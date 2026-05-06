    Киев устроил фарс из своего перемирия
    Власти Латвии потушили последний Вечный огонь в Прибалтике
    Жданова: «Игра со спичками» обернется Европе суровыми «условиями на земле»
    Семерых детей из России внесли в базу «Миротворца»
    Чайка объяснил кадровые перестановки в Дагестане
    В России осудили антибелорусское заявление Еревана
    В офисе Зеленского пригрозили пролетом дронов ВСУ над Москвой 9 мая
    В Грузии высмеяли «обанкротившуюся евробюрократию» на саммите ЕС-Армения
    ФАС выдала предостережения прогнозирующим рост цен на продукты и топливо экспертам
    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Лондон хочет, чтобы Россия воевала за Шпицберген

    Британцы создают новую линию конфронтации с Россией. Теперь в Арктике – из-за Шпицбергена. Что делает идею Трампа об аннексии Гренландии бессмысленной.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему у российских семей больше нет главы

    В современном мире у бессемейности и одиночества действительно есть определенные выгоды. И прямо сейчас мы находимся в моменте, когда эти выгоды максимальны и выглядят крайне привлекательно – что, собственно, и отражает социология. Но так будет не всегда.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Для антироссийского кино у Запада закончились силы и идеи

    Сильная массовая кинопродукция, сравнимая с шедеврами прошлого столетия, представляет собой инструмент мобилизации широких народных масс. Но на Западе ни один политик не заинтересован в том, чтобы население его страны почувствовало себя сплоченным коллективом.

    6 мая 2026, 16:28 • Новости дня

    Врио главы Дагестана Щукин отправил в отставку правительство республики

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин отправил в отставку правительство республики, сообщает пресс-служба главы региона.

    Соответствующий указ был подписан сегодня, сообщила пресс-служба в Max. «Правительство Дагестана отправлено в отставку. Указ об этом сегодня подписал врио главы региона Федор Щукин», – говорится в публикации.

    Вместе с тем правительству поручено продолжить выполнение своих обязанностей до формирования нового состава кабинета.

    Напомним, президент России Владимир Путин освободил Сергея Меликова от должности главы Республики Дагестан, врио главы назначен Федор Щукин.

    В среду полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка официально представил Щукина как временно исполняющего обязанности главы Дагестана. Чайка объяснил кадровые перестановки в Дагестане большим спектром задач.

    5 мая 2026, 17:37 • Новости дня
    Казахстан решил отказаться от импорта электроэнергии из России с 2027 года
    Казахстан решил отказаться от импорта электроэнергии из России с 2027 года
    Tекст: Валерия Городецкая

    Казахстан намерен прекратить закупки электроэнергии из России с 2027 года благодаря развитию собственных энергетических мощностей, сообщил замминистра энергетики республики Сунгат Есимханов на пресс-конференции.

    «Если в конце этого года – начале следующего все плановые наши объекты введем, то мы в 2027 году, я думаю, вообще не будем (закупать электроэнергию из России)», – сказал он, передает ТАСС.

    В последние годы Казахстан был вынужден ежегодно покупать электроэнергию у России из-за дефицита собственных мощностей. В 2024 году разница между выработкой и потреблением составила 2,1 млрд кВт·ч, в 2025 году этот дефицит сократился до 1,5 млрд кВт·ч, а в 2026 году, по прогнозу, составит примерно до 1-1,2 млрд кВт·ч.

    В 2024 году Абхазия запросила у России гуманитарную помощь электроэнергией.

    5 мая 2026, 19:52 • Новости дня
    Дрон ВСУ убил тракториста в Белгородской области

    Тракторист убит ударом дрона ВСУ в Белгородской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В селе Лаптевка Ракитянского округа Белгородской области беспилотник атаковал трактор во время работы в поле, погиб тракторист, сообщают власти региона.

    В селе Лаптевка Ракитянского округа Белгородской области дрон ВСУ атаковал трактор, работавший в поле. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «В районе села Лаптевка Ракитянского округа работающий в поле трактор подвергся атаке FPV-дрона. Погиб тракторист. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаю самые искренние соболезнования всем его родным и близким», – написал глава региона.

    Ранее во вторник два беспилотника ВСУ атаковали Белгород, ранив женщину и мальчика одиннадцати лет. В этот же день украинский беспилотник убил мирную жительницу Шебекино.

    А накануне атаки ВСУ на Белгородскую область привели к гибели одного мирного жителя и ранениям семи человек, включая десятилетнего ребенка и бойца подразделения «Орлан».


    5 мая 2026, 19:00 • Видео
    Вашингтон заставил Германию скулить

    В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    5 мая 2026, 17:20 • Новости дня
    При атаке БПЛА на Чебоксары погибли два человека
    При атаке БПЛА на Чебоксары погибли два человека
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жертвами масштабной атаки беспилотников по Чебоксарам стали двое мирных жителей, еще 34 человека получили различные травмы, включая одного ребенка, повреждено 28 многоквартирных домов, сообщают власти республики.

    Два человека погибли в результате самой масштабной атаки беспилотников по Чувашии, сообщил глава республики Олег Николаев в своем канале на платформе Мах.

    «Чувашия столкнулась с беспрецедентным вызовом – самой масштабной атакой вражеских ВСУ. К глубокой скорби, двое мирных жителей погибли. Приношу искренние соболезнования их родным и близким. Мы скорбим вместе с вами», – написал он.

    Еще 34 человека получили ранения, в том числе один ребенок. Большинство пострадавших уже выписаны из больниц, а оставшимся в стационарах оказывается вся необходимая помощь, сообщил Николаев, подчеркнув, что медицинский персонал работает в усиленном режиме.

    Основной удар пришелся на гражданскую инфраструктуру. Повреждены 28 многоквартирных домов, в которых живут 8,5 тыс. человек. В двух зданиях нарушены несущие конструкции, их жителям предложено переселиться в подготовленные общежития и три пункта временного размещения, где организовано питание, предоставлены медикаменты и работают психологи.

    В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, решение о котором принято на заседании оперативного штаба. Это позволит оперативно мобилизовать ресурсы для быстрой помощи пострадавшим. Глава Чувашии заверил, что будет оказана вся необходимая поддержка семьям погибших и пострадавших, этот вопрос находится на его особом контроле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ночного налета украинских беспилотников на Чебоксары 5 мая трое мирных жителей получили травмы различной степени тяжести. Позже глава Чувашии заявил о повторных ударах по городу. После этого в Чебоксарах открыли пункты временного размещения, более 700 человек обратились за помощью.

    6 мая 2026, 12:16 • Новости дня
    Политолог: Зеленский не собирался соблюдать «режим тишины»

    Политолог Шеслер: Украина не собиралась соблюдать «режим тишины» Зеленского

    Политолог: Зеленский не собирался соблюдать «режим тишины»
    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Зеленский, вероятно, уведомил Минобороны Украины о том, что его заявление об объявлении «режима тишины» сделано исключительно для вида и останавливать удары по территории России на самом деле не следует, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Так она прокомментировала несоблюдение ВСУ объявленного Зеленским «режима тишины».

    «Объявленный Владимиром Зеленским «режим тишины» – лишь декларация, заявление о планах и намерениях, которое не имеет отношения к реальным действиям украинской армии. На деле никакого решения соблюдать перемирие на Украине просто нет», – считает политолог Лариса Шеслер. По ее мнению, версия о том, что генералы на местах ослушались указаний Зеленского, несостоятельна.

    «Зеленский полностью контролирует министерство обороны, силовые структуры, судебные органы. Если бы он действительно решил приостановить военные действия, это было бы сделано. Я допускаю, что Зеленский уведомил Минобороны, что его заявление – исключительно для вида, а останавливать атаки на территорию России в реальности не следует», – предположила собеседница.

    Как считает Шеслер, Зеленский объявлением «режима тишины» преследовал несколько целей. Первая – это продемонстрировать Дональду Трампу якобы миролюбивые намерения украинской стороны. «Конечно, это пиар-акция, желание показать свою позицию «голубя» президенту США, который неодобрительно относится к агрессивной риторике и политике Киева», – уточнила политолог.

    Вторая цель – создать предлог для обвинения России в том, что это Москва нарушает «перемирие», продолжила собеседница. Она напомнила, что российские военные, согласно приказу Верховного главнокомандующего Владимира Путина, будут соблюдать режим прекращения огня 8 и 9 мая, а о периоде с 6 мая речи не шло. «Но в Киеве считают, что происходящее можно использовать как оправдание для обстрелов Украиной российских городов», – добавила спикер.

    Эксперт допустила, что именно поэтому Зеленский объявил «режим тишины» со среды – обзавестись «поводом» для сворачивания своего «перемирия» и несоблюдения режима прекращения огня 8 и 9 мая. «Украинское руководство полагает, что ситуация меняется в их пользу. Как мы видим, Украина не собирается заканчивать эскалацию», – заключила Шеслер.

    Напомним, в ночь на среду вступил в силу режим тишины, объявленный Украиной. Между тем Минобороны России сообщает, что в период с 21.00 мск 5 мая до 7.00 мск 6 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотника над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

    В результате удара украинских БПЛА по Джанкою погибли пять мирных жителей, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. ВСУ 54 раза за прошедшие сутки открывали артиллерийский огонь по приграничным районам Курской области, над регионом сбито 79 вражеских дронов, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

    Кроме того, зафиксировано десять фактов целенаправленных атак украинской армии на Запорожскую область за сутки. Атакам подверглись город Энергодар, Васильевский, Каменско-Днепровский и Михайловский муниципальные округа. Пострадали две женщины, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

    При этом на Украине ссылаются на российские ночные удары дронов и ракет. «Это показывает, что Россия отвергает мир», – считает глава МИД Украины Андрей Сибига. Нюанс в том, что Москва не заявляла, что будет соблюдать «режим тишины» с полуночи 6 мая, предложенный Владимиром Зеленским, признает агентство Bloomberg.

    Напомним, Россия в преддверии Дня Победы в одностороннем порядке объявила о режиме прекращения огня 8 и 9 мая. О том, что Москва готова пойти на такой шаг, изначально Владимир Путин заявил в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом. Глава Белого дома поддержал эту инициативу.

    Российское военное ведомство предупредило, что ВС России нанесут ответный массированный ракетный удар по центру украинской столицы, если ВСУ попытаются сорвать празднование 81-й годовщины Победы. «Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», – добавили в министерстве.

    Такой сигнал стал реакцией на угрозы Владимира Зеленского атаковать Москву именно 9 мая. С таким заявлением, напомним, он выступил на открытии VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване. «Украинские дроны могут также пролететь на этом параде», – заявил Зеленский.

    6 мая 2026, 08:38 • Новости дня
    Посол Нечаев сообщил о подготовке Германии к войне с Россией

    Посол Нечаев: Германия проводит милитаризацию для войны с Москвой

    Посол Нечаев сообщил о подготовке Германии к войне с Россией
    Tекст: Вера Басилая

    Германия проводит ускоренную милитаризацию, готовясь к военному противостоянию с Россией, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

    Германия проводит ускоренную милитаризацию, готовясь к военному противостоянию с Россией, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев, передают «Известия».

    Дипломат подчеркнул, что Берлин активно инвестирует в оборонный сектор, используя как бюджетные средства, так и кредиты.

    «Германия по всем признакам держит курс на подготовку к военному противостоянию с Россией, предусматривающий ускоренную милитаризацию страны и увеличение бундесвера», – отметил глава российской дипмиссии. При этом немецкие власти продолжают отрицать превращение государства в сторону вооруженного конфликта на Украине.

    Кроме того, ФРГ продолжает совершенствовать программы военной поддержки Киева. По словам дипломата, сейчас Берлин делает основную ставку на масштабные поставки украинской армии дальнобойных беспилотников.

    Ранее Нечаев заявил, что Москва активно доносит до немецкого руководства и общества мысль об опасности наращивания вооружений.

    СМИ писали, что власти Германии приступили к подготовке гражданской инфраструктуры к возможному военному конфликту.

    Кипрский журналист Александр Христофору заявил о подготовке канцлера Фридриха Мерца к вооруженному противостоянию с Россией.

    6 мая 2026, 14:32 • Новости дня
    Чайка объяснил кадровые перестановки в Дагестане

    Чайка: Кадровые перестановки в Дагестане продиктованы большим спектром задач

    Tекст: Валерия Городецкая

    Решение о кадровых перестановках в Дагестане связано с необходимостью решать широкий круг задач и реагировать на серьезные вызовы, заявил полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

    «Решение главы государства продиктовано большим спектром задач и серьезными вызовами, которые продолжают стоять перед Республикой Дагестан», – подчеркнул Чайка, представляя врио главы Дагестана Федора Щукина в парламенте республики, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин освободил Сергея Меликова от должности главы Республики Дагестан, врио главы назначен Федор Щукин.

    Политолог Евгений Минченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил назначение Щукина врио главы Дагестана.

    6 мая 2026, 15:07 • Новости дня
    Семерых детей из России внесли в базу «Миротворца»

    Семь несовершеннолетних из России были внесены в базу «Миротворца»

    Семерых детей из России внесли в базу «Миротворца»
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В список украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским и запрещен на территории России) добавили еще семь несовершеннолетних россиян, самому младшему из которых всего пять лет, выяснили журналисты.

    В базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец» внесены еще семь несовершеннолетних. По информации ресурса, детям вменяют «сознательное нарушение государственной границы» Украины – речь идет о пересечении КПП между Ростовской областью и территориями ЛНР и ДНР. Самому старшему из внесенных – 17 лет, младшему – всего пять лет.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил ТАСС, что власти Украины намеренно создают условия для межнациональной розни, объявляя врагами даже малолетних детей. По его словам, такие действия могут иметь долгосрочные негативные последствия для отношений между народами.

    На сайте «Миротворец» регулярно публикуются личные данные несовершеннолетних в возрасте от двух до семнадцати лет. Известно, что в 2021 году туда попала 12-летняя писательница из ЛНР Фаина Савенкова. Она подчеркнула, что публикация персональных данных детей является нарушением их прав.

    Сайт «Миротворец» работает с 2014 года и занимается сбором и размещением персональных данных лиц, которых создатели ресурса считают угрозой национальной безопасности Украины. За последние годы в этот список попали журналисты, артисты и политики, посещавшие Крым, Донбасс, а также те, кто, по мнению администрации сайта, имеет противоположную позицию по вопросу конфликта на Украине.

    Ранее в новогоднюю ночь в базу экстремистского сайта «Миротворец» внесли шестерых несовершеннолетних, самому младшему из которых два года.

    До этого в конце декабря в эту базу добавили данные еще 25 несовершеннолетних, рожденных с 2019 по 2023 год, включая граждан России, Таджикистана и Украины.

    А 20 декабря личные данные 20 детей, появившихся на свет с 2014 по 2019 год, оказались в базе с обвинениями в «покушении на суверенитет Украины».


    5 мая 2026, 17:55 • Новости дня
    В России начался национальный отбор на конкурс красоты БРИКС-2027

    В России стартовал национальный отбор на конкурс красоты БРИКС-2027

    В России начался национальный отбор на конкурс красоты БРИКС-2027
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России начался национальный отбор на конкурс красоты БРИКС 2027 года, финалистки которого будут определяться в рамках масштабного реалити-шоу, сообщили организаторы.

    Национальный отбор участниц на международный конкурс красоты БРИКС–2027 стартовал в России. Организаторы сообщили ТАСС, что впервые Россия выберет представительниц для конкурса с помощью реалити-шоу, сочетающего конкурсную систему, образовательные программы и формат реалити-наблюдения.

    Проект включает три категории: «Мисс», «Миссис» и «Маленькая мисс». Заявиться на участие могут все желающие девушки, независимо от опыта участия в подобных мероприятиях. Кастинг пройдет в два этапа: онлайн-отбор состоится с 30 апреля по 25 мая, а финальный офлайн-этап намечен на 23 июня в The Ritz-Carlton Moscow.

    По результатам национального отбора участницы продолжат подготовку к международному этапу в рамках реалити-шоу. В программе предусмотрено обучение подиумному шагу, сценической речи, работе с образом и развитию медийных навыков. Организаторы подчеркнули: «Телевизионное шоу станет первым национальным отбором БРИКС, транслируемым на федеральном уровне».

    Финал проекта пройдет в формате прямой трансляции, а победительницы всех категорий получат статус официальных представительниц России на конкурсе БРИКС–2027. Прием заявок уже открыт на официальном сайте проекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2027 году организаторы планируют провести Международный конкурс красоты стран БРИКС в Индии.

    Также сообщалось, что заключительный этап смотра в Казани в марте 2026 года прошел без традиционного дефиле в купальниках из-за Рамадана. В состав жюри конкурса вошли телеведущая Виктория Лопырева и певица Ольга Бузова.


    6 мая 2026, 14:42 • Новости дня
    Cтраны ЕС резко нарастили выдачу виз россиянам в 2025 году

    Число виз ЕС для граждан России в 2025 году выросло на 10,2% до 620 тысяч

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2025 году государства Евросоюза оформили россиянам более 620 тысяч виз, что стало самым высоким показателем с 2022 года.

    В 2025 году страны Евросоюза выдали гражданам России более 620 тыс. виз, что стало рекордным показателем с начала 2022 года, сообщает Euractiv. Рост составил 10,2% по сравнению с 2024 годом, когда было выдано 574 тыс. виз, а в 2023 году их было только 462 тыс. Издание уточняет, что в 2022 году россияне получили 610 тыс. виз.

    В ноябре 2025 года Еврокомиссия ввела ограничения на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России. Теперь при каждой поездке россиянам необходимо запрашивать отдельное разрешение. Несмотря на это, число выданных виз продолжает расти, однако причины такого увеличения в публикации не уточняются.

    Ранее исполнительный директор компании «Визаход» Даниил Сергеев отмечал, что чаще всего шенгенские визы россиянам оформляют консульства Испании, Франции, Италии и Греции, передает РИА «Новости».

    Шенгенская зона объединяет 29 европейских государств, среди которых 25 стран Евросоюза и четыре страны ЕАСТ – Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. На ее территории отменён внутренний пограничный контроль, позволяя свободно перемещаться с единой визой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД России Александр Грушко назвал ужесточение Евросоюзом требований к оформлению многократных шенгенских виз для россиян примером дискриминации по национальному признаку.

    Мария Захарова описала свой негативный опыт с оформлением британской визы в 2004 году и сравнила его с современным дистанционным способом получения разрешения на въезд в Россию.

    Вице-спикер парламента Черногории Николла Камадж заявил, что страна пока не приняла официального решения о введении визового режима для граждан России.

    5 мая 2026, 19:08 • Новости дня
    Стубб допустил возможные переговоры Европы с Путиным из-за позиции США

    Стубб заявил о возможном начале переговоров Европы с Путиным из-за позиции США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии допустил, что Европе придется начать переговоры с президентом Владимиром Путиным, если политика США перестанет соответствовать интересам Европы.

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европе, возможно, придется начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным, если позиция Соединенных Штатов по конфликту на Украине не будет отвечать интересам ЕС, пишет «Российская газета».

    «Очевидно, этот вопрос зависит от того, отвечает ли проводимая сейчас Соединенными Штатами политика в отношении России или Украины интересам Европы. Если ответом будет то, что это не обязательно так, то близок момент, когда кому-то из европейских лидеров стоит скоординированно пообщаться с президентом Путиным», – заявил Стубб в интервью Helsingin Sanomat.

    Он добавил, что решение о начале таких переговоров будет принято на основании оценки европейских интересов и координации между лидерами ЕС. По его словам, сейчас многое зависит от курса Вашингтона.

    Ранее президент Финляндии заявлял о необходимости диалога с Россией еще 17 марта. До этого представитель Еврокомиссии Паула Пиньо также признала неизбежность переговоров с президентом Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты рассматривают разные пути посадить Европу за стол переговоров с Россией.

    5 мая 2026, 20:52 • Новости дня
    В Сочи похоронили погибшую в ДТП участницу КВН Елену Рыбалко

    В Сочи похоронили погибшую при наезде авто участницу КВН Елену Рыбалко

    В Сочи похоронили погибшую в ДТП участницу КВН Елену Рыбалко
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участницу команды КВН «Утомленные солнцем» Елену Рыбалко, погибшую при наезде автомобиля ночью 1 мая, проводили в последний путь в Сочи.

    Участница КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко, погибшая в результате дорожно-транспортного происшествия 1 мая, была похоронена на Верхне-Высоком кладбище в Сочи. Об этом сообщили ТАСС в ритуальном агентстве «Мавзолей».

    В агентстве уточнили: «Елена Рыбалко похоронена на кладбище Верхне-Высокое в городском округе Сочи». Прощание с актрисой прошло у нее дома в Сочи.

    Смертельная авария произошла вечером 1 мая. Согласно данным Госавтоинспекции Сочи, в 22:00 по московскому времени водитель автомобиля Toyota Colube совершил наезд на женщину 1973 года рождения, которая переходила дорогу в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. От полученных травм пострадавшая умерла на месте происшествия, несмотря на попытки реанимации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участница команды КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко погибла в ДТП в возрасте 53 лет. Международный союз КВН назвал гибель Елены невосполнимой утратой и выразил соболезнования ее близким.

    Актер и комик Михаил Галустян вспомнил о совместных выступлениях с Еленой Рыбалко и назвал их одними из самых ярких в КВН.


    5 мая 2026, 20:22 • Новости дня
    Посольство России назвало новые санкции Британии враждебным шагом

    Посольство России: Новые санкции Британии не повлияют на ход СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство России назвало новый пакет санкций Британии в отношении Москвы враждебным шагом.

    «Сегодня Лондон объявил об очередном наборе нелегитимных санкционных мер против нашей страны. Понятно, что влияние этого враждебного шага, как и предыдущих, на общую ситуацию и, тем более, на ход СВО, замечено не будет, несмотря на пафосные лозунги британских властей», – заявили в дипмиссии, передает ТАСС.

    В посольстве также подчеркнули, что Британия «раздувает пламя украинского конфликта», предоставляя деньгами и вооружениями поддержку Киеву. По мнению посольства, за такую помощь украинское население расплачивается жизнями наиболее уязвимых и беззащитных граждан.


    5 мая 2026, 20:59 • Новости дня
    При атаке ВСУ на АЗС в Курской области ранены два человека

    При атаке ВСУ на АЗС в Курской области пострадали два человека

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Два человека получили ранения при атаке украинского беспилотника на автозаправочную станцию в городе Льгове Курской области, повреждено оборудование, сообщают власти региона.

    Беспилотник ВСУ атаковал заправочную станцию в городе Льгове Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. В результате нападения пострадали два человека и было повреждено заправочное оборудование.

    «У 30-летнего мужчины минно-взрывная травма, ранения рук и ног, закрытая черепно-мозговая травма. Также ранен начальник пожарной части. У 44-летнего мужчины осколочные ранения ног», – сообщил Хинштейн.

    Пострадавшим срочно оказали медицинскую помощь в Льговской центральной районной больнице. Сейчас их на скорой доставляют в Курскую областную больницу для дальнейшего лечения.

    Ранее в субботу украинский беспилотник подорвал трактор в селе Октябрьское Курской области, в результате чего был ранен местный житель.

    В тот же день беспилотник атаковал автомобиль с семьей из Белгородской области, пострадали три человека. А 1 мая беспилотник ВСУ оставил ряд районов Курской области без телевещания.


    5 мая 2026, 18:06 • Новости дня
    В Подмосковье врачи спасли мужчину с гвоздем в черепе

    Подмосковные врачи спасли мужчину с гвоздем в черепе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мужчине с тяжелой травмой головы удалось сохранить жизнь и зрение после операции в Московском областном институте, сообщил Минздрав Подмосковья.

    Врачи Московского областного научно-исследовательского клинического института им. Владимирского спасли жизнь мужчине, который поступил с гвоздем, проникшим в череп, сообщает Министерство здравоохранения Подмосковья. Инородное тело прошло через нижнюю глазную щель, верхнюю челюстную пазуху и остановилось в основной пазухе головы.

    Врач-офтальмолог Александр Богатырев рассказал: «Основная проблема была в том, что гвоздь вошел очень глубоко и находился рядом с крупными сосудистыми сплетениями. Их повреждение грозило летальным исходом. Поэтому важно было действовать предельно аккуратно, для этого врачи провели консилиум, в котором приняли участие офтальмологи, отоларингологи и нейрохирурги. После выработки тактики хирургического лечения офтальмологи удалили инородное тело и сделали ушивание рваной раны склеры – оболочки глазного яблока. В результате специалистам удалось сохранить как жизнь пациенту, так и зрительную функцию».

    После проведения успешной операции состояние мужчины стабилизировали, его выписали домой на амбулаторное лечение по месту жительства.

    Ранее в Подмосковье госпитализировали пациента весом более 220 кг с помощью сотрудников экстренных служб. До этого врачи Центра Рошаля спасли школьницу после удара током от смартфона в ванной.

    А год назад в том же центре специалисты сохранили зрение 16-летнему юноше, который три месяца не снимал однодневные линзы.


    5 мая 2026, 17:50 • Новости дня
    Москву атаковали 50 беспилотников за четыре дня

    Tекст: Валерия Городецкая

    В период с субботы по вторник российскую столицу атаковали 50 беспилотных летательных аппаратов.

    Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Max сообщил о том, что системы ПВО в очередной раз успешно отразили нападение. «Отражена атака еще четырех БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он. По подсчетам ТАСС, число атаковавших Москву беспилотников с 2 по 5 мая достигло 50.

    Ранее системы ПВО уничтожили 11 украинских дронов над Смоленской областью. Мирная жительница города Шебекино в Белгородской области погибла из-за атаки украинского беспилотника.

    Власти ДНР сообщили о провокациях ВСУ по всей линии фронта
    При атаке ВСУ на Чебоксары пострадали 40 жилых домов, школы и детсады
    Москалькова нашла двух пропавших российских офицеров в плену
    Cтраны ЕС резко нарастили выдачу виз россиянам в 2025 году
    Стоимость биткойна превысила 82 тыс. долларов впервые с января
    Украина решила увеличить импорт газа из Польши
    Москвичам на праздничные выходные пообещали «черемуховые холода»

    Что будет с ценами на авиабилеты

    Миллиардные убытки терпит мировая авиаотрасль, которая столкнулась не только с ростом цен на топливо, но и реальным его дефицитом. Авиакомпании по всему миру вынуждены сокращать число рейсов на май, повышать цены и пересаживать пассажиров на более экономные борта. Кто оказался в лучшей ситуации? Подробности

    Киев устроил фарс из своего перемирия

    Украина обвинила Россию в якобы нарушении «режима тишины», о котором Владимир Зеленский заявил в одностороннем порядке в ответ на решение Москвы объявить перемирие 8 и 9 мая. При этом украинская армия сама не стала придерживаться режима прекращения огня: утром 6 мая нанесены удары по целому ряду российских регионов, устроены провокации по всей линии фронта. Что на самом деле скрывалось за идеей Зеленского? Подробности

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Рынок «людоловов» на Украине вступил в стадию передела

    Правоохранительные органы Украины отчитываются о массовых задержаниях тех, кто давно уже получил прозвище «людоловы» – сотрудников так называемых территориальных центров комплектования (ТЦК), то есть военкоматов. На этих людях держится не только насильственная мобилизация в ВСУ, но и грандиозная коррупционная вертикаль. И к настоящей борьбе с коррупцией эти аресты отношения не имеют. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Вашингтон заставил Германию скулить

      В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    • Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

      В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    • Евросоюз сломал президента Сербии?

      Сербии предрекают скорую смену президента и досрочные парламентские выборы, а Евросоюз уверен, что нашел слабое место Александра Вучича и скоро посадит в Белграде своего человека. Так ли это?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

