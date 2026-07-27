Полиция сообщила о стрельбе на фестивале в Сиэтле

Несколько человек получили ранения при стрельбе в центре развлечений Сиэтла

Tекст: Дмитрий Зубарев

В американском городе Сиэтл на территории центра развлечений и искусств Seattle Center произошла стрельба, передает ТАСС. Местная полиция подтвердила факт происшествия.

«Полиция расследует стрельбу, есть несколько пострадавших. Огонь был открыт в Seattle Center», – сообщили правоохранители.

По данным телеканала KOMO News, инцидент случился в разгар гастрономического фестиваля. Очевидцы рассказали журналистам, что огнестрельные ранения получили как минимум шесть человек. Причины нападения и текущее состояние пострадавших пока остаются неизвестными.

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