Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей.32 комментария
WSJ: США потребовали от Киева прекратить атаки в Черном море
Вашингтон предупредил Украину о недопустимости атак на суда и нефтяную инфраструктуру в Черном море, пишет Wall Street Journal (WSJ).
Как отмечает WSJ, ранее корпорация Chevron попросила Белый дом повлиять на действия ВСУ в этой акватории, после чего США потребовали от Киева ограничить нападения, передает РИА «Новости».
«После обсуждений с представителями отрасли администрация Трампа предостерегла Украину от нападений на суда, не принадлежащие России, в Черном море», – говорится в публикации издания.
Журналисты отмечают, что США рассматривают Каспийский трубопроводный консорциум, неоднократно подвергавшийся атакам со стороны Украины, как важнейший канал поставок казахстанского топлива в Европу. Эта магистраль служит альтернативой российским энергоносителям.
Нефтепроводная система КТК мощностью 83 млн тонн в год является крупнейшим маршрутом транспортировки сырья из Каспийского региона. Магистраль длиной 1,5 тыс. километров соединяет месторождения Западного Казахстана с черноморским побережьем. Среди акционеров консорциума числятся Россия, Казахстан, структуры «Лукойла», СП «Роснефть», ExxonMobil, Chevron и Shell.
Ранее украинский беспилотник атаковал гражданский танкер на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума.
Из-за ударов компания временно приостановила прокачку нефти по трубопроводу.
Министерство иностранных дел России призвало международное сообщество осудить данные террористические действия.