В Вашингтоне выжидают, кто из участников украинского конфликта дрогнет первым. Россия находится уже в третьем цикле активизации контактов с США по Украине, который развивается в русле схожих вводных, но со своими особенностями.0 комментариев
В Крыму из-за атак ВСУ оказалась обесточена часть населенных пунктов
На Крымском полуострове без электроснабжения остались несколько населенных пунктов в результате ударов украинских беспилотников, сообщили в «Крымэнерго».
Ограничения подачи электричества затронули северо-западные, восточные и южные районы полуострова, указали в компании, передает ТАСС.
«Объекты электроснабжения вновь подверглись беспилотной атаке ВСУ. Отсутствует возможность подачи электроэнергии в часть населенных пунктов полуострова», – добавили там.
Энергетики продолжают круглосуточную работу для устранения последствий ударов. Отключения носят оперативный характер и зависят от текущей ситуации в энергорайонах. На фоне атак ВСУ в регионе наблюдаются перебои с водой, логистикой и обеспечением топливом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, предприятие «Крымэнерго» 24 июля сообщало о перебоях с подачей электроэнергии на полуострове. Власти Алушты вводили режим чрезвычайной ситуации из-за длительного отсутствия света.
В середине июля массированный удар украинских беспилотников полностью обесточил Керчь.