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В двух районах Одессы пропал свет из-за аварии
Внезапные перебои с энергоснабжением парализовали движение трамваев на юге Украины и оставили без света почти тысячу абонентов в центральной части страны.
Локальные происшествия привели к отключению энергии в Киевском и Приморском районах Одессы. На сайте регионального отделения энергохолдинга ДTЭK появилось официальное заявление. «В части Киевского и Приморского района исчез свет из-за локальной аварийной ситуации», – говорится в публикации, передает ТАСС.
Из-за отсутствия напряжения на линиях в городе временно прекратили работу несколько трамвайных маршрутов. Точные сроки восстановления подачи электричества пока не раскрываются.
Аналогичная ситуация зафиксирована в Полтавской области в центральной части страны. Глава местной военной администрации Виталий Дьяковнич сообщил об аварийном отключении в Гадячской и Новосанжарской общинах. По его данным, без энергоснабжения остались около 870 абонентов, причины инцидента выясняются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля в Одессе начались массовые экстренные отключения электричества.
В июне власти Полтавской области зафиксировали повреждение объекта энергетической инфраструктуры.