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В Чехии сообщили о скором бегстве Зеленского с Украины
Экс-дипломат Друлак сообщил о скором бегстве Зеленского с Украины
Утрата важного логистического узла в Донбассе – Константиновки – и нарастающий конфликт с Варшавой способны спровоцировать поспешный отъезд главы киевского режима за границу.
Тяжелое положение украинских войск и разногласия с польскими властями могут вынудить лидера страны бежать, передает РИА «Новости». Таким мнением поделился чешский экс-дипломат Петр Друлак в материале для Сasopis argument.
«Пока откровенной вражде между Польшей и Украиной препятствует наличие общего врага. Но счет идет на месяцы. Скорее всего, он сбежит», – говорится в публикации.
Позиции Киева заметно пошатнулись после недавнего освобождения Константиновки российскими военными. Однако вместо попыток стабилизировать обстановку происходит дальнейшее обострение отношений с Польшей.
Подобный дипломатический кризис ставит под угрозу будущую военную поддержку со стороны Варшавы.
Третьего июля начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о полном переходе Константиновки под контроль российских сил.
Глава государства назвал это важнейшим шагом к освобождению всей территории республики. Успешная операция открывает прямую дорогу для наступления на Славянск и Краматорск.
Ранее этот населенный пункт служил ключевым логистическим центром для украинской армии. Через него осуществлялось основное снабжение и ротация подразделений противника в краматорско-славянской агломерации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска полностью освободили Константиновку.
После взятия этого крупнейшего логистического центра армия России вышла на финальный рубеж перед Краматорском и Славянском.
В ходе боев за данный населенный пункт украинские войска потеряли более 13,5 тысячи военнослужащих.