Мужчина получил 15 лет колонии за убийство беременной любовницы в Пермском крае

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, передает РИА «Новости».

«Жителю Верещагинского округа по делу об убийстве беременной девушки назначено 15 лет в исполнительной колонии строгого режима. Также суд удовлетворил иск матери погибшей на 4,5 млн рублей», – сообщили агентству в краевой прокуратуре.

Государственное обвинение в суде поддерживал прокурор Пермского края Павел Бухтояров. Он запрашивал для 46-летнего подсудимого 19 лет лишения свободы.

Трагедия произошла в начале апреля, когда мужчина находился в автомобиле со своей 22-летней подругой. Девушка сообщила о беременности и пригрозила рассказать обо всем его супруге, после чего злоумышленник задушил ее и вывез тело на свалку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне столичные правоохранители задержали подозреваемого в убийстве беременной девушки.

Ранее суд в Перми приговорил бывшего сотрудника Росгвардии к 17 годам колонии за убийство следователя.

В Красноярском крае мужчина получил 23 года строгого режима за расправу над несовершеннолетней соседкой.