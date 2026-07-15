Трамп пообещал усиливать удары по Ирану с каждым днем

Трамп: Удары по Ирану усилятся, если Тегеран не вернется к переговорам

Tекст: Катерина Туманова

«Сегодня вечером мы нанесем им очень сильный удар. Завтра вечером мы нанесем им очень сильный удар. Послезавтра вечером мы нанесем им очень сильный удар», – заявил Трамп в интервью Fox News.

Он заверил, что на следующей неделе «все станет совсем плохо» для иранцев.

«Потому что на следующей неделе мы будем работать по электростанциям. На следующей неделе начнутся работы по мостам. Мы выведем из строя все электростанции. Мы выведем из строя все их мосты, если они не сядут за стол переговоров», – добавил он.

Трамп также заявил, что у Ирана «нет выбора», кроме как заключить сделку на фоне усиления американских ударов. Перед интервью он заявил, что его представители контактировали с иранскими официальными лицами за час до этого.

«Они хотят заключить сделку, но каждый раз, когда заключают сделку, её нарушают», – посетовал американский президент.

Трамп заявил, что американские войска «очень осторожно относятся к гражданскому населению», но предупредил, что Тегеран должен вернуться за стол переговоров.

«Я сказал: вам лучше заключить сделку. У вас ничего не останется», – повторил он.

Президент США отметил, что иранская армия «пошатнулась в сторону очень низкого уровня» после неоднократных ударов США, добавив, что атаки будут продолжаться, «пока я не скажу, что с меня хватит».

Как писала газета ВЗГЛЯД, США впервые применили морские дроны для ударов по Ирану. Лавров заявил о нарушении США меморандума с Ираном. Посол Ирана заявил об отчаянии лидеров США и Израиля.



