Путин поручил сформировать программу сохранения объектов культурного наследия

Путин поручил сформировать долгосрочную программу сохранения объектов культурного наследия России

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Старинные здания, усадьбы, храмы – это зримое воплощение нашей национальной идентичности и неразрывности связи поколений. Прошу правительство, парламентариев, профильные комиссии Госсовета с участием общественности проанализировать нормативную базу в сфере охраны и использования объектов культурного наследия. Надо устранить явно избыточные противоречивые требования, из-за которых порой памятник разрушается на глазах, а формально по закону оперативно принять меры по его спасению невозможно», передает «Коммерсант» слова Путина.

Президент предложил сформировать «долгосрочную программу сохранения объектов культурного наследия России». В ней будут предусмотрены меры поддержки граждан, компаний, объединений, которые «готовы вкладывать свой труд, время и средства в восстановление памятников».

«Такие механизмы опробуем в текущем году в пилотном проекте института развития ДОМ.РФ», – добавил российский лидер. Пилотный проект введут в Забайкалье, Новгородской, Рязанской, Смоленской и Тверской областях. К 2030 году по всей стране будет отремонтирована 1 тыс. объектов культурного наследия.

Путин добавил, что за шесть лет будет дополнительно направлено больше 100 млрд рублей на просветительские, образовательные, исторические и «другие востребованные творческие проекты в кино, интернете и социальных сетях».

Также президент анонсировал с 2025 года программу «Земский работник культуры».