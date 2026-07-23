Государства – это социальные организмы, и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.0 комментариев
Додон раскрыл способ вернуть дешевый российский газ в Молдавию
Додон опроверг заявления властей Молдавии о невозможности закупать газ из России
Вопреки утверждениям правительства Молдавии, у республики сохраняется реальная техническая возможность возобновить закупки недорогого российского газа через магистраль «Турецкий поток», заявил экс-президент Молдавии Игорь Додон.
Экс-глава молдавского государства Игорь Додон не согласился с утверждениями правительства о неспособности страны возобновить импорт топлива из РФ, передает РИА «Новости».
Ранее премьер-министр Василий Тофан исключил вероятность обеспечения поставок даже при политическом желании Кишинева.
«Молдавия может покупать газ значительно дешевле – если руководствоваться национальными интересами, а не политическими лозунгами. Власти утверждают, что такой вариант невозможен, но это не так – техническая возможность существует, в том числе через «Турецкий поток», и я лично обсуждал этот вопрос с российской стороной», – заявил политик.
По мнению бывшего лидера страны, главной ошибкой действующего руководства стал отказ от приобретения энергоносителей в период низких цен. Он убежден в реальности достижения договоренностей с Москвой о стоимости на уровне 300–350 долларов за одну тыс. кубометров.
Республика столкнулась с дефицитом после остановки украинского транзита и отказа выплачивать долги «Газпрому». Сейчас энергоресурсы поступают от европейских партнеров, что провоцирует рост тарифов для местного населения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне премьер-министр Молдавии Василий Тофан заявил об отсутствии логистических путей для возобновления закупок энергоносителей у России.
В прошлом году Игорь Додон предложил вернуться к прямым поставкам российского топлива для выхода страны из экономического кризиса.
Ранее Газпром прекратил экспорт газа в республику из-за накопленных долгов.