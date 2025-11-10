Останки убитой отчимом 28 лет назад девочки нашли в подвале дома в Подмосковье

Tекст: Вера Басилая

Останки восьмилетней девочки, убитой отчимом 28 лет назад, были обнаружены в подвале многоэтажного дома в Кашире, передает РИА «Новости».

В СУ СК по Московской области сообщили, что трагедия произошла в марте 1997 года – девочка просила отчима покормить ее, что вызвало у мужчины агрессию, он убил ребенка, а затем спрятал тело.

Следствие установило, что мужчина положил тело падчерицы в сумку, перевез его и закопал в подвале дома. Родственница тогда обратилась в полицию с заявлением о пропаже девочки, однако установить подробности сразу не удалось. В октябре 2025 года следственные органы провели дополнительную работу по делу и выявили, что не были выполнены все необходимые действия в ходе первых расследований.

В ведомстве отметили, что было установлено местонахождение обвиняемого, и он задержан. В ходе допроса фигурант рассказал об обстоятельствах совершенного преступления, а также указал ориентировочное место, где сокрыл тело ребенка.

В ведомстве добавили, что 64-летнему жителю Каширы предъявлено обвинение в убийстве. По ходатайству следователя, суд заключил мужчину под стражу.

