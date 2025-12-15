Трудно представить, что сделали бы радетели народной свободы, окажись в их руках Россия в случае успеха восстания. Замечание Ленина – «страшно далеки они от народа» – и сегодня кажется справедливым. Но заговорщики также были далеки и от государственного управления, и от понимания истории.14 комментариев
Шри-Ланка запросила у России дополнительную помощь после циклона «Дитва»
Посол Шри-Ланки в Москве Шобини Гунасекера обратилась к России с просьбой о дополнительной помощи стране после разрушительного циклона «Дитва».
«Мы получили 35 тонн гуманитарной помощи, предоставленной российским правительством. И мы очень благодарны за эту помощь. Но мы обращаемся ко всем правительствам и особенно к правительству России с просьбой о дальнейшей помощи на этапе восстановления», – сказала она ТАСС.
Посол выразила надежду, что в духе дружбы и взаимопонимания между двумя странами определенная помощь Шри-Ланке будет оказана.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Шри-Ланки Ранилу Викрамасингхе в связи с последствиями разрушительного циклона.
Индия разрешила Пакистану использовать свое воздушное пространство для доставки помощи. Флот Пакистана доставил гуманитарную помощь пострадавшей Шри-Ланке. Число жертв циклона на Шри-Ланке, по последним данным, превысило 600 человек.