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Полиция сообщила о стрельбе на фестивале в Сиэтле
Несколько человек получили ранения при стрельбе в центре развлечений Сиэтла
Несколько человек пострадали в результате стрельбы в местном центре развлечений и искусств Seattle Center в Сиэттле (штат Вашингтон), сообщает полиция города.
В американском городе Сиэтл на территории центра развлечений и искусств Seattle Center произошла стрельба, передает ТАСС. Местная полиция подтвердила факт происшествия.
«Полиция расследует стрельбу, есть несколько пострадавших. Огонь был открыт в Seattle Center», – сообщили правоохранители.
По данным телеканала KOMO News, инцидент случился в разгар гастрономического фестиваля. Очевидцы рассказали журналистам, что огнестрельные ранения получили как минимум шесть человек. Причины нападения и текущее состояние пострадавших пока остаются неизвестными.
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