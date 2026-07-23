Лавров указал США реальный путь завершения конфликта на Украине

Tекст: Олег Исайченко

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио встретились на полях саммита АСЕАН в столице Филиппин Маниле. Переговоры продлились чуть более 35 минут. На них также присутствовали американский посол в Индии Серджио Гор и заместитель госсекретаря по политическим вопросам Эллисон Хукер. Инициатором диалога, по информации РИА «Новости», был Вашингтон.

Как сообщили в МИД России, на встрече стороны среди прочего затронули ситуацию на Украине. Лавров рассказал Рубио о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и заявил о недопустимости поставок оружия Киеву. Он также раскритиковал стремление европейских стран нанести РФ стратегическое поражение.

При этом министр подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. Также была затронута региональная и международная проблематика, в том числе обстановка в Персидском заливе, добавили в МИД.

Сергей Лавров и Марко Рубио поприветствовали сотрудничество «Роскосмоса» и NASA, связи в области культуры и развитие межпарламентских обменов. «Внимание было также уделено нормализации условий функционирования дипломатических миссий России и США», – говорится в сообщении. Главы внешнеполитических ведомств договорились и дальше контактировать по линии министерств иностранных дел.

Госсекретарь США, в свою очередь, охарактеризовал переговоры как хороший и честный разговор. Он уточнил, что на повестке были двусторонние отношения между странами, а также Украина. Рубио сообщил, что позиция Штатов по вопросу поставок вооружений Украине не изменилась: Вашингтон продолжает сотрудничество с партнерами в рамках программы закупок американских вооружений за европейские средства PURL.

При этом он отметил, что США готовы сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского кризиса. По его мнению, для приемлемого разрешения конфликт на Украине нужны новые идеи. «Если мир наступит, то это произойдет благодаря каким-то новым идеям и концепциям, и мы готовы предложить некоторые из них в подходящей обстановке и форме, если представится возможность и будут созданы подходящие условия», – заявил глава Госдепа.

Накануне Лавров напомнил, что Штаты участвуют в наведении оружия ВСУ на гражданские объекты на территории России. «Но уж кто-кто, а американцы через поставки вооружений за счет Евросоюза и через предоставление разведданных – система Starlink и многое другое – не просто помогают, а напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские цели, на российской территории», – подчеркнул он.

Как указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говорить о новой динамике или ускорении в рамках украинского урегулирования в настоящее время не приходится. «Я в данной ситуации не предавался бы излишнему оптимизму», – сказал он на брифинге. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва остается открытой для переговорного процесса и рассчитывает, что американские переговорщики смогут приехать в столицу РФ, дабы продолжить очное общение.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, в свою очередь, подчеркнул: «объективная информация о положении дел на линии соприкосновения и о той деструктивной роли, которую играет зарвавшаяся в милитаристском угаре Европа, должны быть для Вашингтона полезными». «В этом отличие профессионального разговора от общих рассуждений политических неформалов», – написал он в своем Telegram-канале

«Такие контакты, как встреча глав внешнеполитических ведомств, полезны, даже если у сторон иногда диаметрально противоположные взгляды и интересы.

Европейские дипломатические круги избегают диалога на таком уровне, что ярко говорит о состоянии умов в странах ЕС и Британии. В Штатах же присутствует рациональное зерно»,

– соглашается Андрей Климов, член Совета по внешней и оборонной политике. При этом принципиально важно, что инициатором встречи была американская стороны, добавил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». По его мнению, это говорит о том, что американцам переговоры были нужнее. «Обсуждались два ключевых вопроса – восстановление дипломатических отношений Москвы и Вашингтона, а также Украина. Очевидно, что с последним у Штатов проблемы», – отметил собеседник.

Он напомнил, что на Украине не утихает внутриполитический кризис. Кроме того, у ВСУ нет успехов на фронте. «Предыдущие три месяца, когда Вашингтон доверил решать вопросы по Украине европейцам, оказались безрезультатными. На этом фоне Рубио не без недовольства, но был вынужден вернуться к теме посредничества в терминах, которые обсуждались в Анкоридже», – полагает аналитик.

Климов же напомнил, что переговоры Лаврова и Рубио в Маниле продлились всего около получаса. «За это время, как правило, стороны успевают озвучить несколько тезисов и при необходимости уточнить какие-то вопросы. То есть, это не глубокие субстантивные переговоры», – уточнил собеседник. Он обратил внимание на требование главы МИД России к Вашингтону прекратить накачку Украины вооружениями. Фактически российский министр вновь указал реальный путь завершения конфликта.

«Москва озабочена непрекращающимися действиями США, направленными фактически на поддержку Киева. Это озвучивалось по разным поводам и разными словами, но никогда, что называется, не декорировалось»,

– заметил спикер. Как напомнил член СВОП, накануне встречи Лавров публично отметил, что США напрямую участвуют в наведении ВСУ на цели в России. «Такое заявление было сделано явно для того, чтобы показать тому же Вашингтону: мы готовы обсуждать тему не только напрямую, но и поднимать ее в публичном пространстве. Это усиливает наше дипломатическое давление на тех, кто пытается затягивать боевые действия на Украине», – полагает член СВОП. Схожей точки зрения придерживается Ткаченко. Он подчеркивает: заявление России по вопросу накачки Украины оружием прозвучало более радикально. «Мы наблюдаем некоторое ужесточение риторики», – считает политолог.

По мнению Климова, США прекрасно понимают: они – сторона конфликта. На этом фоне спикер упомянул слова Дональда Трампа о том, что это «война Джо Байдена». «Американский лидер прав: речь идет о конфликте, который готовили и разжигали американцы, правда, при другой администрации. Но команда Трампа не в полной мере использовала возможность прекратить его. Единственный раз, когда Вашингтон заморозил военную помощь Киеву и передачу разведданных, – после скандального приема Владимира Зеленского в Белом доме. Но Штатам эта санкция была нужна не для остановки конфликта, а для того, чтобы поставить на место Зеленского», – напомнил собеседник.

Американист Малек Дудаков, в свою очередь, детализировал: прямые транши со стороны США не поступают Украине с весны прошлого года. «Если говорить о продаже вооружений, то европейцы закупают военную продукцию у американских подрядчиков и направляют ВСУ. То есть процесс происходит, по сути, в обход Пентагона и администрации Дональда Трампа в целом», – сказал он.

По его оценкам, Белый дом тем самым показывает, что это их не касается. Но при этом Штаты ничему не препятствуют, в том числе потому, что так они зарабатывают деньги. «Вместе с тем, Америка продолжает передавать Киеву разведданные и предоставлять доступ к Starlink», – добавил Дудаков.

Такой характер сотрудничества Вашингтона и Киева вносит дополнительные сложности в продвижении процесса мирного урегулирования, в котором США пытались играть заметную роль,

подчеркивал Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. «Поэтому действия со стороны Штатов кажутся особенно нелогичными», – считает парламентарий. Исходя из этого, он призвал американскую сторону отказаться от подобной практики, поскольку происходящее способствует лишь масштабированию конфликта.

Колесник напомнил, что поставки Киеву вооружений и разведданных также приводят к ухудшению ситуации с безопасностью во всем европейском макрорегионе. «То есть в случае, если Запад не одумается, глобальный конфликт становится вполне реальной перспективой. И США должны понимать, что подобный исход ничего хорошего не сулит в том числе и им», – добавил депутат.

Ткаченко же выразил уверенность в том, что Москва неоднократно убеждала Вашингтон в необходимости отказаться от передачи оружия ВСУ. «На мой взгляд, тот факт, что сейчас транши не осуществляются напрямую, уже говорит о пусть и небольшом, но успехе. Более того, в условиях кризиса в Персидском заливе все более явной становится нехватка у Штатов военной продукции. Вероятно, они будут вынуждены сокращать продажу вооружения иностранным государствам», – допустил политолог.

Однако, как полагает Дудаков, если какие-либо изменения в политике США по отношению к Украине и произойдут, то будут носить, скорее, сугубо внутриполитический характер. «Речь, возможно, пойдет об оказании давления на Зеленского по поводу выборов в стране, поддержке альтернативных кандидатов. В остальных аспектах серьезных трансформация я не ожидаю», – заключил политолог.