Daily Mail узнала, как переживший холокост мужчина спас жену на пляже в Сиднее
Алекс и Лариса Клейтман оказались 14 декабря на сиднейском пляже, чтобы отпраздновать Хануку, когда неизвестные начали расстреливать людей. Алекс, с которым Лариса прожила в браке полвека, заслонил ее собой, чтобы защитить от пуль.
«Миссис Клейтман и ее муж приехали в Австралию из Украины, у них двое детей и 11 внуков», – пишет Daily Mail.
Пара прожила вместе 50 лет и в это воскресенье отправились на пляж, чтобы отпраздновать Хануку. По словам вдовы Клейтман, а мужа выстрелили, когда он попытался заслонить ее от пуль.
Как сообщила полиция Нового Южного Уэльса в пресс-релизе, 14 декабря около 18.47 по местному времени двое неизвестных открыли огонь по толпе людей, собравшихся на пляже Бонди в Сиднее, пишет People.
Премьер-министр Нового Южного Уэльса Крис Миннс на пресс-конференции назвал инцидент террористическим актом против еврейской общины Сиднея.
По словам Миннса, один из стрелков был убит на месте, а второй задержан. Комиссар полиции Нового Южного Уэльса Мал Лэньон заявил, что ведется расследование в отношении возможного третьего злоумышленника.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на пляже в Сиднее произошла стрельба, в результате которой погибли отмечавшие Хануку евреи. Прохожий обезвредил одного вооруженного преступника во время нападения. Полиция установила личность одного из открывших стрельбу на пляже в Сиднее. Число погибших со временем достигло 16 человек с учетом нейтрализованного террориста.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обрушился с критикой на власти Австралии после расстрела евреев на пляже Сиднея.