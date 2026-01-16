Названы подешевевшие за год продукты в России

Росстата назвал подешевевшие за год продукты в России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Стоимость куриных яиц в России снизилась на 20% в 2025 году, а плодоовощная продукция подешевела почти на 9%, передает ТАСС со ссылкой на данные Росстата. В то же время продукты питания в целом подорожали на 4,55%.

Цены на мясо и птицу выросли на 7,66%, причем охлажденная и мороженая курица подорожала на 5,26%. Рыба и морепродукты, за исключением сельди и рыбных консервов, прибавили в цене 11,06%. На фоне этого хлеб и хлебобулочные изделия подорожали на 11,22%, а макароны на 2,28%.

Молоко и молочная продукция выросли в цене на 6,58%, однако сливочное масло стало дешевле на 3%. Подсолнечное масло также показало рост стоимости – 3,31%. При этом сахар-песок стал дешевле на 6,41%, а крупы и бобовые при этом снизились в цене почти на 3%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, овощи борщевого набора категории «первая цена» в декабре 2025 года в крупных торговых сетях стали дешевле на 28% по сравнению с декабрем 2024 года.

Стоимость картофеля за год также снизилась почти на четверть. В итоге месячный набор питания на одного человека сегодня в среднем обойдется в 7 283 рубля.

Сейчас Россия поставляет продовольствие более чем в 160 стран, оставаясь мировым лидером по ряду позиций.



