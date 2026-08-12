Потребление хлеба в России упало до рекордного минимума

Россияне сократили потребление хлеба почти в два раза с 2006 года

Tекст: Мария Иванова

Показатель потребления продукта в стране упал в 1,8 раза, передает РИА «Новости». В 2025 году на одного гражданина пришлось 23,7 килограмма пшеничного хлеба и 11,1 килограмма ржаного и прочего.

Для сравнения, в 2006 году потребление оценивалось в 62,2 килограмма на человека в год. Кроме того, спрос на муку просел на 25%, опустившись до 13 килограммов.

Одновременно граждане стали есть больше хлебобулочных изделий. Их потребление выросло до 4,7 килограмма в 2025 году против 4,2 килограмма в 2006 году. Спрос на мучные кондитерские изделия также увеличился до 14,2 килограмма.

Стоит отметить, что официальная статистика не учитывает продукты, съеденные вне дома. Речь идет о питании в столовых на предприятиях, школах, детских садах, ресторанах и кафе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа врач-эндокринолог Виктория Гончар назвала белый пшеничный хлеб бесполезным для организма продуктом.

По итогам 2025 года стоимость хлебобулочных изделий в стране выросла более чем на 11%.

Ранее сообзщалось, что жители России сократили потребление сахара и кондитерских изделий до минимального с 2004 года уровня.