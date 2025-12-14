Трудно представить, что сделали бы радетели народной свободы, окажись в их руках Россия в случае успеха восстания. Замечание Ленина – «страшно далеки они от народа» – и сегодня кажется справедливым. Но заговорщики также были далеки и от государственного управления, и от понимания истории.11 комментариев
Нетаньяху обрушился с критикой на власти Австралии после расстрела евреев на пляже Сиднея
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху связал массовое убийство в Сиднее с политикой Австралии, поддержавшей создание палестинского государства.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Австралию в том, что власти страны не обеспечили защиту еврейской общины, несмотря на предупреждения, передает Bloomberg. По словам Нетаньяху, массовое убийство в Сиднее стало следствием поддержки Канберрой идеи палестинского государства. В результате нападения, которое произошло в воскресенье вечером на пляже Бонди во время праздника Хануки, были убиты двенадцать человек, включая гражданина Израиля.
Нетаньяху подчеркнул, что еще четыре месяца назад отправил австралийскому премьеру Энтони Албанезе письмо, где предупреждал: «вы награждаете террор ХАМАС», выдвигая инициативы в поддержку создания палестинского государства. В воскресенье глава израильского правительства на заседании кабинета добавил: «Вы ничего не сделали, чтобы пресечь рак, который рос внутри вашей страны. Вы не предприняли никаких действий. Вы позволили болезни распространиться, и результат – ужасающая атака на евреев, которую мы видели сегодня».
Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе, выступая на экстренной пресс-конференции, назвал стрельбу «преднамеренным нападением» на еврейскую общину и пообещал искоренить антисемитизм в стране.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на пляже в Сиднее неизвестные открыли огонь по отмечавшим Хануку евреям. Число жертв стрельбы достигло 12 человек. Очевидец рассказал о возможном присутствии граждан России среди отдыхающих на пляже.