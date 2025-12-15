Шри-Ланка запросила у России дополнительную помощь после циклона «Дитва»

Tекст: Катерина Туманова

«Мы получили 35 тонн гуманитарной помощи, предоставленной российским правительством. И мы очень благодарны за эту помощь. Но мы обращаемся ко всем правительствам и особенно к правительству России с просьбой о дальнейшей помощи на этапе восстановления», – сказала она ТАСС.

Посол выразила надежду, что в духе дружбы и взаимопонимания между двумя странами определенная помощь Шри-Ланке будет оказана.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Шри-Ланки Ранилу Викрамасингхе в связи с последствиями разрушительного циклона.

Индия разрешила Пакистану использовать свое воздушное пространство для доставки помощи. Флот Пакистана доставил гуманитарную помощь пострадавшей Шри-Ланке. Число жертв циклона на Шри-Ланке, по последним данным, превысило 600 человек.



