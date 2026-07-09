В нынешнем противостоянии с Западом, в борьбе за будущее на полях Левобережной Украины нет ничего уникального. Вот Петр I более чем 300 лет тому назад сражался практически с теми же противниками и в тех же локациях.5 комментариев
Суд в Москве отправил Шурыгину в СИЗО
Троицкий районный суд Москвы ужесточил меру пресечения Диане Шляниной (Шурыгиной), сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
«Столичный суд изменил меру пресечения Диане Шляниной». – сообщает пресс-служба в «Максе».
Постановлением суда от 8 июля Шурыгиной по ходатайству следствия домашний арест заменили на заключение под стражу.
Троицкий суд Москвы перевел Шурыгину в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста, сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня силовики провели обыск в квартире Дианы Шляниной по делу о незаконном обороте порнографии.
Суд поместил обвиняемую под домашний арест на два месяца. Позже подозреваемой запретили доступ к интернету и средствам связи.