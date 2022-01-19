Педофила отдали под суд в Тюмени после десяти лет издевательств над падчерицей

В Тюмени мужчину подозревают в педофилии: по словам пострадавшей, он, будучи ее отчимом, в течение десяти лет насиловал ее и морально издевался.

В данный момент Валерии (здесь и далее имена участников истории изменены) 19 лет, впервые она подверглась домогательствам со стороны отчима Андрея в девять. На тот момент ее мать жила с ним уже два года, передает Ura.ru.

Сразу после свадьбы мужчина взялся воспитывать дочь и сына жены от первого брака. Он часто наказывал детей физически.

«Он говорил, что если я расскажу маме – она либо сдаст меня в детский дом, либо просто не переживет такого. А она как раз была беременна, много времени проводила в больницах. Позднее начал угрожать, что покончит с собой, если я заговорю. Я не понимала, что мне делать, поэтому не делала ничего. Я его боялась», – вспоминает девушка.

Первое изнасилование произошло, кто ей было 13 лет: «Он просил дать ему слово, что станет моим первым мужчиной. Что-то объяснял про секс. Мне это было вообще не интересно. Было такое подвешенное состояние. Я приходила со школы, до вечера делала уроки, уставала. Но ночью он не давал мне спать, пытался лезть. Поэтому я не спала. И так почти каждый день. Было очень сложно».

В какой-то момент отчим предложил ей выбор: либо половая связь произойдет прямо сейчас, либо чуть позже, но насильник выпьет перед этим.

«Я как в ступор впала. Отнекивалась, но его это не остановило. После насилие продлилось еще шесть лет. Я старалась как можно меньше попадаться ему на глаза. А он начал полностью меня контролировать. Знал, где я, с кем общаюсь, пароль от телефона (...) Читал мои переписки. Я не выражала уже никакого протеста. Потому что чем меньше сопротивляешься, тем меньше тебя трогают. Когда я психовала, ему было смешно», – вспоминает Валерия.

В 16 у нее завязались отношения с ровесником. Это привело отчима в бешенство, затем он попытался склонить девочку к самоубийству.

«Я много работаю с психологом. Она мне объяснила: у него на руках были мои переписки, где мы ругались с парнем. Плюс возраст у меня подростковый. То есть если бы я (погибла), все бы подумали, что от несчастной любви. Ему это было выгодно», – говорит девушка.

В феврале 2021 года Андрей пришел домой с наркотиками. Он давно употреблял и склонял к этому жену Светлану. Та не дала супругу принять дозу, и мужчина ее ударил. Она выгнала его в подъезд, и пока муж ломился обратно, вызвала полицию.

Мужчину арестовали по подозрению в распространении наркотиков, но спустя несколько часов стало известно и о другом преступлении

«Его забрали. Я взяла детей и уехала ночевать к подруге. А затем ко мне подошла (дочь) и все рассказала», – со слезами на глазах вспоминает мать девочки.

По словам Валерии, тот вечер ясно дал ей понять – молчать больше нельзя. Она боялась, что отчим вернется. Сначала позвонила двоюродной сестре, во всем призналась, та посоветовала поговорить с мамой.

«Мама поняла меня с полуслова. Только попросила не рассказывать подробности, просто не могла это слушать. Утром мы поехали в следственный комитет и написали заявление», – рассказала она.

Подозреваемый в данный момент находится в СИЗО. За все время была одна очная ставка: в присутствии девушки отчиму задали прямой вопрос об изнасилованиях, и он попытался перерезать себе горло.

Супруга подозреваемого отметила, что поведение мужа не раз вызывало у нее подозрения, однако мужчине удавалось убедить ее, что это – просто фантазии.

«После рождения нашего первого общего ребенка я перестала спать. Было очень плохо – теряла зрение, слух. Обратилась к неврологу, психиатрам. Меня на неделю положили в больницу, выписали таблетки и все наладилось. Однако после этого при каждом конфликте муж вспоминал, что я якобы сумасшедшая. Манипулировал, умело доводил до истерик», – рассказала Светлана.

К примеру, когда женщина заметила руки супруга под одеялом у дочери, он заявил, что просто хотел пощекотать ребенка, а после начал кричать, что раз она допускает такие мысли, то у нее не все в порядке с головой. То же самое он внушал родственникам и друзьям.

«Такие люди не должны существовать. Виню и себя: до сих пор не понимаю, как я могла не видеть (...) Насколько нужно было обрабатывать ребенка за спиной, это очень страшно. Для него семья была как игрушка. Он все выстраивал так, как ему было нужно, так развлекался. Хотя экспертиза показала, что он вменяемый», – заявляет женщина.

В данный момент на подозреваемого заведено сразу несколько уголовных дел – за истязание жены и распространение наркотиков. Однако по какой статье квалифицируют преступление в отношении ребенка, супруга мужчины сказать затрудняется. Между тем тот настаивает, что связь с падчерицей у него происходила по обоюдному согласию

«Он говорит, что секс случился в ее 13 лет. И якобы по согласию. Мол, девочка не сопротивлялась. Его родители винят нас в том, что мы написали заявление. Говорят, что испортили их сыну жизнь. Они наняли ему недешевого адвоката», – уточняет Светлана.

Как только Андрей получит приговор, она планирует лишить его родительских прав на общих детей.

Напомним, Госдума приняла закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов.

Проектом предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на аналогичные повторные преступления в отношении несовершеннолетних до 18 лет.

Также предлагается расширить применение пожизненного лишения свободы на случаи совершения преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

Госдума обсудит введение дополнительных отягчающих обстоятельств при совершении насилия над детьми, включая проживание с ребенком или работу в сфере образования.