во внутренних дебатах». «Однажды нас не спросят, поддерживали ли мы систему пенсионного обеспечения годом больше или годом меньше», – подчеркнул он.

    Что действительно же будет интересовать потомков, по мнению канцлера, так это в полной ли мере действующее правительство внесло вклад «в сохранение свободы, мира, открытого общества и рыночной экономики». На развитии последней Мерц сделал особый упор: «Мы не можем ставить защиту окружающей среды выше сохранения нашего промышленного ядра».

    По его оценке, забота об экологии долгие годы замедляла развитие ФРГ. Теперь же Германии предстоит вернуть конкурентоспособность. Важные перемены ждут и военную службу: канцлер поддержал идею введения добровольного призыва в армию молодежи, но если этого окажется недостаточно, стране предстоит придать данным мерам и обязательный характер.

    Яркое выступление Мерца удивило внешних наблюдателей. Так, сенатор Алексей Пушков назвал слова канцлера «признанием крупного геополитического сдвига, в которые не все еще верят, но который надвигался достаточно давно». «Процесс запущен. Как говорил Черчилль, «это еще не конец и даже не начало конца, но, возможно, это конец начала», – пояснил он.

    Напомним, в обновленной стратегии национальной безопасности США отмечается, что Европа сталкивается с угрозой «стирания» собственной идентичности на фоне проблемы нерегулируемой миграции. Также в документе выражаются опасения по поводу будущего демократии в ЕС, где активно преследуются представители правых партий.

    На этом фоне Штаты постулируют, что они готовы играть более активную роль в делах континента, в том числе путем культивирования сопротивления нынешнему пути Европы. Кроме того, в стратегии подчеркивается, что именно Брюссель на сегодняшний день препятствует урегулированию конфликта на Украине.


    14 декабря 2025, 19:10
    Эксперт: Торг Зеленского за отказ Украины от НАТО смешон на фоне позиции Трампа

    Политолог Ткаченко: Зеленский торгом о членстве в НАТО предлагает США заведомо неприемлемую тему дискуссии

    Эксперт: Торг Зеленского за отказ Украины от НАТО смешон на фоне позиции Трампа
    @ Angelo Canconi/Zuma/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Владимир Зеленский предлагает Дональду Трампу заведомо неприемлемую тему для обсуждения в рамках мирного урегулирования конфликта. То есть Украина проводит смешную, до боли неумелую дипломатию в рамках контактов с США, сказал газете ВЗГЛЯД Станислав Ткаченко. Ранее Зеленский заявил, что Украина готова отказаться от членства в НАТО ради гарантий безопасности от Штатов.

    «Слова Владимира Зеленского о том, что Украина якобы готова отказаться от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности по типу пятой статьи альянса от США, напоминают крайне плохую дипломатическую уловку. Скорее всего, он накануне переговоров пытается навязать представителям американской делегации собственную повестку обсуждения», – говорит Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Такие уловки иногда используются в мировой дипломатии, но все же: Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Украину в НАТО никто не ждет. Тогда откуда же с такой американской позицией здесь взять предмет для торга? Зеленский в крайне смешном виде предлагает Вашингтону заведомо неприемлемую тему дискуссии», – полагает он.

    «Кроме того, США точно не пойдут на то, чтобы давать Киеву какие-либо односторонние гарантии безопасности. Собственно, не были к этому готовы Штаты еще и пять лет назад, из-за чего в самом начале СВО на Украину в срочном порядке вылетал экс-премьер Британии Борис Джонсон, который объяснил Зеленскому, что Запад не станет влезать в войну, но окажет ничем не обязывающую материальную помощь ВСУ», – напоминает собеседник.

    «Если же представить, что Штаты пойдут на предложение, озвученное Украиной, то это будет означать лишь одно: прямое военное столкновение Америки и России становится практически неизбежным. Вашингтон это прекрасно понимает и ни за что не пойдет на поводу у Киева», – рассуждает эксперт.

    «Соответственно, задача США на переговорах в Берлине: сместить дискуссию в нужное конструктивное русло. Что действительно важно обсудить, так это условия постепенного дипломатичного перехода Украины в сферу влияния России. Для этого необходимо проговорить новые территориальные реалии, ограничения потенциала и численности ВСУ, а также механизмов контроля над армией республики в дальнейшем», – заключил Ткаченко.

    Ранее Владимир Зеленский прибыл в Германию для обсуждений гарантий безопасности Украине с американской делегацией. Примечательно, что он заявил якобы о готовности отказаться от членства Киева в НАТО, но при условии, что США предоставят республике гарантии безопасности по типу пятой статьи альянса, пишет Financial Times.

    Данный пункт подразумевает поддержание коллективной обороны: любой член объединения, который подвергнется нападению, может рассчитывать на поддержку (вплоть до вступления в конфликт) со стороны других участников блока. Белый дом до сих пор не отреагировал на предложенную Зеленским идею.

    Тем не менее, по его словам, работа над мирным планом продолжается. Он уточнил, что его итоговая версия наверняка «не будет такой, которая всем понравится», поскольку она будет выстроена на основе компромиссов.

    14 декабря 2025, 13:50
    Любая власть Британии будет русофобской

    Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    14 декабря 2025, 16:27
    Опубликовано видео крушения самолета Ан-22 в Ивановской области
    Опубликовано видео крушения самолета Ан-22 в Ивановской области
    @ t.me/shot

    Tекст: Ольга Иванова

    Крушение транспортного самолета Ан-22 в Ивановской области попало на видеозапись.

    На кадрах видно, что воздушное судно распалось на две части еще до того, как столкнулось с землей, передает Telegram-канал SHOT.

    Экипаж, находящийся на борту, сумел направить самолет в сторону безлюдной зоны, чтобы предотвратить возможные разрушения и жертвы среди жителей ближайших населенных пунктов. Самолет рухнул далеко от жилых домов.

    Напомним, Ан-22 разбился в Ивановской области во вторник, на его борту находились семь членов экипажа. Его фрагменты нашли на воде Уводьского водохранилища.

    Возбуждено уголовное дело.


    14 декабря 2025, 21:03
    Нетаньяху обрушился с критикой на власти Австралии после расстрела евреев на пляже Сиднея
    Нетаньяху обрушился с критикой на власти Австралии после расстрела евреев на пляже Сиднея
    @ Kyle Mazza/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху связал массовое убийство в Сиднее с политикой Австралии, поддержавшей создание палестинского государства.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Австралию в том, что власти страны не обеспечили защиту еврейской общины, несмотря на предупреждения, передает Bloomberg. По словам Нетаньяху, массовое убийство в Сиднее стало следствием поддержки Канберрой идеи палестинского государства. В результате нападения, которое произошло в воскресенье вечером на пляже Бонди во время праздника Хануки, были убиты двенадцать человек, включая гражданина Израиля.

    Нетаньяху подчеркнул, что еще четыре месяца назад отправил австралийскому премьеру Энтони Албанезе письмо, где предупреждал: «вы награждаете террор ХАМАС», выдвигая инициативы в поддержку создания палестинского государства. В воскресенье глава израильского правительства на заседании кабинета добавил: «Вы ничего не сделали, чтобы пресечь рак, который рос внутри вашей страны. Вы не предприняли никаких действий. Вы позволили болезни распространиться, и результат – ужасающая атака на евреев, которую мы видели сегодня».

    Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе, выступая на экстренной пресс-конференции, назвал стрельбу «преднамеренным нападением» на еврейскую общину и пообещал искоренить антисемитизм в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на пляже в Сиднее неизвестные открыли огонь по отмечавшим Хануку евреям. Число жертв стрельбы достигло 12 человек. Очевидец рассказал о возможном присутствии граждан России среди отдыхающих на пляже.


    14 декабря 2025, 15:24
    Ушаков: Россия будет резко возражать против неприемлемых требований Киева
    Ушаков: Россия будет резко возражать против неприемлемых требований Киева
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия выразит резкие возражения в случае появления в новом плане по урегулированию конфликта на Украине неприемлемых для Москвы положений, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Мы пока их не видели (новых документов – ред.). Но если будут соответствующие поправки, то у нас будут очень резкие возражения, поскольку мы очень четко изложили нашу позицию, которая вроде была вполне понятна американцам», – отметил Ушаков в беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным, передает РИА «Новости».

    Он также подчеркнул, что Россия имеет претензии ко многим пунктам, если они появятся в новых предложениях.

    Накануне Киев представил США свой вариант плана по урегулированию, исключив из него вывод войск из Донбасса и отказ от курса на вступление в НАТО.

    Напомним, Ушаков заверил, что по действующей Конституции вся территория Донбасса считается российской.

    Ушаков также отметил, что Москва пока не ознакомилась с обновленным вариантом мирного плана США по Украине и сомневается, что он устроит российскую сторону.

    14 декабря 2025, 14:14
    Жертвами расстрела людей на пляже в Сиднее стали отмечавшие Хануку евреи
    Жертвами расстрела людей на пляже в Сиднее стали отмечавшие Хануку евреи
    @ Mark Baker/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жертвами стрельбы на пляже Бондай в Сиднее стали евреи, которые отмечали Хануку, сообщают израильские СМИ. В результате атаки погибли не менее 10 человек, еще как минимум 13 получили ранения.

    Как пишет Ynet, два человека в черной одежде открыли огонь с моста по сотням членов еврейской общины, которые собрались на праздник «Ханука у моря», организованный движением «Хабад».

    Выстрелы длились несколько минут. Среди погибших – посланник «Хабада» Эли Шленгер и еврейский ребенок. Один из очевидцев инцидента Хаим Леви, который был на месте происшествия с семьей, рассказал: «Мы услышали взрывы, бросили всё и побежали. Охрана практически отсутствовала, полиции понадобилось пятнадцать минут, чтобы приехать».

    Жители еврейской общины заявили, что нападение не стало неожиданностью, поскольку, по их словам, уровень ненависти к ним в городе остается ненормально высоким. Израиль выразил резкую критику Австралии, заметив, что предупреждал о необходимости усилить меры безопасности, добавив: «Так и бывает, когда призывают к глобальной интифаде».

    Напомним, в воскресенье случайный прохожий вырвал из рук оружие у одного из людей, устроивших стрельбу на пляже Бондай в Сиднее. В результате атаки погибли не менее 10 человек, еще как минимум 13 получили ранения.

    15 декабря 2025, 01:57
    Военкор сообщил об ударах ФАБами по мосту в Затоке Одесской области

    Военкор Поддубный сообщил об ударах ФАБами по мосту в Затоке Одесской области

    Военкор сообщил об ударах ФАБами по мосту в Затоке Одесской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Военные эксперты высказались о применении ВС России фугасных авиабомб (ФАБ) с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) по объектам в Одесской области, включая мост в Затоке.

    По словам военкора Евгения Поддубного, российские ФАБы с УМПК были применены для  для удара по железнодорожному и автомобильному мосту в Затоке в Одесской области. Он отмечает, что сооружение качественно строили еще советские инженеры, поэтому мост непросто разрушить даже крылатыми ракетами.

    «А разобрать его нужно. Конструкция имеет очень большое значение для снабжения украинских боевиков. По мосту проходит один из логистических маршрутов при доставке оружия для ВСУ с территории соседней Румынии», – написал он в Telegram-канале.

    Военкор уточнил, что пока точных данных о состоянии моста после прилета «умного чугуния» нет, «но начало, как говорится, положено».

    В том же ключе оценил работу российских военных эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, указав на жалобы противника на массированные налеты «Гераней» для ударов по инфраструктуре в Одесской области и на дальнобойные корректируемые авиабомбы с реактивными двигателями.

    «Сегодня сразу несколько штук прилетело по Затоке. Хорошо было бы, если бы хотя бы 3-4 попали по мосту в Затоке», – отметил Рожин в Telegram.

    По его мнению, ухудшение ситуации в Одессе и Одесской области связано для ВСУ как с системностью, так и интенсивностью воздушных ударов. Эксперт считает, что при продолжении атак в дальнейшем можно ожидать «усиливающегося кумулятивного эффекта, особенно применительно к энергетической инфраструктуре».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, компания ДТЭК заявила о крупном повреждении энергообъекта в Одесской области.

    14 декабря 2025, 15:43
    Песков: Рютте не понимает истинных ужасов войны
    Песков: Рютте не понимает истинных ужасов войны
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания генсека НАТО Марка Рютте о необходимости европейцам готовиться к войне, аналогичной тем, которые пережили их деды.

    По словам Пескова, такие заявления безответственны, и сам Рютте «просто не понимает, о чем он говорит», передает РИА «Новости».

    Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину также напомнил, что Рютте долгое время жил в Голландии, где люди слышали про военную оккупацию только из рассказов старшего поколения. Он отметил, что голландцы вспоминают о разбитых во время войны окнах как о тяжелом опыте и до сих пор хранят неприязнь к немцам за этот дискомфорт.

    Пресс-секретарь подчеркнул, что у жителей Нидерландов нет представления об истинных ужасах войны, с которыми сталкивались многие народы Европы в середине ХХ века.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте выступил в Берлине с призывом к союзникам увеличить расходы на оборону из-за растущей угрозы российского военного вмешательства. Кроме того, Рютте подчеркнул важность повышения оборонных бюджетов европейских стран для обеспечения их готовности к возможному конфликту с Россией.

    14 декабря 2025, 20:16
    Мерц после приветствия покинул встречу делегаций США и Украины в Берлине

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц после краткого приветствия вышел с переговоров с участием американской делегации и Владимира Зеленского в Берлине, оставив обсуждение своему советнику.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц неожиданно ушел с переговоров между американской делегацией и Владимиром Зеленским в Берлине, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы агентства DPA.

    Агентство ссылается на источники в правительстве Германии, которые сообщили, что после короткого приветствия Мерц покинул встречу. Его советник по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтер Зауттер остался в качестве модератора беседы.

    Напомним, Зеленский прилетел в Германию, где ожидает встречи с американской переговорной группой для обсуждения гарантий безопасности для Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Берлин для нового раунда переговоров о мире на Украине. Уиткофф на этих выходных планирует встретиться с европейскими лидерами и украинским президентом, чтобы обсудить разногласия по мирной сделке.

    15 декабря 2025, 00:20
    Умер народный артист России композитор Левон Оганезов
    Умер народный артист России композитор Левон Оганезов
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Дочь композитора Мария Шкловер сообщила в соцсетях о смерти отца на 85 году жизни после борьбы с онкологией.

    «С глубоким прискорбием сообщаем, что вчера, 13 декабря, после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, скончался Леонтий Саркисович Оганезов», – сообщила она в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) на странице отца.

    Мария добавила, что для многочисленных поклонников Левон Оганезов запомнится виртуозностью и искрометным юмором.

    «Для нас, он навсегда останется любимым мужем, папой, дедушкой, прадедом, тестем, и лучшим другом», – завершила она сообщение.

    Левон Саркисович (Леонтий Сергеевич) Оганезов родился 25 декабря 1940 года в Москве. Учился в центральной музыкальной школе, окончил Музыкальное училище им. Ипполитова-Иванова, в 1967 году – Московскую консерваторию по классу фортепиано, при этом неоднократной побеждая на конкурсах фортепианного мастерства. С 1959 года – сотрудник Москонцерта.

    Оганезова многие запомнили благодаря виртуозному сотрудничеству с артистами эстрады, созданию аранжировок и музыкальных программ, как участника телепроектов, театральных и эстрадных проектов.

    14 декабря 2025, 13:57
    Ушаков: Миллион процентов, что у Зеленского ничего не получится ни с Крымом, ни с НАТО
    Ушаков: Миллион процентов, что у Зеленского ничего не получится ни с Крымом, ни с НАТО
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Помощник президента Юрий Ушаков выразил абсолютную уверенность в невозможности возврата Крыма и вступления Украины в НАТО, отметив принципиальную позицию России.

    Ушаков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что «ничего из этого у него не получится», комментируя мечты Владимира Зеленского о возвращении Крыма и вступлении Украины в НАТО, передает Telegram-канал «Вести». По словам Ушакова, в отношении Крыма «это железобетонно, миллион процентов, что не получится». Он также добавил: «А насчет НАТО – я думаю – тоже миллион процентов, что не получится».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник президента России Юрий Ушаков назвал неконструктивным мирный план Европы по ситуации на Украине. Он также заявил, что гибель отдыхающих на пляже в Крыму является убийством.

    14 декабря 2025, 14:28
    Визит президента Польши в Латвию обернулся автомобильным скандалом

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе официального визита в Латвию президент Польши Кароль Навроцкий оказался в центре скандала из-за того, что его встретили на грязной BMW, что вызвало ироничные комментарии местных политиков.

    Визит президента Польши Кароля Навроцкого в Латвию сопровождался скандалом, так как ему подали грязную машину, пишет Telegram-канале «Осташко News». По данным канала, латвийская сторона объяснила это тем, что в Риге шел дождь, а в аэропорту отсутствует автомойка.

    Глава латышской партии «Латвия на первом месте» Айнарс Шлесерс прокомментировал ситуацию с иронией. По его словам, «долги Латвии достигли такой степени, что на встречу с президентом Польши выделили лишь потрепанную BMW».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий отказался от поездки на Украину по приглашению Владимира Зеленского. Встреча президентов пройдет в Варшаве.

    14 декабря 2025, 12:40
    АдГ заподозрили в попытке передать России секреты безопасности Германии
    АдГ заподозрили в попытке передать России секреты безопасности Германии
    @ IMAGO/Michael Bihlmayer/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Германии разгорелся скандал из-за попыток депутатов партии АдГ неоднократно запрашивать у правительства сведения о военных маршрутах поставок вооружений для Украины, пишет The New York Tomes.

    Депутаты правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) всё чаще требуют от властей раскрытия секретной информации, связанной с национальной безопасностью, пишет The New York Times. Один из депутатов настаивал на обнародовании маршрутов доставки военной помощи на Украину, другой – выяснял, не передавала ли Германия Киеву системы дальнего радиуса действия, способные поражать цели в России. Ещё один интересовался, использует ли немецкая армия дроны для патрулирования восточной границы.

    По данным издания, за последние пять лет АдГ направила более 7 тыс. таких запросов. Оппоненты партии считают, что публикация подобных сведений может быть полезна для российского военного планирования. В то же время представители АдГ отрицают связи с Россией и заявляют, что действия обусловлены функциями оппозиции и желанием улучшить вопросы внутренней и внешней безопасности Германии.

    Скандал достиг апогея после заявлений Георга Майера, министра внутренних дел земли Тюрингия, сочтя вопросы АдГ подозрительно схожими с российской позицией, хотя доказательства иностранного влияния он не представил. На фоне этого политического шума коллеги из других партий и журналисты начали анализировать тысячи парламентских запросов партии, а отдельные списки вопросов просочились в прессу. В итоге выяснилось, что во многих случаях обращения не приводили к огласке чувствительной информации, а часть вопросов касалась гражданских или малозначимых инцидентов.

    Руководители АдГ обвиняют оппонентов в политизации темы, называя подозрения «надуманными». Официальный представитель партии Беатрикс фон Шторх подчеркнула: «Наши вопросы направлены на то, чтобы выявить проблемы, критиковать правительство и предлагать собственные решения». Критики же по-прежнему считают, что близость АдГ к России ставит под дополнительное сомнение истинные мотивы партии и может повлиять на национальную безопасность Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Франции отменили встречу по урегулированию конфликта на Украине, которая должна была пройти в Париже. Будущие европейские лидеры переняли антироссийский курс у своих предшественников. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Британию, Францию и Германию в саботаже переговорного процесса по Украине.

    14 декабря 2025, 11:39
    Маликов увеличил стоимость выступлений из-за популярности у зумеров
    Маликов увеличил стоимость выступлений из-за популярности у зумеров
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дмитрий Маликов более чем вдвое повысил стоимость своих корпоративных выступлений, активно привлекая к себе молодую аудиторию мемами и AI-видео.

    Стоимость выступления народного артиста России Дмитрия Маликова на корпоративе выросла с полутора до четырех миллионов рублей к концу 2025 года, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot. Еще в январе 2024 года артист брал значительно меньший гонорар. К настоящему моменту цена увеличилась более чем в два раза.

    Также артист запланировал тур по городам России. Издание отмечает, что Маликов активно выкладывает в соцсетях ролики, созданные с помощью искусственного интеллекта, а также мемы о себе. Благодаря подобному контенту певец существенно нарастил молодую аудиторию, что позволило ему повысить расценки.

    «Зумерам нравится такой формат, поэтому спрос на выступления Маликова среди корпоративных клиентов растет», – сказано в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Игорь Бутман и Дмитрий Маликов дали задания участникам конкурса «Это у нас семейное». Дмитрий Маликов запустил на платформе VK Видео подкаст-шоу о классической музыке. Маликов и Антон Макарский рассказали о снижении своих доходов во время пандемии.

    14 декабря 2025, 12:40
    Российские войска освободили Варваровку в Запорожской области
    Российские войска освободили Варваровку в Запорожской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение вглубь обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Варваровка к северу от Гуляйполя в Запорожской области, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что группировка «Север» нанесла удары по егерской бригаде ВСУ и подразделениям теробороны в районах Алексеевки и Рыжевки в Сумской области.

    На Харьковском направлении были поражены подразделения тяжелой механизированной бригады, штурмового полка ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии. Потери украинских сил в этих районах превысили 240 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина, пять автомобилей и два склада с материальными средствами.

    Группировка войск «Запад» продолжает вести уничтожение окруженной группировки противника на левом берегу Оскола. В районах Купянска-Узлового, Подолов, Благодатовки и на территории Донецкой народной республики был нанесен ущерб живой силе и технике ВСУ. Потери противника достигли 220 военнослужащих, уничтожены две бронированные машины, 14 автомобилей, американская гаубица М198, пусковая установка Heron из Хорватии и три склада боеприпасов.

    В Донецкой народной республике подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи, поразив живую силу и технику пяти механизированных бригад ВСУ. Общие потери украинской стороны составили до 150 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113, самоходная артиллерийская установка Paladin производства США и 13 автомобилей.

    На территории Димитрова и окрестных населенных пунктов группировка «Центр» продолжает уничтожение окруженных формирований ВСУ. Нанесено поражение живой силе и технике нескольких механизированных, егерских, аэромобильных, десантно-штурмовых бригад, полка беспилотных систем, бригады нацгвардии, а также бригады спецназначения «Азов» (признана террористической и экстремистской и запрещена в России). Потери противника, по информации Минобороны, достигли 495 военнослужащих, уничтожены бронеавтомобиль «Казак», пикап и орудие полевой артиллерии.

    Авиация, артиллерия и беспилотники Вооруженных сил России нанесли удары по складам с горючим и местам временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников в 142 районах. Противовоздушная оборона сбила четыре управляемые авиабомбы и 290 беспилотников. С начала спецоперации уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, свыше 102 тыс. беспилотников, 639 зенитных ракетных комплексов, 26 531 танк и другие боевые машины, а также более 49 тыс. единиц специальной военной авто- и техники.

    Накануне Минобороны сообщили, что украинские военные в последние сутки потеряли свыше 1,3 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также десятки единиц бронетехники и складов.

    Ранее Минобороны сообщило, что ВС России в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам нанесли массированный удар по украинскому ВПК и объектам энергетики.

