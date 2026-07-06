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    6 июля 2026, 08:50 • Экономика

    Что мешает массовому спросу на электромобили

    Что мешает массовому спросу на электромобили
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    Электромобили в России стали продаваться как горячие пирожки. С начала года они уже стали более популярными, чем ранее, а в последние недели топливные проблемы и очереди на АЗС сделали их особенно желанными моделями у автомобилистов. Сохранится ли такой ажиотажный спрос, когда ситуация с топливом вернется в норму?

    Очереди на автомобильных заправках спровоцировали рост спроса на электромобили в России. По данным «Автостата», рост спроса на новые гибриды был отмечен еще в конце июня. За последнюю неделю июня на учет поставили 1754 новых автомобиля с гибридной силовой установкой. Это на треть больше, чем неделей ранее (1311 штук) и почти на 50% превышает средний недельный показатель продаж PHEV в этом году (1173 штуки в неделю), отмечает директор аналитического центра «Автостат» Сергей Целиков.

    Самые популярные модели: Evolute I-Space (337 штук), Geely EM-I (328), Voyah Free (301), GAC S7 (153) и Exeed Exlantix ET (127).

    «Спрос на чистые электромобили тоже вырос, но он ограничен числом предложений. За неделю на учет встало 195 новых электрокаров. Лидер сегмента Evolut I-Joy практически исчез из дилерских центров. Нарастить продажи других моделей электромобилей крайне сложно. Больше всего сейчас продают новинку от «Яндекса» UMO 5 (45 штук за неделю). А на второе место поднялась «параллельная» модель Changan с труднопроизносимым именем Qiyuan Q05 (24 штуки)», – указывает Целиков. На рынке подержанных электрокаров предложение резко сузилось: либо распродали, либо сняли с продажи.

    В EN Cars, специализирующейся на китайских автомобилях, сообщили агентству Reuters, что компания продает от двух до трех электромобилей в день, тогда как всего несколько недель назад этот показатель составлял два-три автомобиля в месяц. Очереди на заправках заставляют некоторых автомобилистов переключаться на электромобили.

    Не исключено, что спрос сдерживается неготовностью дилеров к такому ажиотажу и отсутствием достаточных запасов автомобилей.

    Гибриды набирают популярность среди россиян даже с начала года. За первые пять месяцев года было продано около 24,6 тыс. новых подключаемых гибридных автомобилей, что на 125% больше, чем годом ранее. Продажи новых полностью электрических автомобилей выросли на 19% и достигли 4,6 тыс. единиц.

    «Рост спроса на подключаемые гибриды, составивший 125% за пять месяцев, объясняется несколькими факторами. Влияние на динамику продаж оказывает государственная программа льготного автокредитования, предоставляющая скидку до 35% от стоимости, но не более 925 тыс. рублей, на покупку отечественных электромобилей. Эта мера поддержки сделала модели российской сборки привлекательнее для покупателей. Дополнительным стимулом служит расширение зарядной инфраструктуры: за год количество электрозаправочных станций в России увеличилось на 20%», – отмечают в пресс-службе ГК «Автодом».

    Временные топливные ограничения и очереди на АЗС подстегнули на треть интерес к авто на электротяге. «Однако это не столько стремление покупателей найти выход из ситуации, сколько реакция на неудобства, связанные с нехваткой бензина. Клиенты рассматривают гибриды как компромиссный вариант, позволяющий в городе передвигаться на электротяге и не зависеть от зарядных станций в дальних поездках», – считают эксперты «Автодома».

    Вся эта ситуация, конечно, является шансом для автопроизводителей продвинуть свои модели и расширить продажи. Однако в первую очередь это шанс для тех, кто уже локализовал свое производство в России.

    «Российские бренды удерживают хорошие позиции и при сохранении господдержки могут укрепить их. Однако значительная доля рынка все равно достанется китайским маркам»,

    – считают в «Автодоме».

    «Преимущество пока на стороне китайских марок, так как их больше на рынке, у них отлажена логистика поставок, они больше вкладывают в маркетинг и продвижение. Поэтому именно китайские марки ближайшие месяцы могут извлечь больше выгоды», – отмечает Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент».

    Эксперты уверены, что нынешний ажиотажный спрос закончится, как только закончатся проблемы с бензином, и продажи тогда вернутся к прежним показателям. «Сохранение уровня продаж по два-три гибридных автомобиля в день у одного дилера маловероятно в долгосрочной перспективе, так как нынешний всплеск продаж вызван временными факторами: топливный кризис, краткосрочные скидки и наличие моделей. Когда дефицит топлива исчезнет, а цены стабилизируются, часть спроса, скорее всего, вернется к прежним моделям автомобилей с традиционным ДВС. В то же время часть покупателей останется с гибридами, поэтому этот сегмент закрепится на новом уровне, выше прежнего, создавая основу для будущего роста», – ожидает Баранов.

    Однако в целом рынок электромобилей в России пока остается скромным. За пять месяцев было продано всего 4460 новых полностью электрических автомобилей. «Основные сдерживающие факторы – это высокая цена, ограниченный выбор моделей и недостаточно развитая зарядная сеть за пределами крупных городов», – отмечают в «Автодоме».

    «Даже при наличии субсидий электромобили остаются дорогими для массового покупателя, а льготы часто работают только на отдельные модели или при покупке в кредит.

    Субсидия на кредит или лизинг отечественного электромобиля может уменьшать цену на 35%, но это поддерживает именно локальные машины и не делает рынок массовым автоматически. Поэтому спрос есть, но он концентрируется в узких сегментах и у более платежеспособных покупателей», – объясняет Баранов.

    Другая причина – это состояние зарядной инфраструктуры в стране. «Даже при росте числа зарядных станций в стране, водителей по-прежнему сдерживают опасения по поводу дальних поездок, доступности быстрых зарядок и времени зарядки, особенно за пределами крупных городов», – добавляет Баранов. Для сравнения: в Китае насчитывается почти пять миллионов публичных зарядных станций, а в России всего около шести тысяч станций, которые еще могут не работать. Самый популярный этим летом гибрид – Evolute i-SPACE стоимостью от 2,5 млн рублей с учетом госсубсидий – имеет батарею на 25,1 кВт·ч, и этого хватит только на 100 км хода на электричестве.

    Экономика владения электромобилем, по словам эксперта, остается сложной и зачастую дороже владения автомобилем с традиционным ДВС. «Электромобили в РФ уже не маргинальный продукт, но массовое их распространение сдерживают дорогой входной билет, слабая зарядная инфраструктура и высокая стоимость владения», – заключает Баранов.

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