День Военно-морского флота России празднуется в разные даты – просто потому, что привязан к воскресенью. Но идейно он приурочен к победе в Гангутском сражении. И если глянуть на три сотни лет существования отечественного ВМФ, понимаешь – символичнее даты не найти.4 комментария
Монголия решила производить вакцину от ящура вместе с Россией и Китаем
Улан-Батор при поддержке Москвы и Пекина планирует выпустить первую экспериментальную партию препарата против ящура уже к октябрю, сообщил министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности страны Цагаанхуугийн Идэрбат.
«Производство вакцины от ящура в Монголии начнется в сотрудничестве с двумя соседними странами», –Цагаанхуугийн Идэрбат, передает ТАСС.
Глава ведомства уточнил, что к октябрю специалисты создадут первые экспериментальные образцы. Полноценную осеннюю кампанию по иммунизации скота собственным средством планируют провести в 2027 году.
Ранее министр отчитался о полной остановке вспышки нового для страны штамма SAT-1 в приграничных регионах. Для закрепления результата и ревакцинации животных в западных районах республика получила из России еще два млн доз профилактического препарата.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня власти Монголии зафиксировали вспышку неизвестного ранее вида ящура SAT-1. Из-за распространения инфекции руководство региона Ховд ввело режим высокой готовности к чрезвычайным ситуациям.
Для борьбы с заболеванием ветеринарные службы уничтожили более 1 тыс. голов зараженного скота.