Tекст: Катерина Туманова

«Экономическая ситуация на оставшейся части Украины близка к катастрофической, поэтому продление военного положения – это попытка законсервировать режим «ручного управления», который уже привел к полной потере субъектности», – заявил он РИА «Новости».

Пушилин подчеркнул, что экономическая ситуация на контролируемой Киевом территории стремительно ухудшается.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский направил в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации со 2 августа еще на 90 дней. Позже украинские парламентарии поддержали инициативу, утвердив пролонгацию мер в 20-й раз.

Особый правовой режим действует на Украине с 24 февраля 2022 года. Официальный срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Рады Мазурашу сообщил об уклонении 1 млн украинцев от мобилизации. Ччешский дипломат спрогнозировал бегство Зеленского с Украины из-за проблем Киева. Российские силовые структуры сообщили о направлении доходов от взяток за уклонение от мобилизации в неофициальный фонд Владимира Зеленского.



