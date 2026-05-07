В Пермском крае дроны повредили корпус нейрохирургии
В Пермском крае корпус нейрохирургии местной больницы был поврежден во время атаки беспилотников, в момент инцидента проводились хирургические операции, сообщили власти региона.
Нейрохирургический корпус одной из больниц Пермского края был поврежден вследствие атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. По его словам, «пострадал рядом стоящий корпус нейрохирургии».
Во время атаки в здании проходили две операции. Несмотря на сложившуюся ситуацию, обе хирургические процедуры были успешно завершены, пациенты и медицинский персонал не пострадали.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Перми в результате атаки беспилотников были повреждены многоквартирный дом и административное здание. Один человек получил ранения.
Кроме того, прилет вражеского беспилотника был зафиксирован на одном из промышленных предприятий Пермского края. Оперативные службы прибыли на место происшествия, жертв и пострадавших в результате атаки нет.