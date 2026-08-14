Лавров раскрыл секрет невозмутимости на дипломатической службе

Tекст: Елизавета Шишкова

Таким образом он отреагировал на высказывание дипломата Уильяма Бернса, который в своей книге написал, что главу российского МИД невозможно смутить.

«Смутить можно, но заметить этого нельзя», – сказал руководитель ведомства в интервью «Вестям».

Говоря о своих личных качествах, министр подчеркнул, что всегда стремился ответственно выполнять работу и никогда не занимался саморекламой.

По его словам, он старался не подвести тех, кто доверял ему ответственные посты в Шри-Ланке, Нью-Йорке и Москве.

Глава российского дипведомства заверил, что никакие черты характера не мешают ему в профессии. Он добавил, что дипломату необходимо обладать чувством юмора и сохранять позитивный настрой после успешно выполненной работы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России назвал чувство юмора необходимым качеством для успешной работы дипломата.

Министр высоко оценил уверенность российских военнослужащих в победе.