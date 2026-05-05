На западе Москвы байкер насмерть сбил актрису Ксению Добромилову

На западе Москвы мотоциклист насмерть сбил актрису Ксению Добромилову

Tекст: Тимур Шайдуллин

Актриса погибла в результате ДТП с мотоциклом на Большой Дорогомиловской улице на западе Москвы. В столичном ГУ МВД уточнили ТАСС, что авария произошла около 17:40 в районе дома № 5. «В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась. Мотоциклист доставлен в медицинское учреждение», – сообщили в пресс-службе ведомства. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

По информации МК, погибшей оказалась актриса Театра Луны Ксения Добромилова, которая также известна как фотограф, видеограф и героиня клипа HammAli & Navai «Девочка-война». По предварительным данным, мотоциклист совершил наезд на женщину, когда она делала фотографии. В 2023 году она уже попадала в ДТП на своем мотоцикле.

«Она всегда давала мотоциклистам координаты, где проходит фотоохота, и ждала их по центру дороги. Рядом не было отбойников, парень не справился с управлением», – рассказали в окружении артистки.

