В Подмосковье госпитализировали пациента весом более 220 килограммов

Британский король намерен остановить исторический разрыв с США

Tекст: Ольга Иванова

По данным Bloomberg, семидесятисемилетний монарх прибудет в Вашингтон в понедельник, когда отношения Британии и США находятся на самом низком уровне со времен Суэцкого кризиса 1950-х годов. Визит приурочен к 250-летию Декларации независимости США, однако проходит на фоне резкой критики президента США премьер-министра Британии Кира Стармера за отказ участвовать в первых ударах по Ирану.

Лидер США, который называет Карла III «фантастическим человеком», обрушился на британского премьера, называя его слабым и ненадежным. Президент пригрозил пересмотреть торговое соглашение, подписанное год назад, и отказался поддержать план Лондона отказаться от стратегической цепочки островов в Индийском океане, заявив, что Британии, возможно, придется «научиться сражаться самой» даже на фоне вылетов американских самолетов с английских баз на Ближний Восток.

Монарха ждут двусторонняя встреча с президентом США, банкет в Белом доме и выступление на совместном заседании Конгресса, при том что король по конституционной традиции обязан держаться выше политики. Лидер США, которому сейчас семьдесят девять лет, во втором сроке демонстративно игнорирует протокол, нападая даже на папу римского, что повышает риск неловких эпизодов.

Визит состоится спустя несколько дней после перестрелки в отеле, где проходил ужин корреспондентов Белого дома, когда президента США пришлось экстренно уводить со сцены. Лондон и Вашингтон, как сообщил министр в правительстве Стармера Даррен Джонс, тесно согласуют вопросы безопасности поездки. На фоне перепалки с премьером лидер США сравнил его не в пользу Уинстона Черчилля, поставив в один ряд с Невиллом Чемберленом и его политикой умиротворения.

Американский лидер также не раз рассуждал о присоединении Канады, где Карл III является главой государства, а решение короля лишить принца Эндрю титулов из-за связи с Джеффри Эпштейном контрастирует с обвинениями в адрес президента США, будто он тормозил усилия по достижению справедливости для жертв Эпштейна. Король при этом отказался встречаться с пострадавшими во время нынешней поездки. Стармер выразил надежду, что монархия поможет «протянуть мост через десятилетия» и подчеркнуть устойчивость союза, напомнив о прошлых кризисах вроде войны во Вьетнаме и Суэцкого дела 1956 года.

Лидер США заявил BBC, что визит короля способен «абсолютно» восстановить отношения, и это будет первый государственный визит британского монарха со времени поездки Елизаветы II в 2007 году. Согласно опросу более 2 тыс. американских избирателей, около 60% считают важным хорошее отношение к Британии, а США остаются крупнейшим отдельным торговым партнером Лондона с почти 145 млрд долларов двустороннего оборота в прошлом году. Раннее приглашение на визит от имени короля, театрально предъявленное Стармером в Овальном кабинете, помогло сгладить старт отношений, но уже в сентябре президент США обвинил премьера в мягкости по миграции и в блокировании добычи нефти и газа в Северном море.

Бывший британский дипломат Филипп Дикинсон отметил, что Лондон пытается разыграть «козырь» в лице монархии, рассчитывая на перезагрузку личной динамики с лидером США, хотя, по его словам, эффект от таких ходов снижается. Сам президент охотно эксплуатирует королевскую символику, публикуя фотографии в короне, размещая свой портрет на памятных монетах и провоцируя акции протеста под лозунгом «No Kings». Связи президента США с Британией усиливают его шотландские корни и принадлежащие ему гольф-поля, а замок Балморал находится всего примерно в 97 км от Trump International в Абердиншире.

Карл III рассчитывает воспользоваться этим личным интересом, чтобы мягко подтолкнуть президента США к более благожелательной позиции по Европе в менее политизированной обстановке. За долгие годы в статусе принца Уэльского он посетил США 19 раз, но нынешняя поездка станет первой с момента восшествия на престол в 2022 году. Представительница Белого дома Анна Келли подчеркнула, что лидер США всегда уважительно относился к королю и с нетерпением ждет «особого визита» с торжественным ужином и серией мероприятий.

В январе лидер США даже пришлось скорректировать собственные слова о вкладе Британии и союзников в военные операции в Афганистане, после того как до Белого дома, по данным прессы, дошли озабоченности короля. В прошлом году Карл III во время визита лидера США в Лондон тонко призвал к продолжению военной поддержки Украины, заявив перед высокопоставленными представителями администрации США: «Когда тирания вновь угрожает Европе, мы и наши союзники стоим вместе в поддержке Украины, чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир».

Принц Уильям и его супруга Кэтрин в поездку не поедут, хотя в прошлый визит президента США в Британию активно участвовали в программе. Сам король, известный своей экологической повесткой, проявляет большую готовность, чем Елизавета II, к участию в острых сюжетах: в прошлом году он отправился в Оттаву читать тронную речь на фоне шуток главы Белого дома о превращении Канады в «51-й штат», впервые с 1977 года. Дипломаты, тем не менее, ожидают, что в США король будет осторожен и постарается избежать любых шагов, которые можно воспринять как упрек в адрес президента.

Эксперт Бен Джуда полагает, что визит не остановит атаки президента США на Стармера, поскольку президент действует вне привычных рамок внешней политики. Однако, по его словам, поездка способна хотя бы на несколько дней притормозить обострение трансатлантического конфликта и дать шанс на стабилизацию одного из ключевых союзов Запада.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США намерен пригласить короля Карла III на празднование 250-летия независимости США.

Во время встречи с Фридрихом Мерцем глава Белого дома заявил, что британский премьер Кеир Стармер «это не Уинстон Черчилль» и выразил недовольство позицией Лондона по острову Диего-Гарсия.

Во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton произошла стрельба, после которой лидера США и других высокопоставленных гостей экстренно эвакуировали.