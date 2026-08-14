Чекунков: Недружественные страны проявляют интерес к российской Арктике

Tекст: Тимур Шайдуллин

Государства, занимающие недружественную позицию по отношению к России, на уровне бизнеса активно интересуются инвестиционными и транспортными возможностями в Арктике. Об этом сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, передает РИА «Новости».

«Мы видим уже сегодня растущий интерес к Арктике даже не только со стороны традиционных наших дружественных государств, но и со стороны государств, которые, с одной стороны, занимают недружественную по отношению к России политическую позицию, но на рабочем уровне, на уровне бизнеса активно интересуются инвестиционными возможностями и транспортными возможностями прежде всего в Арктике», – сказал министр журналистам.

Особое внимание к региону проявляет Южная Корея. По словам Чекункова, Сеул не скрывает практичного интереса, опираясь на свои компетенции в строительстве судов ледового класса и потребность в импорте российских энергоресурсов. Глава ведомства считает, что инвестиционное сотрудничество на Севере может в перспективе способствовать улучшению отношений с рядом стран Восточной Азии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глобальные перевозчики нарастили транспортировку грузов по Северному морскому пути.

Ранее власти Южной Кореи подготовили пакет законопроектов об арктическом судоходном маршруте. До этого российский фонд прямых инвестиций обсудил возможность совместной реализации углеводородных проектов в регионе с США и Китаем.