Монголия решила производить вакцину от ящура вместе с Россией и Китаем

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Производство вакцины от ящура в Монголии начнется в сотрудничестве с двумя соседними странами», –Цагаанхуугийн Идэрбат, передает ТАСС.

Глава ведомства уточнил, что к октябрю специалисты создадут первые экспериментальные образцы. Полноценную осеннюю кампанию по иммунизации скота собственным средством планируют провести в 2027 году.

Ранее министр отчитался о полной остановке вспышки нового для страны штамма SAT-1 в приграничных регионах. Для закрепления результата и ревакцинации животных в западных районах республика получила из России еще два млн доз профилактического препарата.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня власти Монголии зафиксировали вспышку неизвестного ранее вида ящура SAT-1. Из-за распространения инфекции руководство региона Ховд ввело режим высокой готовности к чрезвычайным ситуациям.

Для борьбы с заболеванием ветеринарные службы уничтожили более 1 тыс. голов зараженного скота.