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    Нанесено поражение формированиям ВСУ в Днепропетровской области
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    В Израиле допустили вступление США и Британии в конфликт с Ираном
    Трамп призвал начать массовые депортации мигрантов
    В Персидском заливе 900 кораблей сбились с курса
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Израиль начинает – и выигрывает?

    России отчасти выгодна локальная война на Ближнем Востоке, но ей категорически не выгодна тотальная война с уничтожением или дезинтеграцией Ирана. Если Тегеран потерпит поражение или максимально ослабнет, то на транспортных коридорах «Север – Юг» можно ставить крест. Нестабильность очень быстро перекинется на Южный Кавказ, а дальше – на Северный.

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    Андрей Медведев Андрей Медведев Иран подвело желание ничего не менять

    Все у Ирана до поры шло неплохо. И работа разведки, по оценкам американцев, была поставлена очень даже толково. Переоценка возможностей, недооценка врага и нежелание видеть внутренние проблемы привели к результату, который сейчас наблюдает мир.

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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как Запад превращает поражения в несуществующие победы

    Пиар всегда был сильной стороной Запада. Именно пиаром удобнее всего перекрыть горький вкус неудачи. Поражение как бы нивелирует героизм тех, кто дрался насмерть, но в итоге проиграл, а это неправильно.

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    16 июня 2025, 14:55 • Новости дня

    Житель Армавира получил 19 лет колонии за насилие над падчерицей

    Армавирец осужден на 19 лет за семилетнее насилие над падчерицей

    Tекст: Денис Тельманов

    Армавирский суд приговорил местного жителя к 19 годам колонии строгого режима за многолетние преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетней падчерицы.

    Пресс-служба судов Краснодарского края сообщила о приговоре 41-летнему жителю Армавира, который в течение семи лет совершал насилие над дочерью своей сожительницы, передает РИА «Новости». Преступления начались, когда девочке было восемь лет. Подсудимый внушал ребенку, что происходящее является нормой, и пострадавшая длительное время молчала о происходящем.

    С 2017 по 2024 год мужчина совершал преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетней, полностью признав свою вину на закрытых слушаниях. Суд назначил ему наказание в виде 19 лет колонии строгого режима, с лишением права работать с детьми на 18 лет и ограничением свободы почти на два года.

    Пресс-служба судов также сообщила, что по результатам судебной сексолого-психолого-психиатрической экспертизы подсудимый признан вменяемым. Кроме основного наказания, мужчине назначено принудительное наблюдение и лечение у психиатра. Приговор еще не вступил в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тюмени мужчину подозревают в педофилии и длительном насилии над падчерицей. В Калининградской области на отчима убитого семилетнего мальчика завели второе уголовное дело. Под Калининградом отчим, подозреваемый в убийстве мальчика, сломал ключицу его сестре.

    13 июня 2025, 16:10 • Новости дня
    Канцелярия Нетаньяху сообщила о планах провести разговор с Путиным
    Канцелярия Нетаньяху сообщила о планах провести разговор с Путиным
    @ Noam Revkin Fenton-JINIPIX/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявили о планах новых контактов на фоне обострения отношений с Тегераном, включая разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    «Премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел серию переговоров с мировыми лидерами, включая канцлера Германии, премьер-министра Индии и президента Франции», – говорится в заявлении канцелярии Нетаньяху, передает РИА «Новости».

    В ближайшее время Нетаньяху намерен обсудить ситуацию с президентом США Дональдом Трампом, президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Британии.

    Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва обеспокоена резкой эскалацией напряженности между Израилем и Ираном и осуждает происходящее.

    Министерство иностранных дел России резко осудило ночные удары Израиля по объектам на территории Ирана и призвало к сдержанности.

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    13 июня 2025, 21:00 • Новости дня
    В Госдуме рассказали, как Россия может помочь Ирану

    Депутат Госдумы Журавлев заявил, что поставки ПВО важнее отправки солдат в Иран

    В Госдуме рассказали, как Россия может помочь Ирану
    @ Morteza Nikoubazl/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не должна немедленно отправлять солдат в Иран даже в условиях стратегического партнерства, отдавая приоритет поставкам систем ПВО, заявил замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

    По словам депутата, Россия не должна немедленно отправлять солдат в Иран даже в условиях стратегического партнерства, передает

    «Газета.Ru».

    По его мнению, судьба конфликтов в регионе сейчас решается не на земле, а военно-техническое сотрудничество между Россией и Ираном уже находится на высоком уровне.

    Депутат подчеркнул, что Россия поставляет Ирану современные системы ПВО, которые, как он считает, сейчас значительно важнее для Тегерана, чем возможное участие российских военнослужащих. Он отметил, что армия Ирана насчитывает почти миллион человек и обладает собственными современными военными технологиями, в развитии которых Россия оказывает помощь.

    Журавлев выразил уверенность, что связи Москвы и Тегерана могут стать еще более тесными, в том числе в военной сфере, если возникнет необходимость. Он также заявил, что Израиль еще пожалеет о развязанной им войне.

    Ранее в апреле президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном.

    Россия осудила действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Израиль нападением на Иран взвинтил ставки на Ближнем Востоке.

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    14 июня 2025, 18:00 • Видео
    Война против Трампа началась

    14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

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    14 июня 2025, 05:21 • Новости дня
    Шохин заявил о «желтом свете» желающему вернуться в Россию иностранному бизнесу

    Шохин: У бизнеса есть ощущение, что надо быть на старте в первых рядах

    Tекст: Ирма Каплан

    Иностранный бизнес в ожидании возобновления сотрудничества с российскими партнерами надеется на скорый, если не зеленый, то желтый сигнал светофора, рассказал в преддверии Петербургского международного экономического форума глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

    «Иностранный бизнес, который работает в России, и, так сказать, готов возобновить работу с Россией, у него есть ощущение того, что скоро, как говорится, если не зеленый свет, то желтый свет зажжется и надо быть на старте в первых рядах», –  сказал Шохин ТАСС.

    Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. Его главная тема – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Тематические зоны ПМЭФ представлены «Территорией инноваций» и пространством национальных брендов «Покупай российское!»

    Как писала газета ВЗГЛЯД, возвращение западных компаний на российский рынок теперь возможно только после подтверждения их надежности и готовности к честной конкуренции, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

    Президент России Владимир Путин ранее заявил, что возвращающиеся западные компании не получат привилегий и преференций, а для тех, чьи ниши уже заняты, «поезд ушел».

    Премьер-министр Михаил Мишустин назвал категории западных компаний, которым все же может быть разрешено вернуться на российский рынок.

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    16 июня 2025, 10:35 • Новости дня
    Россиянам рекомендовали уезжать из Израиля в Египет

    Посольство России рекомендовало россиянам выехать из Израиля через Египет

    Россиянам рекомендовали уезжать из Израиля в Египет
    @ Gil Cohen Magen/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В обстановке обострения ситуации в Израиле россиянам рекомендовано покинуть страну, при этом открыт круглосуточный переход на границе с Египтом, сообщило посольство РФ в Израиле.

    Посольство России в Израиле рекомендовало российским гражданам покинуть страну из-за текущей обстановки. Российский посол в Израиле Анатолий Викторов сообщил о возможности для россиян пересечь границу с Египтом через круглосуточный погранпереход. По его словам, уже несколько десятков россиян покинули Израиль на фоне обострения ситуации, передает РИА «Новости».

    Викторов отметил, что российское посольство работает сейчас в сложных условиях и усилило режим работы: «Российское посольство сейчас, конечно, в сложных условиях работает. После перехода израильско-иранского противостояния в военную фазу мы фактически усилили режим работы. Я бы не сказал, что круглосуточно, но продлен наш рабочий день. Все подразделения посольства в контакте с местными властями соответствующими», – заявил посол.

    Дипломат подчеркнул, что если ситуация потребует эвакуации, будут приниматься соответствующие решения. Посольство находится в плотном контакте с израильскими властями и готово к дальнейшим действиям.

    Ранее сообщалось, что российские дипломаты продолжают в круглосуточном режиме оказывать помощь гражданам России, стремящимся покинуть Иран на фоне массовых авиаударов Израиля.

    Кроме того, посольство России в Тегеране работает над вопросом эвакуации россиян на фоне ударов Израиля по Ирану.

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    13 июня 2025, 17:54 • Новости дня
    Россия передала Украине 1,2 тыс. тел погибших солдат ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российская сторона в пятницу осуществила передачу новой партии тел погибших украинских военных, Украина при этом не отдала ни одного тела, сообщил источник.

    Россия в пятницу передала Украине 1,2 тыс. тел военнослужащих Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    По словам источника агентства, украинская сторона в ответ не передала российской стороне ни одного тела. Он также заявил, что Россия продолжает выполнять стамбульские договоренности.

    Россия и Украина провели первый обмен телами погибших военнослужащих в соответствии со стамбульскими договоренностями.

    Москва передала украинской стороне 1212 тел военнослужащих Вооруженных сил Украины и получила 27 тел погибших бойцов Вооруженных сил России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Владимир Зеленский решился забрать тела украинских военных под давлением общественности и из-за ухудшения настроений в стране.

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    13 июня 2025, 20:27 • Новости дня
    Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана и премьером Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, выразив обеспокоенность ситуацией и призвав к деэскалации конфликта, сообщили в Кремле.

    Путин в беседе с президентом Ирана Масудом Пезешкианом выразил соболезнования из-за многочисленных жертв среди мирного населения после израильских ударов. Российская сторона подчеркнула поддержку мирного урегулирования иранской ядерной программы и готовность содействовать поиску компромиссных решений, сообщается на сайте Кремля.

    В ходе разговора с Нетаньяху Путин подчеркнул, что все вопросы, связанные с иранской ядерной программой, должны решаться исключительно политико-дипломатическими методами.

    Президент России также заявил о готовности Москвы выступить посредником с целью не допустить дальнейшей эскалации напряженности в регионе.

    Собеседники договорились, что Россия продолжит поддерживать тесный контакт с руководством как Ирана, так и Израиля для урегулирования сложившейся ситуации.

    В Кремле подчеркнули, что нынешнее положение дел несет потенциальные угрозы для всего региона Ближнего Востока.

    Ранее Министерство иностранных дел России осудило действия Израиля и призвало к сдержанности.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил обеспокоенность резкой эскалацией напряженности между Израилем и Ираном.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о реальности угрозы ядерного конфликта в регионе.

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    14 июня 2025, 07:13 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили над российскими регионами 66 дронов ВСУ за ночь

    Минобороны сообщило о 66 уничтоженных за ночь над регионами России БПЛА

    Силы ПВО уничтожили над российскими регионами 66 дронов ВСУ за ночь
    @ Пресс-служба Минобороны России/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Средствами ПВО над российскими регионами было уничтожено 66 дронов ВСУ в период с 20.00 пятницы до 7.00 субботы, сообщили в Миноборны.

    «В период с 20.00 мск 13 июня до 7.00 мск 14 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в Telegram-канале ведомства.

    Там уточнили, что 30 дронов уничтожены над территорией Воронежской области, еще десять – над Белгородской областью, восемь БПЛА – над Ставропольским краем, шесть беспилотников – над Республикой Крым, один дрон уничтожен над Самарской областью и 11 БПЛА ликвидировали над акваторией Азовского моря.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу на одно из промпредприятий Новокуйбышевска была совершена попытка атаки БПЛА, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

    Также стало известно о том, что житель Ставропольского края пострадал при падении обломков БПЛА, падение их зафиксировали в промзоне Невинномысска.

    До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в ночь на субботу из-за атаки дрона на Белгород была повреждена кровля  многоквартирного дома.


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    14 июня 2025, 06:59 • Новости дня
    Аэропорты Самары, Саратова, Тамбова и Ульяновска заработали в штатном режиме

    Росавиация сняла ограничения в аэропортах Самары, Саратова, Тамбова и Ульяновска

    Аэропорты Самары, Саратова, Тамбова и Ульяновска заработали в штатном режиме
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Самары, Саратова, Тамбова и Ульяновска сняты, воздушные гавани работают в штатном режиме, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.

    «В аэропортах Самара (Курумоч), Саратов (Гагарин), Тамбов (Донское), Ульяновск (Баратаевка) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», –  сказано в сообщении.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу четыре аэропорта вводили временные ограничения полетов. Среди них аэропорты Самары и Ульяновска, саратовский аэропорт Гагарин и аэропорт Тамбова.

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    14 июня 2025, 06:07 • Новости дня
    Bloomberg узнало о нежелании США соглашаться с G7 по снижению потолка цен на нефть

    Bloomberg: США против стремления G7 снизить потолок цен на нефть России

    Tекст: Ирма Каплан

    США выступают против снижения потолка цен на продажу российской нефти, которая в настоящее время установлена на уровне 60 долларов баррель, и не отступают от этой позиции, передает Bloomberg.

    Европейский союз и Великобритания стремятся снизить потолок цен до 45 долларов за баррель, чтобы оказать давление на доходы России от продажи нефти.

    «Пока нет никаких сдвигов с позиции, которую США изложили на встрече министров финансов G-7 в начале этого года, заявили источники», – передает агентство.

    Европейский союз включил более низкий потолок цен в свой последний пакет санкций против Москвы.

    ЕС и Великобритания могли бы рассмотреть возможность снижения лимита без США, сказал один из источников. Большая часть российской нефти транспортируется вблизи европейских вод, поэтому действия в одиночку могут иметь определенный эффект. Но соглашение с участием всех стран G7 было бы более эффективным, поскольку оно могло бы полагаться на принудительные меры со стороны США, отметило Bloomberg.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в случае выполнении угроз Ираном и йеменскими хуситами по блокаде проливов на Ближнем Востоке, через которые транспортируется нефть, цены на черное золото взлетят до 110-130 долларов за баррель, считает сенатор Алексей Пушков.

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    14 июня 2025, 01:19 • Новости дня
    Марочко сообщил о продвижении ВС России к Северску с нескольких направлений

    Марочко рассказал о работе военнослужащих России направлению Северска в ДНР

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские подразделения начали активное продвижение в районе Верхнекаменского и других участков, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    О продвижении российских войск к Северску ДНР сразу с нескольких направлений заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

    «Наши военнослужащие работают по направлению данного населенного пункта (Северска). Сейчас идет основное продвижение в районе Верхнекаменского, но также наши войска действуют и на других участках», – сказал он.

    Марочко добавил, что украинские войска «очень хорошо» укрепили населенный пункт, и российским подразделениям «нужны серьезные силы и средства», чтобы охватить ВСУ в Северске или выбить из города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко 11 июня сообщал, что передовые отряды российских военных заняли позиции возле Верхнекаменского, до окраин Северска осталось пройти примерно четыре километра.

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    14 июня 2025, 16:15 • Новости дня
    Лукашенко рассказал о подарке Путину

    Лукашенко пообещал подарить Путину белорусский сыр с Кремлем на упаковке

    Tекст: Дарья Григоренко

    Белорусский лидер Александр Лукашенко анонсировал необычный подарок для президента России Владимира Путина.

    Во время посещения предприятия «Молочный мир» в Гродненской области Лукашенко обратил внимание на сыр «Президентский» и предложил сотрудникам нанести на упаковку изображение Кремля. Видео опубликовал близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул первого».

    Как отметил Лукашенко, такой сыр он планирует подарить российскому лидеру: «Нарисуй тут Кремль – и я ему подарю, в конце месяца приедет», – заявил белорусский президент.

    Ранее Лукашенко поручил растить картошку для России и Белоруссии.

    Напомним, в мае Путин сообщил в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», что получил в подарок от Лукашенко белорусский шоколад.

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    14 июня 2025, 05:51 • Новости дня
    Юрист рассказала о возможности вернуть деньги за невозвратный билет

    Юрист Яковлева: Есть ряд возможностей для возврата денег за невозвратный билет

    Tекст: Ирма Каплан

    Закон предусматривает определенные гарантии для пассажиров независимо от условий тариф, поэтому пассажиры имеют право получить возврат денег за невозвратные билеты в случае болезни, смерти родственника или отмены рейса, рассказала директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева.

    «Прежде всего, возврат стоимости невозвратного билета возможен в случае болезни пассажира или членов его семьи», рассказала она агентству «Прайм».

    Для оформления возврата потребуется предоставить перевозчику медицинские документы, подтверждающие невозможность поездки.

    Аналогичные правила действуют при смерти близкого родственника, если к заявлению прикладываются копия свидетельства о смерти и документы, подтверждающие родство. В подобных случаях, как указано в статье 108 Воздушного кодекса России и пункте 227 Правил воздушных перевозок, возврат осуществляется в полном объеме за вычетом фактически понесенных расходов.

    Если поездка не состоялась по вине перевозчика, например, рейс отменен, задержан, изменено расписание или класс обслуживания, стоимость билета возвращается полностью. Такие ситуации распространяются и на невозвратные тарифы и подпадают под действие статьи 108 Воздушного кодекса и пункта 99 Правил железнодорожных перевозок.

    При невозможности поездки из-за непреодолимой силы, включая стихийные бедствия, закрытие границ или введение режима ЧС, возврат денег возможен на основании статьи 401 Гражданского кодекса.

    Однако отказ от поездки по собственному желанию не считается уважительной причиной, и перевозчик не обязан возвращать деньги за невозвратный билет.

    В ряде случаев перевозчики могут вернуть часть суммы в виде возврата сборов и налогов, если заявление подано заранее, что регулируется их внутренними правилами.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, авиакомпании с осени разрешат использовать обратный билет даже после опоздания на рейс, рассказал юрист, руководитель центра правопорядка Москвы и Московской области Александр Хаминский.

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    14 июня 2025, 05:35 • Новости дня
    На одно из промпредприятий Новокуйбышевска была совершена попытка атаки БПЛА

    Tекст: Ирма Каплан

    В ночь на субботу на одно из промпредприятий Новокуйбышевска была совершена попытка атаки БПЛА, сообщил в Telegram-канале губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

    «Уважаемые жители Самарской области, сегодня ночью была совершена попытка атаки БПЛА одного из промышленных предприятий Новокуйбышевска. Повреждений и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», – сказано в сообщении.

    Губернатор призвал земляков сохранять бдительность и спокойствие.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, житель Ставропольского края пострадал при падении обломков БПЛА, падение их зафиксировали в промзоне Невинномысска.

    До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в ночь на субботу из-за атаки дрона на Белгород была повреждена кровля многоквартирного дома.

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    14 июня 2025, 07:25 • Новости дня
    Восемь контратак ВСУ отразили за сутки бойцы группировки войск «Север»

    Бойцы группировки войск «Север» отразили за сутки восемь контратак ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Военнослужащие российской группировки войск «Север» за сутки отразили восемь контратак ВСУ, в которых противник задействовал более 50 человек.

    «За сутки противник предпринял восемь безуспешных контратак: одну в районе Кондратовки, три около Андреевки, одну у Новониколаевки и три в окрестностях Садки. Всего в восьми контратаках противник задействовал свыше 50 человек, из которых свыше 20 уничтожены, остальные сбежали в обратном направлении», –  сообщил неофициальный Telegram-канал группировки войск «Северный ветер».

    Бойцы также ликвидировали три штурмовые группы ВСУ со средствами связи на Волчанском и Липцовском направлениях.

    По данным канала, мотострелки группировки ведут ожесточенные бои в Новониколаевке, куда противник перебросил новые подразделения. Подразделения ВДВ продвигаются в Юнаковке,зачищая приграничные лесополосы, также десантники продвинулись в лесном массиве около Яблоновки.

    «За сутки потери противника составили свыше 160 человек (из них более 110 на Сумском и свыше 30 на Теткинском направлениях)», – уточнили в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Яблоновку в Сумской области, Комар и Коптево в ДНР. А днем ранее ВС России освободили  Петровское и Алексеевку в ДНР. До этого Южная группировка войск освободила  Зарю в ДНР.

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    13 июня 2025, 23:45 • Новости дня
    Аэропорт Тамбова ввел временные ограничения на выпуск и прием самолетов

    Росавиация сообщила о временных ограничениях в работе аэропорта Тамбова

    Tекст: Ирма Каплан

    Аэропорт Тамбова ввел в целях безопасности полетов временные ограничения, сообщил представитель Росавиации в Teltgram-канале.

    «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Тамбов (Донское)», – сказано в сообщении.

    Напомним, что в ночь на пятницу аэропорты Саратова и Тамбова временно не принимали и не отправляли рейсы ради безопасности полетов.

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    Как «Моссад» наводнил Иран своими агентами

    Израиль утверждает, что уничтожил 90% пусковых установок ПВО Ирана, а также значительное количество высокопоставленных иранских политиков и военных. Совершить все это было бы невозможно без исключительно эффективных действий израильской разведки. Но как «Моссаду» удалось раскинуть в Иране столь широкую шпионскую сеть? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Война против Трампа началась

      14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

    • Новые санкции: насколько сбрендила Европа?

      Еврокомиссия анонсировала очередной пакет антироссийских санкций. В нем есть новшества, есть выстрелы в собственную ногу, а есть и потенциально опасные для России моменты.

    • Пентагон урежет мечты Зеленского

      Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что бюджет на закупки нового вооружения для Украины будет сокращен. Это хорошо. Но для быстрого окончания конфликта нужно еще кое-что.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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