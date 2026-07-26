Макрон выразил соболезнования после теракта с автомобилем в Берлине

Tекст: Ольга Иванова

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи с трагедией в центре Берлина, передает РИА «Новости». В результате наезда автомобиля на людей один человек погиб, еще 29 получили ранения.

«Глубоко потрясены и выражаем солидарность в связи с гнусным нападением в Берлине… Наши мысли с жертвами, их близкими и немецким народом», – написал французский лидер на своей странице в социальной сети Х.

Инцидент произошел поздно вечером в субботу в районе парка Тиргартен. Водитель белого минивэна протаранил толпу, врезался в дерево и скрылся. Глава МВД Германии Александр Добриндт сообщил, что нападавший также бросался на прохожих с мачете.

Правоохранительные органы квалифицируют произошедшее как теракт по исламистским мотивам. По данным телеканала RBB, главный подозреваемый Абдул Баллут ранее пытался примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Берлина водитель фургона въехал в толпу людей на территории парка Тиргартен.

Немецкая полиция установила личность двадцатиоднолетнего подозреваемого Абдула Б.

Правоохранительные органы связали этого мужчину с местной исламистской средой.