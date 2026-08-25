Дюмин раскрыл главные темы заседания Госсовета по культуре

Tекст: Елизавета Шишкова

Дюмин раскрыл повестку предстоящего заседания президиума комиссии, передает ТАСС. Мероприятие планируется провести до конца текущего года.

«Профильная комиссия совместно с министерством культуры, с общественными организациями, с экспертными сообществами, с регионами начали прорабатывать и готовиться к этому ключевому мероприятию», – заявил Дюмин в ходе заседания профильной комиссии.

Он добавил, что в числе приоритетных вопросов будут обсуждаться сохранение объектов культурного, историко-документального и нематериального наследия. Также участники уделят внимание вопросам формирования культурно-исторической памяти в стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объявил о планах провести заседание Государственного совета по сохранению историко-культурного наследия в конце 2026 года.

Ранее глава государства назвал сбережение общей исторической памяти важнейшей задачей культурной политики страны.

До этого российский лидер поручил сформировать долгосрочную программу сохранения объектов культурного наследия сроком на 20 лет.