Житель Армавира получил 19 лет колонии за насилие над падчерицей

Армавирец осужден на 19 лет за семилетнее насилие над падчерицей

Tекст: Денис Тельманов

Пресс-служба судов Краснодарского края сообщила о приговоре 41-летнему жителю Армавира, который в течение семи лет совершал насилие над дочерью своей сожительницы, передает РИА «Новости». Преступления начались, когда девочке было восемь лет. Подсудимый внушал ребенку, что происходящее является нормой, и пострадавшая длительное время молчала о происходящем.

С 2017 по 2024 год мужчина совершал преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетней, полностью признав свою вину на закрытых слушаниях. Суд назначил ему наказание в виде 19 лет колонии строгого режима, с лишением права работать с детьми на 18 лет и ограничением свободы почти на два года.

Пресс-служба судов также сообщила, что по результатам судебной сексолого-психолого-психиатрической экспертизы подсудимый признан вменяемым. Кроме основного наказания, мужчине назначено принудительное наблюдение и лечение у психиатра. Приговор еще не вступил в законную силу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тюмени мужчину подозревают в педофилии и длительном насилии над падчерицей. В Калининградской области на отчима убитого семилетнего мальчика завели второе уголовное дело. Под Калининградом отчим, подозреваемый в убийстве мальчика, сломал ключицу его сестре.