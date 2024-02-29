Часто говорят, что в советское время общество было литературоцентричным. Это не вполне точно. Советское общество (прежде всего его образованная часть) было смыслоцентричным. Люди были увлечены поиском смысла и в писателе видели создателя смыслов, а не массовика-затейника.2 комментария
Путин поручил сформировать программу сохранения объектов культурного наследия
Путин поручил сформировать долгосрочную программу сохранения объектов культурного наследия России
Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил проработать нормативную базу в сфере охраны объектов культурного наследия, сформировать программу их сохранения сроком на 20 лет, сообщили СМИ.
«Старинные здания, усадьбы, храмы – это зримое воплощение нашей национальной идентичности и неразрывности связи поколений. Прошу правительство, парламентариев, профильные комиссии Госсовета с участием общественности проанализировать нормативную базу в сфере охраны и использования объектов культурного наследия. Надо устранить явно избыточные противоречивые требования, из-за которых порой памятник разрушается на глазах, а формально по закону оперативно принять меры по его спасению невозможно», передает «Коммерсант» слова Путина.
Президент предложил сформировать «долгосрочную программу сохранения объектов культурного наследия России». В ней будут предусмотрены меры поддержки граждан, компаний, объединений, которые «готовы вкладывать свой труд, время и средства в восстановление памятников».
«Такие механизмы опробуем в текущем году в пилотном проекте института развития ДОМ.РФ», – добавил российский лидер. Пилотный проект введут в Забайкалье, Новгородской, Рязанской, Смоленской и Тверской областях. К 2030 году по всей стране будет отремонтирована 1 тыс. объектов культурного наследия.
Путин добавил, что за шесть лет будет дополнительно направлено больше 100 млрд рублей на просветительские, образовательные, исторические и «другие востребованные творческие проекты в кино, интернете и социальных сетях».
Также президент анонсировал с 2025 года программу «Земский работник культуры».