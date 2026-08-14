КСИР сообщил об уничтожении американского военного беспилотника над Ираном

Tекст: Денис Тельманов

Корпус стражей исламской революции заявил о ликвидации дрона MQ-9, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в воздушном пространстве над провинцией Хормозган на юге страны.

«Беспилотник MQ-9 был перехвачен и сбит с помощью новой усовершенствованной системы ПВО КСИР в небе над провинцией Хормозган», – отмечается в официальном сообщении ведомства.

Обострение конфликта началось 8 июля, когда президент США объявил о прекращении действия перемирия, достигнутого 18 июня. После этого американские вооруженные силы провели несколько атак по иранским объектам.

Центральное командование ВС США объяснило свои действия ответом на угрозы коммерческому судоходству в Ормузском проливе. В свою очередь Тегеран нанес ответные удары по американским базам на Ближнем Востоке.

Кроме того, иранские власти перекрыли Ормузский пролив и обвинили Вашингтон в срыве договоренностей о прекращении огня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа Корпус стражей исламской революции сбил американский беспилотник над Ормузским проливом.

В конце июля иранские военные ликвидировали аппарат MQ-9 в западной части страны.

В середине того же месяца системы противовоздушной обороны уничтожили дрон США над городом Эндимешк.