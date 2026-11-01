Fox: В перестрелках в Далласе на Хеллоуин погибли четыре человека

Tекст: Ольга Иванова

Стрельба в Далласе произошла в трех разных местах. Жертвами инцидентов стали четыре человека, еще как минимум 15 получили ранения, передает РИА «Новости» со ссылкой на местное отделение телеканала Fox News.

Первое сообщение о стрельбе поступило в полицию около полуночи, последующие вызовы следовали с интервалом примерно в час. Отмечается, что инциденты не связаны между собой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле полиция Сиэтла сообщила о нескольких пострадавших при стрельбе в местном центре развлечений и искусств.

В мае в американском городе Остин правоохранители задержали троих несовершеннолетних после стрельбы на улицах с четырьмя пострадавшими.

В результате стрельбы в школе Далласа пострадали три человека.