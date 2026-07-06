На подлете к Москве сбили четыре дрона ВСУ

Небензя назвал издевательством ответ Гутерреша Лаврову по инсценировке в Буче

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Последний ответ генсека по Буче – это вообще просто издевательство, потому что это классическая отписка... Просто неприлично так отвечать на письма министра иностранных дел Российской Федерации [Сергея Лаврова]», – подчеркнул Небензя, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае канцелярия генерального секретаря ООН получила послание главы МИД Сергея Лаврова по инсценировке в Буче.

В феврале официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об умышленном замалчивании расследования этих событий представителями всемирной организации. Ранее сам министр назвал отказ структуры предоставить Москве списки погибших настоящим позорищем.