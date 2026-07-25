RTL: В Бельгии задержали подозреваемую в шпионаже стажерку штаба НАТО

Tекст: Мария Иванова

Подозреваемая трудилась в стратегическом штабе союзных сил Североатлантического альянса в Европе, расположенном в Монсе, передает РИА «Новости» со ссылкой на репортаж канала RTL, получившего информацию от федеральной прокуратуры Бельгии.

«Гражданка Канады китайского происхождения, стажерка в SHAPE - стратегическом штабе союзных сил НАТО в Европе, расположенном в Монсе, – была задержана в пятницу... Ее подозревают в шпионаже в пользу третьей страны и участии в преступной организации», – говорится в сообщении канала.

В рамках расследования дела правоохранительные органы провели обыски как в доме подозреваемой, так и на ее рабочем месте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе посольство России в Бельгии назвало голословными обвинения местных спецслужб в шпионаже.

В мае польские правоохранители арестовали троих местных жителей за сбор данных о войсках альянса.