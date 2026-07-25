WSJ: США потребовали от Киева прекратить атаки в Черном море

Tекст: Валерия Городецкая

Как отмечает WSJ, ранее корпорация Chevron попросила Белый дом повлиять на действия ВСУ в этой акватории, после чего США потребовали от Киева ограничить нападения, передает РИА «Новости».

«После обсуждений с представителями отрасли администрация Трампа предостерегла Украину от нападений на суда, не принадлежащие России, в Черном море», – говорится в публикации издания.

Журналисты отмечают, что США рассматривают Каспийский трубопроводный консорциум, неоднократно подвергавшийся атакам со стороны Украины, как важнейший канал поставок казахстанского топлива в Европу. Эта магистраль служит альтернативой российским энергоносителям.

Нефтепроводная система КТК мощностью 83 млн тонн в год является крупнейшим маршрутом транспортировки сырья из Каспийского региона. Магистраль длиной 1,5 тыс. километров соединяет месторождения Западного Казахстана с черноморским побережьем. Среди акционеров консорциума числятся Россия, Казахстан, структуры «Лукойла», СП «Роснефть», ExxonMobil, Chevron и Shell.

Ранее украинский беспилотник атаковал гражданский танкер на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума.

Из-за ударов компания временно приостановила прокачку нефти по трубопроводу.

Министерство иностранных дел России призвало международное сообщество осудить данные террористические действия.