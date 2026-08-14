Суд отправил малолетних убийц сверстницы из Приморья на перевоспитание

Детей из Приморья отправили в спецшколу за убийство сверстницы

Tекст: Тимур Шайдуллин

Находкинский городской суд вынес решение о применении принудительных мер воспитательного воздействия к 12-летнему мальчику и 13-летней девочке. Следствие установило их причастность к гибели ровесницы, после чего направило в полицию ходатайство об изоляции несовершеннолетних.

«14 августа Находкинским городским судом принято решение о применении принудительных мер воспитательного воздействия в виде помещения указанных лиц в специализированное учреждение сроком на три года», – сообщил РИА «Новости» представитель регионального управления Следственного комитета.

Тело погибшей школьницы обнаружили 16 июня на чердаке жилого дома в поселке Врангель. Подозреваемый мальчик признал свою вину и был направлен на прохождение психолого-психиатрической экспертизы. Правоохранительные органы возбудили уголовные дела об убийстве и халатности, отметив, что трагедии предшествовал конфликт между знакомыми детьми.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня правоохранители нашли тело убитой школьницы на чердаке дома в приморском поселке. Перед трагедией между детьми произошла ссора.

В прошлом году прокуратура Иркутской области отправила под суд подростка за аналогичное преступление.