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    30 июня 2026, 08:46 • Экономика

    Кто продаст бензин России

    Кто продаст бензин России
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Россия предпринимает целый комплекс мер для стабилизации топливного рынка. Одна из необычных мер для страны - одного из крупнейших экспортеров нефти, это импорт бензина из-за рубежа. Кто же готов помочь России восстановить баланс на топливном рынке в условиях атак по перерабатывающим заводам?

    Владимир Путин на совещании по вопросам обеспечения топливом внутреннего рынка рассказал про ситуация с топливом и про принимаемые меры для нормализации ситуации на АЗС. В стране создан специальный штаб, который работает в круглосуточном режиме.

    «Вы хорошо знаете, что проблемы и для автомобилистов и для бизнеса сохраняются. И очереди, к сожалению, тоже на заправках есть, и нужную марку бензина не всегда сейчас можно найти. И, конечно, мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период», – сказал российский лидер.

    Особое внимание он обратил на ситуацию в Крыму. «Что касается поставок энергоносителей в Крым, ежемесячная потребность – 70 тыс. тонн. В Крыму сейчас запас нескольких дней, но потребности будут обеспечены. И мы будем наращивать и по земле эти поставки, и по морю», – сказал президент России в видео, представленном пресс-службой Кремля.

    Главная задача - нарастить объем предложения на рынке и выдержать экономически обоснованные цены на топливо.

    Как это планируется делать? Во-первых, задействуются резервы. По словам президента, на внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Резервы составляют 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года.

    Во-вторых, мощности крупнейших НПЗ используются на максимуме и уже в июле производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.

    В-третьих, временно запретили экспорт бензина и авиакеросина, плюс обсуждается полный запрет на экспорт дизеля.

    Наконец, Россия начала импорт топлива. По словам вице-премьера Александра Новака ввоз топлива из-за рубежа стал важнейшей мерой стабилизации внутреннего рынка. Власти активно работают над созданием благоприятной среды для таких поставок.

    Импорт бензина для России в целом нестандартная ситуация. Хотя Станислав Рогинский, доцент и приглашенный преподаватель НИУ ВШЭ напоминает, что импорт бензина в Россию шел и раньше. «В разные время пост-советского периода поставки шли из Белоруссии, Казахстана, Украины и даже стран дальнего зарубежья. Причем объемы были довольно приличные, в десятки тысяч тонн в год», - говорит эксперт. По его словам, это происходило по экономическим причинам: иной раз оптовым покупателям было выгоднее закупать бензин за рубежом. Но в этот раз ситуация принципиально отличается от мирного времени.

    Откуда Россия может импортировать бензин сейчас?

    «Масштабные поставки бензина и авиакеросина уже идут из Белоруссии. Между нашими странами нет экспортных ограничений. И, по всей видимости, речь идет о том, чтобы наладить масштабный импорт из Индии. На это указывает изменения в законодательстве. Были внесены поправки, которые, по сути, говорят о том что в случае импорта топлива государство будет возвращать из бюджета нефтяным компаниям разницу между внешней и внутренней ценой. И за индикатор внешней цены берется цена бензина на индийском рынке», - рассказывает Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    По его словам,

    компенсация разницы цены за пределами и внутри России необходима для того, чтобы стимулировать нефтяников закупать дорогую импортную нефть, и при этом, сохранить более низкую цену на внутреннем рынке при его продаже.

    «Потому что экспортеры стоят перед выбором либо покупать импортный бензин и продавать его по тем высоким ценам, как в Индии плюс расходы на доставку. Либо они будут генерировать убытки, а значит, им выгоднее отказаться от импорта и вообще не вести никакой деятельности», - поясняет Юшков. Если государство компенсирует ценовую разницу нефтяникам, они готовы и насыщать рынок импортным бензином, и продавать его внутри России по ценам ниже закупочных.

    Кроме того, предполагается создание специмпортера бензина, значит, этим будет заниматься одна или несколько специальных компаний.

    Индия построила на своем побережье целую серию нефтеперерабатывающих заводов, чтобы было удобно привозить сюда импортную нефть и потом увозить отсюда нефтепродукты на экспорт. Дели создала такой экспортный бизнес. И одни из главных поставщиком нефти на индийские заводы стала Россия. Впрочем, крупнейших покупателей нефти у России двое - это Индий и Китай. Поэтому Юшков не исключает, что импорт бензина может быть организован и из Китая. Однако с точки зрения логистики выгоднее импортировать из Индии.

    «Основной дефицит бензина наблюдается в европейской части России, и, прежде всего, в южном регионе. Поэтому логичней доставлять бензин в наши черноморские порты из Индии, чем Китая. Тогда бензин быстрее попадет на рынки, где есть наибольший дефицит»,

    - говорит эксперт ФНЭБ.

    Поставки бензина из Китая, с одной стороны, важны, так как можем везти без моря. С другой стороны, китайский рынок логичней привлекать для обеспечения топливом дальневосточных регионов, если у них там возникнет дефицит, поясняет эксперт.

    «Речь может пойти о любой стране, готовой стать посредником в поставках, а не только о производителях бензина. Из ближайших соседей-производителей можно рассчитывать на Казахстан и Китай, а не только на Беларусь и Индию», - считает Рогинский.

    Принятые меры должны сработать как минимум в борьбе с дефицитом бензина, другой вопрос по цене, которая тоже сдерживается государством. Некоторые принимаемые меры правительство работают в краткосрочном периоде, но не в долгую. «Например, снижение продаж бензина через биржу с 15% до 10% краткосрочно могут сработать: эти пять процентов в ручном режиме распределят по дефицитным регионам. Но в долгосрочной перспективе сокращение предложения на бирже приведет к росту биржевой цены. Поэтому в перспективе, наоборот, следует увеличить долю продаж через биржу, чтобы этот рынок был максимально ликвидным и там были реальные торги», - заключает собеседник.

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    Кто продаст бензин России

    Россия предпринимает целый комплекс мер для стабилизации топливного рынка. Одна из необычных мер для страны - одного из крупнейших экспортеров нефти, это импорт бензина из-за рубежа. Кто же готов помочь России восстановить баланс на топливном рынке в условиях атак по перерабатывающим заводам? Подробности

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