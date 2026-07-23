Как избавиться от испанских слизней на участке: способы борьбы и советы для дачников

Как избавиться от испанских слизней: ловушки, препараты и профилактика на участке

Tекст: Ольга Никитина

Главное – кратко

Испанский слизень, или Arion vulgaris – инвазивный моллюск, который активно распространяется во влажных условиях и повреждает садовые культуры.

Чаще всего слизни выходят вечером, ночью, утром после росы и после дождя.

Бороться с ними нужно комплексно: убирать укрытия, собирать вручную, ставить ловушки, защищать грядки и при необходимости применять зарегистрированные препараты.

Народные средства могут работать как временные барьеры, но после дождя их эффективность снижается.

Слизней не стоит брать голыми руками: контактировать с ними лучше в перчатках, а овощи и ягоды после повреждений нужно тщательно мыть.

В Московской области проблема особенно заметна из-за плотной дачной застройки, влажных садов и перемещения рассады, грунта и декоративных растений.

Кто такие испанские слизни и почему о них говорят дачники

Испанский слизень, или красный придорожный слизень, известен под латинским названием Arion vulgaris. Это крупный брюхоногий моллюск без раковины, который относится к инвазивным видам и способен быстро распространяться на новых территориях. Внешне такие слизни чаще бывают рыже-коричневыми, оранжевыми, бурыми или темными, но только по цвету точно определить вид невозможно.

Для дачников испанские слизни опасны прежде всего как вредители. Они повреждают овощные, ягодные и декоративные культуры, оставляют слизистые следы, объедают листья и плоды. Особенно заметны они становятся после дождей, во влажных садах, возле компостных куч, в густой траве и под укрытиями.

Для точной идентификации одного цвета или размера недостаточно. Если на участке появились крупные рыжие слизни и повреждения урожая стали массовыми, лучше ориентироваться не только на фото из интернета, но и на рекомендации специалистов по защите растений.

Почему испанские слизни особенно опасны для огорода

Испанские слизни опасны для огорода не потому, что они «нападают» на человека, а потому что быстро повреждают растения и загрязняют урожай. Они объедают листья, рассаду, ягоды, молодые плоды и декоративные культуры. Больше всего страдают нежные ткани растений и плоды, которые находятся близко к земле.

Слизни могут повреждать:

капусту;

салат;

клубнику;

кабачки;

огурцы;

томаты;

рассаду;

ягоды;

декоративные растения;

молодые листья и всходы.

После слизней на растениях остаются рваные отверстия, слизистые дорожки и поврежденные участки. Урожай теряет товарный вид, а часть плодов приходится выбрасывать.

Наибольшую активность слизни проявляют во влажную погоду, вечером, ночью и после дождей. В сухую жару они чаще прячутся под досками, камнями, мульчей, листьями, в высокой траве и около компоста.

Почему испанских слизней стало больше

У распространения испанских слизней нет одной универсальной причины. Обычно численность растет из-за сочетания нескольких факторов: влажной погоды, густых посадок, неубранных растительных остатков, высокой травы, компостных куч и перемещения посадочного материала.

Распространению слизней помогают:

влажное и теплое лето;

заросшие края участка;

густая трава;

плотные посадки;

старая мульча;

доски, пленка, камни и другие укрытия;

компостные кучи рядом с грядками;

привозная земля;

рассада и декоративные растения;

отсутствие регулярного сбора вредителей.

Заведующий лабораторией защиты леса от инвазивных и карантинных организмов ФБУ ВНИИЛМ, кандидат биологических наук Юрий Гниненко рассказал газете ВЗГЛЯД, что испанские слизни пришли в Россию без естественных врагов и болезней, которые сдерживали бы их численность на родине. По его словам, для российской природы этот вид остается «незнакомцем», поэтому местные животные неохотно включают его в рацион.

Эксперт отметил, что обыкновенные ежи в России питаются брюхоногими моллюсками, например улитками, однако испанские слизни им не по вкусу. По словам Гниненко, слизни горькие и покрыты агрессивной слизью, поэтому не стоит ждать, что через год-два местные ежи и птицы начнут массово ими питаться.

Как понять, что на участке появились испанские слизни

Появление слизней на участке обычно видно не только по самим моллюскам, но и по следам их питания. Они оставляют слизистые дорожки, объедают листья, повреждают ягоды и прячутся во влажных укрытиях.

Признаки появления слизней:

крупные рыже-коричневые, бурые или оранжевые моллюски без раковины;

длинное мягкое тело;

слизистые следы на дорожках, листьях и грядках;

объеденные края листьев;

дыры в листьях капусты, салата и декоративных растений;

поврежденные ягоды клубники;

следы на плодах, лежащих близко к земле;

скопления под досками, камнями, травой, мульчей и возле компоста.

При этом похожие внешне слизни могут относиться к разным видам. Если нужно установить вид точно, лучше обратиться к специалистам Россельхозцентра, агроному или в местные службы защиты растений.

Для дачника важнее не только название вида, но и масштаб проблемы. Если слизней много, они активно повреждают урожай и появляются после каждого дождя, бороться нужно комплексно.

Когда испанские слизни наиболее активны

Испанские слизни любят влажность и укрытия. Поэтому днем в сухую погоду их можно почти не видеть, а вечером после дождя участок буквально оживает.

Наиболее активны слизни:

вечером;

ночью;

рано утром;

после дождей;

после сильной росы;

в пасмурную влажную погоду;

в загущенных посадках;

в тенистых местах;

возле компоста;

под досками, камнями и старой мульчей.

Собирать слизней лучше вечером или рано утром. Ловушки также ставят на ночь, потому что именно в это время моллюски выходят из укрытий и активно ищут пищу.

После дождей меры борьбы нужно повторять. Многие сухие барьеры теряют эффективность, а слизни становятся особенно активными.

Как избавиться от испанских слизней на участке

Полностью избавиться от испанских слизней за один день невозможно. Это не тот случай, когда помогает одно средство или одна обработка. Нужна комплексная схема: уборка участка, ручной сбор, ловушки, барьеры и при сильном распространении – зарегистрированные препараты.

Россельхозцентр по Московской области рекомендует бороться со слизнями комплексно, сочетая агротехнические меры, уничтожение сорняков, сбор вредителей, ловушки и разрешенные моллюскоциды.

Рабочая схема выглядит так:

убрать доски, пленку, мусор, старую мульчу и другие укрытия;

скосить высокую траву по краям участка;

проредить слишком густые посадки;

регулярно собирать слизней вечером и утром;

поставить ловушки из досок, картона, мокрых тряпок или приманок;

защитить грядки сухими барьерами;

при сильном распространении использовать зарегистрированные препараты строго по инструкции;

повторять меры после дождей;

по возможности договориться с соседями о совместной борьбе.

Если бороться только на одном участке, слизни могут возвращаться с соседних территорий, из зарослей, компоста и влажных канав. Поэтому в садовых товариществах особенно важны совместные меры.

Ручной сбор слизней: простой, но рабочий способ

Ручной сбор – самый простой и один из самых надежных способов снизить численность слизней на участке. Он не требует специальных препаратов, но требует регулярности.

Собирать слизней лучше:

вечером;

ночью с фонариком;

рано утром;

после дождя;

после полива;

под ловушками и укрытиями.

Работать нужно в перчатках. Слизней не стоит брать голыми руками, а после работы на участке нужно тщательно мыть руки.

Искать вредителей нужно:

под досками;

под камнями;

под листьями;

в высокой траве;

возле компоста;

под старой мульчей;

у нижних листьев капусты;

рядом с клубникой;

в теплице под укрытиями.

Собранных слизней нельзя просто переносить за забор. Так проблема не исчезает, а перемещается на соседнюю территорию и может вернуться обратно. Вредителей нужно уничтожать и утилизировать.

После дождей сбор особенно важен: во влажную погоду слизни выходят массово и быстрее добираются до грядок.

Ловушки от слизней: что разложить на участке

Ловушки помогают собрать слизней в одном месте. Они не решают проблему полностью, но сильно упрощают ручной сбор.

Для ловушек можно использовать:

доски;

куски картона;

мокрые тряпки;

листья лопуха;

старую мульчу;

приманки из подпорченных фруктов;

приманки из овощных очистков.

Смысл простой: днем слизни прячутся во влажных темных местах. Если разложить такие укрытия вечером, утром под ними можно найти вредителей и собрать их.

Россельхозцентр по Московской области в сигнализационном сообщении рекомендовал раскладывать подпорченные фрукты, а затем собирать слизней на них лопатой и уничтожать.

Ловушки нужно проверять ежедневно. Если оставить их без контроля, они могут стать не средством борьбы, а дополнительным укрытием для слизней.

Лучше всего ловушки работают вместе с уборкой участка. Если вокруг много высокой травы, досок и влажных мест, одна-две приманки ситуацию не изменят.

Народные средства от слизней: что реально помогает

Народные средства от слизней можно использовать как вспомогательную меру. Они помогают создать временный барьер, но редко решают проблему при массовом нашествии испанских слизней.

Чаще всего дачники используют:

древесную золу;

известь-пушонку;

сухую горчицу;

табачную пыль;

кофейную гущу;

хвою;

измельченную яичную скорлупу;

песок;

мелкий гравий.

Такие средства работают в основном в сухую погоду. После дождя, росы или полива многие барьеры намокают, слеживаются и перестают мешать слизням.

Важно не переоценивать народные методы. Если слизней на участке много, они повреждают клубнику, капусту и рассаду, одних посыпок обычно недостаточно. Их лучше сочетать с ручным сбором, ловушками, уборкой укрытий и при необходимости препаратами.

Не стоит бесконтрольно сыпать на грядки соль. Она может ухудшить состояние почвы и навредить растениям.

Какие препараты помогают от слизней

При сильном распространении слизней дачники используют моллюскоциды – специальные препараты против слизней и улиток. Чаще всего это гранулы-приманки, которые раскладывают не на растения, а в местах передвижения вредителей или на приманочных площадках.

Россельхозцентр по Московской области в рекомендациях по борьбе со слизнями упоминал препараты в виде гранул, в том числе «Слизнеед Нео», с нормой внесения 7 г на 10 кв. м на приманочных площадках, не допуская попадания гранул на защищаемые растения.

В тексте инструкции к конкретному препарату всегда важнее общих советов. У разных средств могут отличаться нормы расхода, способ внесения, ограничения, сроки ожидания и меры безопасности.

При использовании препаратов нужно:

выбирать только зарегистрированные средства;

читать инструкцию перед применением;

соблюдать дозировку;

не рассыпать гранулы прямо на листья и плоды;

учитывать наличие детей и домашних животных;

не допускать попадания средств в водоемы;

не превышать норму расхода;

повторять обработку только по инструкции.

Препараты не должны быть единственным способом борьбы. Если на участке остаются влажные укрытия, высокая трава и компост рядом с грядками, слизни будут возвращаться.

Как защитить капусту, клубнику и рассаду от слизней

Разные культуры страдают от слизней по-разному. Особенно уязвимы нежные листья, молодая рассада и ягоды, которые лежат близко к земле.

Капусту нужно регулярно осматривать. Слизни могут прятаться в нижних листьях и повреждать кочаны. Важно убирать поврежденные нижние листья, не загущать посадки и ставить ловушки рядом с грядкой, а не внутри кочана.

Для защиты капусты помогают:

прореживание посадок;

уборка нижних поврежденных листьев;

осмотр кочанов после дождей;

ловушки рядом с грядкой;

сухие барьеры вокруг растений;

аккуратное применение препаратов по инструкции.

Клубника страдает из-за того, что ягоды часто касаются земли. Слизни повреждают плоды, оставляют слизь и портят урожай.

Для защиты клубники важно:

не допускать лишней сырости;

аккуратно использовать мульчу;

поднимать ягоды от земли;

собирать слизней после дождей;

убирать поврежденные ягоды;

проверять посадки вечером и утром.

Рассада особенно уязвима, потому что слизни могут повредить молодые растения за короткое время. Для нее важны барьеры, проветривание, отсутствие лишних укрытий и регулярный осмотр.

Что делать, если слизни появились в теплице

В теплице слизням часто комфортно: там влажно, тепло, много укрытий и нежных растений. Если моллюски появились внутри, нужно сначала снизить влажность и убрать места, где они прячутся.

В теплице нужно:

убрать старую мульчу, доски и растительные остатки;

удалить сорняки;

проверить нижние листья растений;

осмотреть углы, дорожки и влажные места;

не переливать растения;

регулярно проветривать;

поставить ловушки;

собирать слизней утром и вечером;

при необходимости использовать разрешенные средства по инструкции.

Особенно часто слизни повреждают огурцы, салаты, рассаду и молодые листья. После полива теплицу стоит проветривать, чтобы внутри не держалась лишняя сырость.

Если использовать препараты в теплице, нужно строго соблюдать инструкцию и учитывать, какие культуры там растут. Нельзя раскладывать гранулы так, чтобы они попадали на листья, плоды или в зону доступа детей и животных.

Как не допустить появления слизней на участке

Профилактика важна не меньше, чем борьба. Если участок влажный, заросший и полный укрытий, слизни будут возвращаться даже после ручного сбора и обработки.

Чтобы снизить риск появления слизней, нужно:

косить траву по краям участка;

убирать доски, пленку, мусор и старые укрытия;

не оставлять растительные остатки возле грядок;

прореживать загущенные посадки;

не переливать растения;

поддерживать порядок возле компоста;

осенью убирать ботву и остатки урожая;

проверять привезенную рассаду;

внимательно относиться к покупной мульче и грунту;

не создавать постоянно влажные укрытия рядом с грядками.

Особенно важно проверять новые растения и грунт. Слизни и их яйца могут попадать на участок вместе с рассадой, декоративными культурами, мульчей и землей.

Профилактика не дает полной гарантии, но уменьшает количество мест, где слизни могут пережидать день и размножаться.

Можно ли давить слизней на участке и оставлять их на земле

Оставлять раздавленных слизней на грядках нежелательно. Остатки могут привлекать других слизней и ухудшать санитарное состояние участка.

Если вредителей собирают вручную, лучше складывать их в отдельную емкость, а затем уничтожать и утилизировать. Работать нужно в перчатках, особенно если слизней много.

Не стоит:

давить слизней прямо на грядке;

оставлять их возле растений;

бросать в компост;

переносить за забор;

брать голыми руками;

подпускать к собранным слизням детей и домашних животных.

После сбора нужно вымыть руки, инструменты и емкость, если она будет использоваться снова.

Опасны ли испанские слизни для человека и животных

Испанский слизень сам по себе не ядовит и не кусается. Основная опасность связана не с нападением моллюска, а с тем, что он может загрязнять урожай, переносить на теле и в слизи различные микроорганизмы и быть промежуточным хозяином паразитов.

Юрий Гниненко в комментарии газете ВЗГЛЯД предупреждал, что контактировать с испанскими слизнями людям нужно исключительно в перчатках. Он также отмечал, что домашним животным не стоит давать играть со слизнями, лизать их или есть: слизь может вызвать нежелательную реакцию, а риск паразитов полностью исключать нельзя.

Чтобы снизить риски, нужно соблюдать простые правила:

не брать слизней голыми руками;

работать в перчатках;

после сбора мыть руки;

тщательно мыть овощи, зелень и ягоды;

не есть поврежденные и загрязненные плоды без обработки;

не подпускать домашних животных к слизням;

не оставлять препараты и приманки в доступе для детей и питомцев.

Если питомец съел слизня или у него появились необычные симптомы, лучше обратиться к ветеринару.

Почему в Московской области особенно много испанских слизней

Тема испанских слизней актуальна для разных регионов России, но в Московской области она особенно заметна из-за большого количества дачных участков, влажных садов, плотной застройки СНТ и активного перемещения рассады, грунта, мульчи и декоративных растений.

Россельхозцентр сообщал, что в Московской области единичное распространение испанских коричневых слизней отмечали с 2020 года, а в 2022 году особей находили в Дмитровском городском округе. В 2025 году специалисты предупреждали дачников региона о риске массового появления гигантских испанских слизней во второй половине июня.

Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на комментарий Гниненко писала, что большое количество испанских слизней фиксировали не только в Москве, но и в Ленинградской, Тверской, Псковской, Новгородской областях, Карелии и на юге страны.

Поэтому проблему нельзя считать только подмосковной. Для всей России она актуальна в местах, где есть влажные участки, садовые товарищества, густая растительность и активное перемещение посадочного материала.

Главные ошибки в борьбе со слизнями

Главная ошибка – ждать, что слизни исчезнут после одной обработки или одной ловушки. При массовом распространении нужна регулярная и комплексная работа.

Частые ошибки дачников:

борются один раз и ждут полного исчезновения вредителей;

оставляют высокую траву по краям участка;

не убирают доски, пленку, старую мульчу и растительные остатки;

раскладывают приманки, но не собирают слизней;

применяют народные средства после дождя и не обновляют барьеры;

хранят компост рядом с грядками;

используют препараты без инструкции;

превышают дозировку средств;

переносят слизней за пределы участка вместо уничтожения;

оставляют раздавленных слизней на земле;

не договариваются с соседями о совместной борьбе.

Если слизни возвращаются, нужно искать причину: влажные укрытия, заросли, компост, соседний заброшенный участок, старая мульча или регулярный занос с рассадой и грунтом.

Полностью «вывести навсегда» слизней сложно, но можно заметно снизить их численность и защитить самые уязвимые посадки.

Кратко: что делать при нашествии испанских слизней

Если на участке появились испанские слизни, действовать нужно сразу и комплексно:

осмотреть участок вечером, утром или после дождя;

убрать доски, мусор, пленку, сорняки и растительные остатки;

скосить высокую траву по краям участка;

проверить компост и влажные укрытия;

поставить ловушки из досок, картона, мокрых тряпок или приманок;

регулярно собирать слизней в перчатках;

не переносить их за забор, а уничтожать и утилизировать;

защитить грядки сухими барьерами;

после дождей обновлять посыпки и проверять ловушки;

при сильном распространении использовать зарегистрированные препараты строго по инструкции;

не подпускать к приманкам детей и животных;

по возможности бороться вместе с соседями.

Главное – не ограничиваться одним способом. Испанские слизни быстро восстанавливают численность, если на участке остаются влажные укрытия и нет регулярного контроля.

Вопросы и ответы

Как избавиться от испанских слизней на участке?

Испанских слизней выводят комплексно: убирают укрытия и сорняки, собирают вредителей вручную, ставят ловушки, защищают грядки барьерами и при сильном распространении используют зарегистрированные препараты по инструкции.

Почему на участке много слизней?

Слизни активно размножаются во влажных местах. Их привлекают густые посадки, высокая трава, компост, доски, старая мульча, растительные остатки и участки, где после дождя долго сохраняется сырость.

Какие растения едят испанские слизни?

Слизни повреждают капусту, салат, клубнику, кабачки, огурцы, томаты, рассаду, ягоды и декоративные растения. Особенно страдают нежные листья и плоды, лежащие близко к земле.

Когда лучше собирать слизней?

Лучше всего собирать слизней вечером, ночью, рано утром или после дождя. В это время они выходят из укрытий и становятся заметнее.

Помогают ли народные средства от слизней?

Зола, горчица, табачная пыль, хвоя, песок и яичная скорлупа могут работать как временные барьеры. После дождя их эффективность снижается. При большом количестве испанских слизней одних народных средств обычно недостаточно.

Какие препараты помогают от слизней?

Используют зарегистрированные моллюскоциды, чаще всего гранулы-приманки. Их применяют строго по инструкции, соблюдая нормы расхода, сроки ожидания и меры безопасности.

Можно ли брать испанских слизней руками?

Лучше не брать слизней голыми руками. Работать нужно в перчатках, а после сбора – мыть руки, инструменты и овощи, которые могли контактировать со слизью.

Опасны ли испанские слизни для человека?

Слизни не кусаются и не являются ядовитыми, но могут загрязнять урожай и быть переносчиками паразитов. Основные меры безопасности – перчатки, мытье рук и тщательная обработка овощей, зелени и ягод.

Опасны ли испанские слизни для собак и кошек?

Питомцам не стоит давать играть со слизнями, лизать их или есть. Если животное съело слизня или появились тревожные симптомы, лучше обратиться к ветеринару.

Почему испанских слизней не едят ежи и птицы?

По словам биолога Юрия Гниненко, местные животные не воспринимают испанских слизней как привычную пищу. Ежи могут есть улиток, но рыжие испанские слизни для них горькие и покрыты неприятной слизью.

Таким образом, испанские слизни – не обычная сезонная неприятность, а инвазивный вредитель, который может быстро распространяться во влажных садах и повреждать огородные культуры. Особенно заметна проблема в регионах с большим количеством дач, густой растительностью и активным перемещением рассады и грунта.

Бороться со слизнями нужно не одним средством, а системой: убирать укрытия, косить траву, собирать вредителей, ставить ловушки, защищать грядки и при необходимости применять зарегистрированные препараты строго по инструкции. Чем раньше начать меры и чем регулярнее их повторять, тем больше шансов сохранить урожай.