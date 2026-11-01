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Пушков назвал Польшу новой ареной схватки за будущее Европы
Пушков: В Польше развернулась схватка между евролибералами и консерваторами
Сенатор Алексей Пушков заявил, что в Польше, как и в других европейских странах, разворачивается масштабная схватка между евролибералами и правоконсервативными силами за будущее Европы.
«Польское противостояние – выражение общеевропейской тенденции. По всей Европе разворачивается схватка между евролиберальным и правоконсервативным лагерями», – написал Пушков в Telegram-канале.
Он отметил, что в противостоянии премьер-министра Польши Дональда Туска и президента страны Кароля Навроцкого Евросоюз поддерживает главу правительства как своего агента влияния, тогда как экс-премьер Венгрии Виктор Орбан выступает на стороне правого националиста.
Парламентарий добавил, что евробюрократы ведут континент к потере цивилизационной идентичности, а консерваторы пытаются защитить национальные интересы. Аналогичные столкновения происходят во Франции, Германии, Нидерландах, Венгрии и Румынии.
Политик подчеркнул, что правые силы выступают против расширения полномочий Брюсселя и превращения Европы в единое сверхгосударство. Кроме того, они скептически относятся к поддержке Украины и призывают к восстановлению экономических связей с Россией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Польши Дональд Туск возложил ответственность за кризис вокруг Конституционного суда на партию «Право и справедливость» и президентов страны.
Партия бывшего премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого «Развитие плюс» направила в Сейм ходатайство о голосовании по вотуму недоверия правительству.
Президент Польши Кароль Навроцкий провел встречи с руководителями парламентских фракций из-за обострения конституционного кризиса.